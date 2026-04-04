Dacian Cioloș visszatér – elnöki tanácsadóvá nevezte ki Nicușor Dan

Dacian Cioloș április 6-ától, hétfőtől elnöki tanácsadó lesz. A Nicușor Dan államfő által aláírt rendelet pénteken jelent meg a Hivatalos Közlönyben.

Dacian Cioloș volt miniszterelnök tavaly Ilie Bolojan ügyvivő államfő tiszteletbeli tanácsadója is volt, akkor Románia stratégiai partnerségeinek koordinálását és nyomon követését segítette – ismerteti az Agerpres.

Dacian Cioloș 2015 és 2017 között szakértői kormány élén volt Románia miniszterelnöke, előtte pedig a 2007 és 2008 között a Călin Popescu-Tăriceanu-kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztere volt.