Elhalasztották a próbaérettségi eredményeinek közzétételét

Az oktatási minisztérium pénteken bejelentette, hogy április 9-re halasztotta a próbaérettségi eredményeinek közzétételét, mert az eredetileg kijelölt határidőhöz képest túl sok dolgozat várt még javításra.

A tárca közölte, hogy a már összesített adatok szerint a jegyek összességében jobbak az egy évvel korábbiaknál:

román nyelv és irodalomból a vizsgázók 76,98 százaléka,

a kötelező tantárgyból (matematika vagy történelem) 64,36 százaléka,

a választott tantárgyból 73 százaléka,

anyanyelvből pedig 86,46 százaléka ért el legalább 5-öst.

A minisztérium közleménye szerint péntek kora délutánig a dolgozatok 96,88 százalékát már kijavították. A végleges eredményeket a tanfelügyelőségek továbbítják majd az iskoláknak.

A minisztérium emlékeztetett arra, hogy a dolgozatok azokban iskolákban találhatók, ahol a diákok vizsgáztak, és a vizsgatantárgyakat oktató tanárok hozzáférhetnek azoknak az osztályoknak a dolgozataihoz, amelyekben tanítanak – írja az Agerpres.