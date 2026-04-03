Pfizer-ügy: két fronton lépne a kormány, miután 600 millió eurós kártérítés kifizetésére kötelezték

A pénzügyminisztérium jelenleg ügyvédek bevonásával mérlegeli, hogy milyen lépéseket tehet a Pfizer-ügyben, és vizsgálja egy sikeres fellebbezés feltételeit, miközben tárgyalást is kezdeményez a gyógyszervállalattal – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Ioana Dogioiu.
A kormányszóvivő arra a brüsszeli bírósági ítéletre reagált, amely szerint Romániának és Lengyelországnak ki kell fizetnie a korábban leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagokat.
A leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagok kifizetésére kötelezi Romániát és Lengyelországot szerdán kimondott ítéletében az egyik brüsszeli bíróság – közölte az AFP.
Dogioiu emlékeztetett arra, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön már ismertette a Pfizer-üggyel kapcsolatos álláspontját az Europa FM-nek adott interjúban. Közlése szerint most nem a felelősség megállapítása a fontos, hanem az, hogy mit lehet tenni a jövőben.
A szóvivő elmondta, hogy a pénzügyminisztérium romániai ügyvédekkel, szükség esetén pedig a lengyel állammal közös ügyvédi csapattal együtt vizsgálja, milyen feltételekkel lehet eséllyel fellebbezni. Ezzel párhuzamosan
Közölte azt is, hogy a román államot még nem értesítették hivatalosan a brüsszeli bíróság ítéletéről, a fellebbezési határidő pedig a hivatalos tájékoztatástól számítandó.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a román hatóságok felveszik a kapcsolatot a Pfizer gyógyszergyárral, és tárgyalásokat kezdenek az óriáscéggel, mert szerinte
A kormányfő az Europa FM-nek nyilatkozva elmondta, hogy a következő napokban a legfontosabb feladat a kapcsolatfelvétel a céggel, a tárgyalások megkezdése, a kamatok felszámításának megállítása, valamint annak elérése, hogy a kifizetés részletekben történhessen. Hozzátette: a román hatóságok az ügyvédeikkel is egyeztetnek, mivel Lengyelország is ugyanebben a helyzetben van, és ugyanazon a napon, hasonló ügyben vesztett pert.
Szerdán kimondott ítéletében egy brüsszeli bíróság arra kötelezte Romániát és Lengyelországot, hogy fizessék ki a korábban leszerződött, de át nem vett koronavírus elleni oltóanyagokat – közölte az AFP. Az első fokú ítélet szerint Romániának 600 millió eurót, Lengyelországnak 1,3 milliárd eurót kellene kifizetnie a vakcinát gyártó Pfizer/BioNTech vállalatnak.
