Nicușor Dan: Oroszország folytatja a hibrid háborút; kibertámadásokat hárított el az FBI és partnerszervezetei

Fotó: Pixabay
A nyugati államok kritikus infrastruktúrája elleni kibertámadást hárított el az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) partnerintézményeivel, köztük a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) közösen – adta hírül Nicușor Dan államfő.
2026. április 08., 19:14
Az elnök bejegyzése szerint az orosz katonai hírszerzéshez (GRU) köthető csoportok katonai, kormányzati, illetve a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos információkat gyűjtöttek – ismerteti az Agerpres.
– fogalmazott bejegyzésében az államfő.
A SRI később közleményben tájékoztatott arról, hogy Országos Cyberint Központja révén nemzetközi partnereivel együtt részt vett a Masquerade elnevezésű műveletben, amellyel sikerült felszámolni az APT28 vagy Fancy Bear néven ismert orosz hackercsoport kibertámadásokhoz használt router-hálózatát.
– gyűjtött. Így a GRU világszerte és Romániában is számos vállalat rendszereit kompromittálta, a támadások elsősorban a kritikus infrastruktúrákat, illetve a katonai és a kormányzati információkat célozták.
A nemzetközi hírszerző közösség akciója hatással volt az APT28 csoport által router típusú eszközök felhasználásával folytatott kiberműveletekre, illetve jelentősen korlátozza annak lehetőségét, hogy a csoport a jövőben kibertámadásokat hajtson végre ennek az infrastruktúrának a felhasználásával – közölte még a SRI.
Közlekedési baleset történt szerdán kora este Sepsiszentgyörgyön, két gépjármű ütközött, a baleset következtében pedig két személy kórházba került.
Nicușor Dan államfő szerdán közölte, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló dekrétumokat. Gill-Julien Grigore-Iacobici az egyetlen jelölt, akinek a kinevezését elutasította az elnök.
Közösségi összefogással szerveznek jótékonysági estet április 11-én a gyergyószentmiklósi Godako rendezvényteremben. Az esemény célja támogatást nyújtani Kozma Gabriellának, akit sokan önkéntesként és segítőkész közösségi emberként ismernek.
A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szerdán 14 óra 9 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Rendszerszintű hiányosságokra hívta fel a figyelmet egy elkeseredett hozzátartozó egy közösségi médiás bejegyzésében. A panasz nem a főorvos szakmai hozzáértését, hanem az empátia hiányát és a nem megfelelő tájékoztatást sérelmezi. Reagált a kórház.
Elfogadták szerdán Marosvásárhelyen a városháza alkalmazottainak csökkentéséről szóló határozattervezetet, amely alapján több mint kétszázzal kevesebb lett az állások száma. Papíron ugyan nagy a csökkenés, a valóságban azonban pár embert érint a változás.
Az RMDSZ politikai stabilitást és a kormányzás jelenlegi formátumban való folytatását akarja, Ilie Bolojan kormányfő vezetésével – jelentette ki szerdán Csoma Botond.
Újabb első- és másodfokú riasztásokat adtak ki a meteorológusok szerdán a rossz idő miatt: a magas hegyvidéken hóviharokra, az ország többi régiójában heves szélre kell számítani csütörtök reggelig.
A Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 28 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Videóüzenetben fordult a határon túli magyarokhoz Orbán Viktor miniszterelnök, aki közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a választásokon való részvétel fontosságára hívta fel a figyelmet.
szóljon hozzá!