Kiszámolták a másik oldalról is, hogy mennyivel kellene csökkenteni a gázolaj jövedéki adóját

Elégtelennek tartja az kis- és középvállalkozásokat tömörítő IMM Románia elnöke a gázolaj jövedéki adóját literenként 30 banival csökkentő kormányintézkedést. Florin Jianu szerint szélesebb körű beavatkozásra, az áfa és más adók mérséklésére is szükség lenne ahhoz, hogy valóban csökkenjenek az üzemanyagárak a kutaknál.

Az IMM Románia elnöke egy pénteki sajtóeseményen kifejtette, hogy számításaik szerint az áfából és a nagyvállalatok bevételalapú minimumadójából származó többletbevételek lehetővé tettek volna egy

Az IMM Románia elnöke emlékeztetett arra is, hogy

„Azt is meg kell néznünk, mi történik a környező országokban, ahol az üzemanyagok átlagára 8,5 lej. Nálunk közel 10 lej. Mindenki kiszámolhatja, mit jelent ez a versenyképesség szempontjából” – idézi az Agerpres hírügynökség Florin Jianut.

Romániában az egyik legmagasabb a kőolajtermékekre kivetett jövedéki adó az Európai Unióban.

Ha pedig az ország versenyképes akar maradni, a kormánynak az üzemanyagár-képzés teljes láncolatát vizsgálnia kell, annál is inkább, mert az ár mintegy 60 százalékát az adók teszik ki.

Úgy vélekedett, hogy a kormány csak látszólag jut többletbevételhez ebben az időszakban, közép- és hosszú távon ezek az előnyök eltűnnek, mert

sok vállalat bezár,

a gazdaság veszít teljesítőképességéből,

a lakosság pedig már nem tudja fenntartani fogyasztását.

A pénzügyminisztérium csütörtök este közzétette azt a sürgősségirendelet-tervezetet, amely a gázolaj jövedéki adójának ideiglenes, literenként 30 banis csökkentését, valamint egy úgynevezett szolidaritási hozzájárulás bevezetését irányozza elő a Romániában kitermelt kőolajat hasznosító gazdasági szereplők számára. A rendeletet pénteken rendkívüli ülésen fogadja el a kormány.

Ideiglenes csökkenés

A pénzügyminisztérium közleménye szerint a jövedékiadó csökkentéséből származó bevételek mintegy 610 millió lejre tehetők, a szolidaritási hozzájárulás pedig a kőolaj világpiaci árának alakulásától függően 70 és 650 millió lej közötti összeggel gyarapíthatja az államkasszát.

Alexandru Nazare pénzügyminiszter a közleményben hangsúlyozta, hogy a jövedéki adó csökkentése közvetlenül mérsékli az üzemanyagok árát, míg a szolidaritási hozzájárulás lehetővé teszi a válsághelyzetben keletkező rendkívüli cégbevételek igazságosabb elosztását.

A tervezet értelmében a gázolaj jövedéki adója az intézkedés hatálybalépésétől ideiglenesen csökken, a kőolaj- és üzemanyagpiaci válság időtartamára. A lépés célja az inflációs nyomás enyhítése, valamint a szállítási és elosztási költségek stabilizálása.

Ezzel párhuzamosan szolidaritási hozzájárulásra kötelezik a Románia területén kitermelt kőolajat hasznosító vagy feldolgozó vállalatokat, ha a Brent kőolaj havi átlagára meghaladja a 70 dollárt hordónként.

A nyersolajat feldolgozás nélkül értékesítő cégek esetében a szolidaritási hozzájárulás (extraprofitadó) alapja az ebből származó bevételek 60 százaléka, amelyre a kőolaj árának függvényében 1,5 és 9,9 százalék közötti, progresszív adókulcsot alkalmaznak.