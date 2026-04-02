Kiderült, miért csak a gázolaj jövedéki adóját csökkenti a kormány

Ilie Bolojan csütörtökön bejelentette, hogy a kormány 30 banival csökkenti a gázolaj jövedéki adóját, és ezt az intézkedést pénteken hagyja jóvá a kabinet.

Székelyhon

2026. április 02., 20:222026. április 02., 20:22

A miniszterelnök az Europa FM-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az iráni háború és az energiaárak emelkedése okozta válságnak egyaránt vesztesei a polgárok és a kormány. Elismerte, hogy

az üzemanyagok drágulásának köszönhetően az állam nagyobb áfabevételhez jut,

de emlékeztetett arra, hogy a hogy eddig is jelentős összegekkel – összesen egymilliárd lejjel – támogatta a fuvarozókat és a mezőgazdasági termelőket.

Bolojan közölte, hogy a jövő héttől hatályba lépő 30 banis (11 százalékos) jövedékiadó-csökkentésről az ágazati szereplőkkel folytatott konzultációk után döntöttek. Hozzátette, hogy a kormány egy korábbi döntésével korlátozta az üzemanyag-forgalmazók kereskedelmi árrését is, ami már önmagában is

hozzávetőleg 30 banis árcsökkenést eredményezett.

A miniszterelnök szerint egy másik, nagyobb hatású forgatókönyvet is megvizsgáltak: eszerint az állam és a vállalatok egyaránt hozzájárultak volna az árcsökkentéshez.

Döntött a kormány a gázolaj jövedéki adójának csökkentéséről

A kormány literenként 30 banival csökkenti a gázolaj jövedéki adóját. Erről csütörtökön döntött a piaci szereplőkkel folytatott egyeztetések után az üzemanyagválság kezelésére létrehozott kormányzati munkacsoport.

Ezt azonban a cégek nem támogatták, mert a piaci feltételek mellett nem látták megvalósíthatónak. Bolojan elmondta, hogy

a jövedéki adó csökkentése azért kizárólag a gázolajra vonatkozik, mivel Romániában az üzemanyag-fogyasztás több mint 75 százalékát ez teszi ki,

és a személy- valamint áruszállításban is meghatározó szerepe van. Hozzátette: a benzin drágulása jóval kisebb mértékű volt, mint a gázolajé.

A kormányfő szerint Románia részben hazai kitermelésű, részben importált kőolajból állít elő üzemanyagot, ugyanakkor gázolajat közvetlenül is importál. A hazai kőolajból származó rendkívüli nyereséget különadóval terhelik, hogy az ebből származó többletbevétel visszakerüljön a lakossághoz.

Bolojan elmondta, hogy nem tart üzemanyaghiánytól. Szerinte hiány akkor keletkezhetne, ha a kormány olyan korlátozásokat vezetne be, amelyek mellett a cégek nem tudnák nyereségesen, vagy legalább nagy veszteség nélkül értékesíteni az importált üzemanyagot a román piacon. Hangsúlyozta azt is:

a kormány célja, hogy amennyire lehetséges, alacsonyan tartsa az árakat, anélkül hogy ellátási zavarokat idézne elő a benzinkutaknál

– ismerteti a miniszterelnök által elmondottakat az Agerpres hírügynökség.

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

2026. április 05., vasárnap

