Húsvéti hagyományok a Székelyhon olvasóinál: piros tojás, kalács, locsolkodás

A húsvéti ünnepi asztalra szinte biztos kalács is kerül

Tojást festenek, kalácsot sütnek és sokan ma is eljárnak locsolni a Székelyhon olvasói közül. A húsvéti kvízre adott válaszok alapján az is látszik, hogy az ünnepi hagyományok továbbra is fontosak, még ha az egyes szokások megélése családonként el is tér.

Simon Virág 2026. április 03., 20:552026. április 03., 20:55

Összesítettük a húsvéti kvízjátékunkra érkezett válaszokat. Bár az eredmények nem tekinthetők közvélemény-kutatásnak, mégis egy kis betekintést nyújtanak abba, hogyan készülnek olvasóink az ünnepre, és mennyire tartják fontosnak a hagyományokat.

A válaszadók csaknem kilencven százaléka azt mondta, hogy szokott húsvéti nagytakarítást végezni. Kevesen vannak, akik nem takarítanak ilyenkor, vagy csak akkor, ha jó idő van.

Néhányan jelezték, hogy csak akkor „forgatják fel” a házat húsvét előtt, ha segítséget is kapnak.

Megélik a hagyományokat A résztvevők kétharmada betartja – pontosabban megéli – a hagyományt, és

nagypénteken festi meg a tojásokat.

Vannak, akik ezzel csak húsvétvasárnap délelőtt foglalkoznak, mások pedig vásárokban szerzik be az asztal díszítésére is használt tojásokat. A válaszadók mindössze hét százaléka mondta azt, hogy nem szokott piros tojást festeni.

Arra is kíváncsiak voltunk, mivel díszítik a tojásokat az olvasóink. A válaszok alapján

szinte azonos arányban vannak azok, akik növényekkel, zöldségekkel festenek, és azok, akik bolti festéket vásárolnak, de levelekkel díszítik a tojásokat.

Kevesebben választják a boltban kapható matricákat, míg a válaszadók 18 százaléka írott tojásokat készít.

Mennyit költenek a húsvéti asztalra? A húsvéti bevásárlásnál a válaszadók közel fele úgy nyilatkozott, hogy

nagyjából annyit költ, mint egy átlagos hétvégi vásárláskor.

Negyven százalék ugyanakkor nem tud ötszáz lejnél többet szánni az ünnepi fogásokra. Tízen válaszolták azt, hogy legalább ezer lejt költenek az ünnepek előtt, míg az olvasók tíz százaléka olyan helyzetben van, hogy mindent meg tud vásárolni, amit szeretne. A bárányhús megosztó kérdésnek bizonyult.

A válaszadók közel fele szerint a húsvéthoz hozzátartozik a sült, töltött vagy tojásosan elkészített bárány.

Csaknem harminc százalék viszont határozottan kijelentette, hogy nem szereti a bárányhúst. Tizenkét százalék az ár függvényében vásárol belőle, és szinte ugyanennyien számoltak be arról, hogy saját bárányuk van.

A sütemények közül a kalács szerepel a leggyakrabban a húsvéti asztalon.

Édesen és sósan, töltelékkel vagy anélkül is kedvelt. Sokan említették még a sós perecet, a sós rudat, valamint a krémes és mézes süteményeket is. A válaszok alapján az aprósütemények ritkábban kerülnek az ünnepi asztalra.

Sokan locsolnak és fogadják a locsolókat Fotó: Bencze Emese

Járnak locsolni húsvét hétfőjén? A locsolkodás szokása sem tűnt el:

a kvízünket kitöltők csaknem hatvan százaléka azt mondta, hogy minden évben eljár locsolni, vagy fogadja az érkezőket.

További 12 százalék ezt már csak a rokonok és komák körében tartja. Húsz százalék szerint már senki nem jár locsolkodni, míg a válaszadók tíz százaléka húsvéthétfőn meglátogatja a rokonokat, de verset nem mond, és locsolkodni sem szokott.

Az ételszentelés a húsvéti ünnep szerves része Fotó: Tuchiluș Alex

A húsvéti játék utolsó kérdése a templomlátogatásra és az egyházi alkalmakra vonatkozott.

A válaszadók 43 százaléka nemcsak húsvétkor, hanem rendszeresen jár templomba, 31 százalék legalább a feltámadási körmeneten részt vesz, 18 százalék pedig az ételszentelésre is elmegy.

Jó hír, hogy mindössze hét százalék mondta azt, hogy húsvétkor sem szokott templomba menni.