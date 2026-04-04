Négy személy sérült meg egy balesetben Fehéregyházán

Két autó ütközött össze szombaton reggel Fehéregyházán. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egyik autót egy 64 éves héjjasfalvi nő vezette, míg a másikat egy 42 éves szászbonyhai férfi. A karambol következtében mindkét autóvezető és utasaik – egy 62 éves héjjasfalvi, illetve egy 44 éves bonyhai férfi – is megsebesültek.

A sofőröket alkoholszondával tesztelték, melynek eredménye alapján egyikük sem fogyasztott alkoholt a balesetet megelőzően. A rendőrök folytatják a vizsgálatokat a baleset körülményeinek pontos meghatározása érdekében.

A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek: egy műszaki mentő, egy SMURD rohammmentő és a Maros megyei mentőszolgálat két autója.