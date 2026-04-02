Döntött a kormány a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány literenként 30 banival csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. Erről csütörtökön döntött a piaci szereplőkkel folytatott egyeztetések után az üzemanyagválság kezelésére létrehozott kormányzati munkacsoport.

A kormány közleménye szerint döntés született arról is, hogy

A tájékoztatás szerint azért ezeket az intézkedéseket vezetik be, mert a korábban mérlegelt más megoldásokat nem lehetett volna egységesen alkalmazni, és ellátási zavarokat okozhattak volna. A döntéskor Románia költségvetési korlátait is figyelembe vették – írja az Agerpres hírügynökség.

A kormány közölte, hogy a mezőgazdasági termelők és a közúti fuvarozók által vásárolt gázolaj jövedékiadó-csökkentésének fedezetét

az üzemanyagdrágulás miatt megnövekedett áfabevételekből,

a romániai kőolaj-kitermelésből származó nyereség különadójából,

valamint az állami költségvetésből biztosítják.

A jövedéki adó csökkentését sürgősségi rendelettel vezetik be, amelyet várhatóan a pénteki rendkívüli ülésén fogad el a kormány.

A munkacsoport tagja Ilie Bolojan miniszterelnök, Marian Neacșu és Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, Alexandru Nazare pénzügyminiszter, Bogdan Ivan energiaügyi miniszter és Irineu Darău gazdasági miniszter.