Húsvéti hagyományok a Székelyhon olvasóinál: piros tojás, kalács, locsolkodás

A húsvéti ünnepi asztalra szinte biztos kalács is kerül

A húsvéti ünnepi asztalra szinte biztos kalács is kerül

Fotó: Pixabay

Tojást festenek, kalácsot sütnek és sokan ma is eljárnak locsolni a Székelyhon olvasói közül. A húsvéti kvízre adott válaszok alapján az is látszik, hogy az ünnepi hagyományok továbbra is fontosak, még ha az egyes szokások megélése családonként el is tér.

Simon Virág

2026. április 03., 20:552026. április 03., 20:55

Összesítettük a húsvéti kvízjátékunkra érkezett válaszokat. Bár az eredmények nem tekinthetők közvélemény-kutatásnak, mégis egy kis betekintést nyújtanak abba, hogyan készülnek olvasóink az ünnepre, és mennyire tartják fontosnak a hagyományokat.

A válaszadók csaknem kilencven százaléka azt mondta, hogy szokott húsvéti nagytakarítást végezni. Kevesen vannak, akik nem takarítanak ilyenkor, vagy csak akkor, ha jó idő van.

Néhányan jelezték, hogy csak akkor „forgatják fel” a házat húsvét előtt, ha segítséget is kapnak.

Megélik a hagyományokat

A résztvevők kétharmada betartja – pontosabban megéli – a hagyományt, és

nagypénteken festi meg a tojásokat.

Vannak, akik ezzel csak húsvétvasárnap délelőtt foglalkoznak, mások pedig vásárokban szerzik be az asztal díszítésére is használt tojásokat. A válaszadók mindössze hét százaléka mondta azt, hogy nem szokott piros tojást festeni.

Arra is kíváncsiak voltunk, mivel díszítik a tojásokat az olvasóink. A válaszok alapján

szinte azonos arányban vannak azok, akik növényekkel, zöldségekkel festenek, és azok, akik bolti festéket vásárolnak, de levelekkel díszítik a tojásokat.

Kevesebben választják a boltban kapható matricákat, míg a válaszadók 18 százaléka írott tojásokat készít.

Mennyit költenek a húsvéti asztalra?

A húsvéti bevásárlásnál a válaszadók közel fele úgy nyilatkozott, hogy

nagyjából annyit költ, mint egy átlagos hétvégi vásárláskor.

Negyven százalék ugyanakkor nem tud ötszáz lejnél többet szánni az ünnepi fogásokra. Tízen válaszolták azt, hogy legalább ezer lejt költenek az ünnepek előtt, míg az olvasók tíz százaléka olyan helyzetben van, hogy mindent meg tud vásárolni, amit szeretne.

A bárányhús megosztó kérdésnek bizonyult.

A válaszadók közel fele szerint a húsvéthoz hozzátartozik a sült, töltött vagy tojásosan elkészített bárány.

Csaknem harminc százalék viszont határozottan kijelentette, hogy nem szereti a bárányhúst. Tizenkét százalék az ár függvényében vásárol belőle, és szinte ugyanennyien számoltak be arról, hogy saját bárányuk van.

A sütemények közül a kalács szerepel a leggyakrabban a húsvéti asztalon.

Édesen és sósan, töltelékkel vagy anélkül is kedvelt. Sokan említették még a sós perecet, a sós rudat, valamint a krémes és mézes süteményeket is. A válaszok alapján az aprósütemények ritkábban kerülnek az ünnepi asztalra.

Sokan locsolnak és fogadják a locsolókat

Sokan locsolnak és fogadják a locsolókat

Fotó: Bencze Emese

Járnak locsolni húsvét hétfőjén?

A locsolkodás szokása sem tűnt el:

a kvízünket kitöltők csaknem hatvan százaléka azt mondta, hogy minden évben eljár locsolni, vagy fogadja az érkezőket.

További 12 százalék ezt már csak a rokonok és komák körében tartja. Húsz százalék szerint már senki nem jár locsolkodni, míg a válaszadók tíz százaléka húsvéthétfőn meglátogatja a rokonokat, de verset nem mond, és locsolkodni sem szokott.

Az ételszentelés a húsvéti ünnep szerves része

Az ételszentelés a húsvéti ünnep szerves része

Fotó: Tuchiluș Alex

A húsvéti játék utolsó kérdése a templomlátogatásra és az egyházi alkalmakra vonatkozott.

A válaszadók 43 százaléka nemcsak húsvétkor, hanem rendszeresen jár templomba, 31 százalék legalább a feltámadási körmeneten részt vesz, 18 százalék pedig az ételszentelésre is elmegy.

Jó hír, hogy mindössze hét százalék mondta azt, hogy húsvétkor sem szokott templomba menni.

Nyertesek és nyeremények:

• Tankó Renáta, Gyárfás István, Kristó Emőke, Pál Margaréta, Baricz Ida, Császár Botond, Frigur Enikő, Ilyés László, Simon Renáta, András Csaba – nyertesenként 1 db. utalvány, amely teljes átvizsgálásra, gumicserére vagy futószögállításra használható fel, az Autoworkshop jóvoltából.

• Tankó Mónika, Dávid Katalin, Nagy Krisztina – nyertesenként 1 db. 100 lejes utalvány, ami a Tercsi üzletekben vásárolható le, hús és hentes termékekre, a Tercsi jóvoltából.

• Váradi Renáta, Jakab Kinga – nyertesenként 1 db. BrideHood kézikönyv, ami a menyasszonyi kort nemcsak megszervezni tanítja, hanem megélni is, a Viktoria Marriage jóvoltából.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 05., vasárnap

Apáca: a hely, ahol húsvét vasárnapján leszámolnak az áruló kakassal

A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.

2026. április 05., vasárnap

Hirdetés
2026. április 05., vasárnap

Áldott húsvétot kíván Ilie Bolojan miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Nicușor Dan szerint a NATO-hoz tartozás a jogállamiság közösségéhez való tartozás

Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

A békéért hirdet imavirrasztást XIV. Leó pápa jövő szombatra

XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

A külképviseleteken kérhető a meg nem kapott választási levélcsomag pótlása

A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Néhány sofőr azt hitte, hogy neki nem árthat az alkohol

Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

40-nel emelkedett a különnyugdíjasok száma az év elején

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Ahol húsvétvasárnap reggel ezrek énekelik együtt a magyar és a székely himnuszt – videó

A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Szakértő: drágulni fognak az élelmiszerek az ortodox húsvét után

Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 05., vasárnap

Öt disznó veszett oda a petelei gazdaságban kiütött tűznél

Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.

2026. április 05., vasárnap

