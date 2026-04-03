Még gyorsan 10 lej fölé ment a gázolaj, mielőtt csökkentenék a jövedéki adót

Rövid ideig tartott a kormány várva-várt üzemanyagpiaci beavatkozásának hatása, ugyanis nagypéntekre ismét 10 lej fölé ugrott egy liter gázolaj ára a székelyföldi töltőállomásokon.
2026. április 03., 09:16
Hiába hirdetett a kormány április 1-jei hatállyal üzemanyagpiaci válsághelyzetet, ez csak ideig-óráig mutatkozott meg a gázolaj literenkénti árában, a benzinében pedig szinte egyáltalán. Nagypénteken az üzemanyagárakat figyelő oldal szerint ismét az összes töltőállomáson 10 lej fölé ugrott a gázolaj literenkénti ára.
A következő napokban ez még visszaeshet, ugyanis a tegnapi bejelentés szerint pénteken készül sürgősségi rendelettel elfogadni a kormány a gázolaj jövedéki adójának csökkentését 30 banival. Ugyanakkor megállapodtak arról is, hogy a töltőállomások naponta legfeljebb egyszer módosíthatják az árakat.
A pénzügyminisztérium csütörtök este közzétette azt a sürgősségirendelet-tervezetet, amely a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes, literenként 30 banis csökkentését, valamint egy úgynevezett szolidaritási hozzájárulás bevezetését irányozza elő a Romániában kitermelt kőolajat hasznosító gazdasági szereplők számára. A rendeletet pénteken rendkívüli ülésen fogadja el a kormány.
A pénzügyminisztérium közleménye szerint a jövedékiadó csökkentéséből származó bevételek mintegy 610 millió lejre tehetők, a szolidaritási hozzájárulás pedig a kőolaj világpiaci árának alakulásától függően 70 és 650 millió lej közötti összeggel gyarapíthatja az államkasszát – írja az Agerpres hírügynökség.
Alexandru Nazare pénzügyminiszter a közleményben hangsúlyozta, hogy
a jövedéki adó csökkentése közvetlenül mérsékli az üzemanyagok árát,
míg a szolidaritási hozzájárulás lehetővé teszi a válsághelyzetben keletkező rendkívüli cégbevételek igazságosabb elosztását.
A tervezet értelmében
A lépés célja az inflációs nyomás enyhítése, valamint a szállítási és elosztási költségek stabilizálása.
Ezzel párhuzamosan szolidaritási hozzájárulásra kötelezik a Románia területén kitermelt kőolajat hasznosító vagy feldolgozó vállalatokat, ha a Brent kőolaj havi átlagára meghaladja a 70 dollárt hordónként.
A nyersolajat feldolgozás nélkül értékesítő cégek esetében a szolidaritási hozzájárulás (extraprofitadó) alapja az ebből származó bevételek 60 százaléka, amelyre a kőolaj árának függvényében 1,5 és 9,9 százalék közötti, progresszív adókulcsot alkalmaznak.
A kormány literenként 30 banival csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. Erről csütörtökön döntött a piaci szereplőkkel folytatott egyeztetések után az üzemanyagválság kezelésére létrehozott kormányzati munkacsoport.
