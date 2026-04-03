Utolérte a rendőrség a kocsiablakban bulizó fiatalt – videóval

Fotó: Info Trafic Jud Cluj/Facebook
Több mint háromezer lejes pénzbírságot kapott és felfüggesztették a jogosítványát annak a fiatal autóvezetőnek, aki – utasaival együtt – kiült a mozgó jármű ablakába, és úgy bulizott.
A fiatal autóvezető azok után került a rendőrség figyelmébe, hogy bulijukat lefilmezték és feltöltötték a netre.
A Kolozs megyei rendőrség közlése szerint az eset április 1-jén történt egy kolozsvári parkolóban, amit már másnap – a felvételeket látva – hivatalból kivizsgáltak. Azonosították a járművezetőt, egy 19 éves, szászfenesi lányt, akit több okból is megbüntettek: egyrészt elmulasztotta a biztonsági öv használatát, nem tartotta be a személyek szállítására vonatkozó előírásokat, nem használta a tompított fényszórót, egyszersmind agresszívan vezetett – írja a News.ro a rendőrség közlésére hivatkozva.
A sofőrt 3240 lejre bírságolták meg, és egy hónapra felfüggesztették a jogosítványát.
