Kiderült, miért csak a gázolaj jövedéki adóját csökkenti a kormány

Ilie Bolojan csütörtökön bejelentette, hogy a kormány 30 banival csökkenti a gázolaj jövedéki adóját, és ezt az intézkedést pénteken hagyja jóvá a kabinet.

Székelyhon 2026. április 02., 20:222026. április 02., 20:22

A miniszterelnök az Europa FM-nek nyilatkozva kifejtette, hogy az iráni háború és az energiaárak emelkedése okozta válságnak egyaránt vesztesei a polgárok és a kormány. Elismerte, hogy

az üzemanyagok drágulásának köszönhetően az állam nagyobb áfabevételhez jut,

de emlékeztetett arra, hogy a hogy eddig is jelentős összegekkel – összesen egymilliárd lejjel – támogatta a fuvarozókat és a mezőgazdasági termelőket. Bolojan közölte, hogy a jövő héttől hatályba lépő 30 banis (11 százalékos) jövedékiadó-csökkentésről az ágazati szereplőkkel folytatott konzultációk után döntöttek. Hozzátette, hogy a kormány egy korábbi döntésével korlátozta az üzemanyag-forgalmazók kereskedelmi árrését is, ami már önmagában is

hozzávetőleg 30 banis árcsökkenést eredményezett.

A miniszterelnök szerint egy másik, nagyobb hatású forgatókönyvet is megvizsgáltak: eszerint az állam és a vállalatok egyaránt hozzájárultak volna az árcsökkentéshez. Ezt azonban a cégek nem támogatták, mert a piaci feltételek mellett nem látták megvalósíthatónak. Bolojan elmondta, hogy

a jövedéki adó csökkentése azért kizárólag a gázolajra vonatkozik, mivel Romániában az üzemanyag-fogyasztás több mint 75 százalékát ez teszi ki,

és a személy- valamint áruszállításban is meghatározó szerepe van. Hozzátette: a benzin drágulása jóval kisebb mértékű volt, mint a gázolajé.

A kormányfő szerint Románia részben hazai kitermelésű, részben importált kőolajból állít elő üzemanyagot, ugyanakkor gázolajat közvetlenül is importál. A hazai kőolajból származó rendkívüli nyereséget különadóval terhelik, hogy az ebből származó többletbevétel visszakerüljön a lakossághoz. Bolojan elmondta, hogy nem tart üzemanyaghiánytól. Szerinte hiány akkor keletkezhetne, ha a kormány olyan korlátozásokat vezetne be, amelyek mellett a cégek nem tudnák nyereségesen, vagy legalább nagy veszteség nélkül értékesíteni az importált üzemanyagot a román piacon. Hangsúlyozta azt is:

a kormány célja, hogy amennyire lehetséges, alacsonyan tartsa az árakat, anélkül hogy ellátási zavarokat idézne elő a benzinkutaknál