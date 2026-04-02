Döntött a kormány a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány literenként 30 banival csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. Erről csütörtökön döntött a piaci szereplőkkel folytatott egyeztetések után az üzemanyagválság kezelésére létrehozott kormányzati munkacsoport.
2026. április 02., 16:25
2026. április 02., 16:372026. április 02., 16:37
A kormány közleménye szerint döntés született arról is, hogy
A tájékoztatás szerint azért ezeket az intézkedéseket vezetik be, mert a korábban mérlegelt más megoldásokat nem lehetett volna egységesen alkalmazni, és ellátási zavarokat okozhattak volna. A döntéskor Románia költségvetési korlátait is figyelembe vették – írja az Agerpres hírügynökség.
A kormány közölte, hogy a mezőgazdasági termelők és a közúti fuvarozók által vásárolt gázolaj jövedékiadó-csökkentésének fedezetét
az üzemanyagdrágulás miatt megnövekedett áfabevételekből,
a romániai kőolaj-kitermelésből származó nyereség különadójából,
valamint az állami költségvetésből biztosítják.
A jövedéki adó csökkentését sürgősségi rendelettel vezetik be, amelyet várhatóan a pénteki rendkívüli ülésén fogad el a kormány.
A munkacsoport tagja Ilie Bolojan miniszterelnök, Marian Neacșu és Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, Alexandru Nazare pénzügyminiszter, Bogdan Ivan energiaügyi miniszter és Irineu Darău gazdasági miniszter.
