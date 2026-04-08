Segítséget nyújtanak levélszavazatok leadásában

A levélszavazatok leadásával kapcsolatos ügyintézésben nyújt segítséget az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete. Az érdeklődők az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint egyéb technikai kérdésekben is támogatást kaphatnak.

Az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete KözTér irodájában, illetve a Bocskai házban is lehetőség van a lezárt borítékok leadására, illetve segítséget lehet kérni az azonosító nyilatkozat kitültésében. A határidő április 12-e, vasárnap 16 óra.

A szervezet közleménye hangsúlyozza: április 12-ig mindkét helyszín naponta 8 és 18 óra között tart nyitva.