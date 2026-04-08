Nicușor Dan: Oroszország folytatja a hibrid háborút; kibertámadásokat hárított el az FBI és partnerszervezetei

A nyugati államok kritikus infrastruktúrája elleni kibertámadást hárított el az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) partnerintézményeivel, köztük a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) közösen – adta hírül Nicușor Dan államfő.

Az elnök bejegyzése szerint az orosz katonai hírszerzéshez (GRU) köthető csoportok katonai, kormányzati, illetve a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos információkat gyűjtöttek – ismerteti az Agerpres .

Oroszország tehát folytatja a hibrid háborút a nyugati országok ellen, és ezt csak a rosszhiszeműek nem látják. Romániának javítania kell a kiberbiztonságát, és továbbra is együtt kell működnie a nyugati partnerekkel”

A SRI később közleményben tájékoztatott arról, hogy Országos Cyberint Központja révén nemzetközi partnereivel együtt részt vett a Masquerade elnevezésű műveletben, amellyel sikerült felszámolni az APT28 vagy Fancy Bear néven ismert orosz hackercsoport kibertámadásokhoz használt router-hálózatát.

A SRI szerint a csoport jelszavakat, hitelesítő tokeneket és érzékeny adatokat – beleértve e-maileket és online keresési előzményeket

– gyűjtött. Így a GRU világszerte és Romániában is számos vállalat rendszereit kompromittálta, a támadások elsősorban a kritikus infrastruktúrákat, illetve a katonai és a kormányzati információkat célozták.

A nemzetközi hírszerző közösség akciója hatással volt az APT28 csoport által router típusú eszközök felhasználásával folytatott kiberműveletekre, illetve jelentősen korlátozza annak lehetőségét, hogy a csoport a jövőben kibertámadásokat hajtson végre ennek az infrastruktúrának a felhasználásával – közölte még a SRI.