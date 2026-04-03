Pfizer-ügy: két fronton lépne a kormány, miután 600 millió eurós kártérítés kifizetésére kötelezték

A pénzügyminisztérium jelenleg ügyvédek bevonásával mérlegeli, hogy milyen lépéseket tehet a Pfizer-ügyben, és vizsgálja egy sikeres fellebbezés feltételeit, miközben tárgyalást is kezdeményez a gyógyszervállalattal – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Ioana Dogioiu.

A kormányszóvivő arra a brüsszeli bírósági ítéletre reagált, amely szerint Romániának és Lengyelországnak ki kell fizetnie a korábban leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagokat.

korábban írtuk Brüsszeli bíróság: 600 millió eurót kell fizetnie Romániának az át nem vett vakcinákért A leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezi Romániát és Lengyelországot szerdán kimondott ítéletében az egyik brüsszeli bíróság – közölte az AFP.

Dogioiu emlékeztetett arra, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön már ismertette a Pfizer-üggyel kapcsolatos álláspontját az Europa FM-nek adott interjúban. Közlése szerint most nem a felelősség megállapítása a fontos, hanem az, hogy mit lehet tenni a jövőben.

A szóvivő elmondta, hogy a pénzügyminisztérium romániai ügyvédekkel, szükség esetén pedig a lengyel állammal közös ügyvédi csapattal együtt vizsgálja, milyen feltételekkel lehet eséllyel fellebbezni. Ezzel párhuzamosan