Négy személy sérült meg egy balesetben Fehéregyházán

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Négy személyt szállítottak kórházba egy balesetet követően, amely szombaton reggel történt Fehéregyházán.
2026. április 04., 10:542026. április 04., 10:54
Két autó ütközött össze szombaton reggel Fehéregyházán. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egyik autót egy 64 éves héjjasfalvi nő vezette, míg a másikat egy 42 éves szászbonyhai férfi. A karambol következtében mindkét autóvezető és utasaik – egy 62 éves héjjasfalvi, illetve egy 44 éves bonyhai férfi – is megsebesültek.
A sofőröket alkoholszondával tesztelték, melynek eredménye alapján egyikük sem fogyasztott alkoholt a balesetet megelőzően. A rendőrök folytatják a vizsgálatokat a baleset körülményeinek pontos meghatározása érdekében.
A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek: egy műszaki mentő, egy SMURD rohammmentő és a Maros megyei mentőszolgálat két autója.
