Antal Lóránt: vannak energiahordozóink, de nem mi döntünk az árakról

A kőolajat leszámítva nem áll rosszul Románia az energiahordozók terén, mégis egyre költségesebbek ezek a lakosság számára. Mi ennek az oka? – ehhez hasonló kérdésekkel fordultuk Antal Lóránthoz, a szenátus energiaügyi bizottságának elnökéhez.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 30., 07:582026. március 30., 07:58

– Köztudott, hogy Románia jelentős mennyiségű gázlelőhellyel rendelkezik, ugyanakkor az áram termelésében is jeleskedünk. Ezt figyelembe véve viszont sokan nem értik, hogy miért ennyire magasak az energiaárak az országban. Tudna erre magyarázatot adni? – Nem csak jelentős pénzforrásokhoz jutott 2007-ben Románia, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz (EU), hanem fontos vállalásokat is tett. Az egyik ilyen az volt, hogy becsatlakozik az EU-s energetikai piacra. Ez esetben egy egységes piacról van szó, ahol referenciaárak alapján történik az árképzés. Gyakorlatilag arról van szó, hogy Románia nem egy különálló sziget az EU-ban, amely azt tesz az energiahordozóival, amit szeretne.

Világos ugyanakkor, hogy előny egy országnak, ha saját energiahordozói vannak, hiszen ez biztonságot jelent számára, így némileg függetlenebb lehet a többi államhoz képest.

Romániának például van gázkitermelési és -tárolási kapacitása is, így ezt a rendszert a határokon belül menedzselhetik. A kereskedés viszont már egy EU-s piacon történik, így a referenciaárakat nem hagyhatják figyelmen kívül. – Világos. Akkor viszont konkrétan, mire van ráhatása Romániának a határain belül? – Románia jelenleg képes megtermelni a földgázszükségletének körülbelül 90 százalékát, a többit pedig importból biztosítja. A legnagyobb földgáztermelő vállalat az országban az állami tulajdonban lévő Romgaz, de az utóbbi három évben jelen volt az amerikai tulajdonú Black Sea Oil & Gas (BSOG) cég is, amelynek a Fekete-tengerben van kitermelő egysége. Utóbbi vállalat nagyjából a lakossági igények tíz százalékát biztosítja.

Románia gáztározó kapacitása hárommilliárd köbméter, ami harminc százaléka az évente elfogyasztott mennyiségnek.

Tudni kell azonban, hogy az orosz–ukrán háború kitörésekor egy rövid ideig nem volt gáztárolási kötelezettség a szolgáltatók számára egyetlen európai országban sem. A szolgáltatók pedig nem jótékonysági szervezetek, így nem feltétlenül hoznak olyan döntéseket, amelyek pluszkiadásokat eredményeznek számukra. Mi viszont

törvényekkel köteleztük őket, hogy tárolják a fogyasztóik által elhasznált gázmennyiségnek legalább a harminc százalékát. Így a 2023-as tél úgy kezdődött, hogy 3 milliárd köbméter gáz már a földalatti tározókban volt.

Ennek ellenére volt olyan nehéz tél, amikor jelentősebb mennyiségű földgázt kellett importáljunk, aminek egy banális oka van. A Romgaz tulajdonában lévő Depogaz tárolja az előírt gázmennyiséget, ám az sajnos nem fektetett túl sok energiát az elmúlt húsz évben az újabb technológiákba. Így történhetett meg, hogy a nagy lehűlések idején nem tudta kellő gyorsasággal felhozni az eltárolt mennyiséget. Örömmel hallottam nemrég, hogy végre ez a vállalat is jelentősebb fejlesztésekbe kezdett.

Fotó: Kozán István

– Erről jut eszembe, vajon miért húzódik el a Neptun Deep projekt, azaz a legnagyobb Fekete-tengeri gázmező kitermelésének megkezdése? – A Neptun Deep tulajdonosa most fele-fele arányban a Romgaz és az OMV Petrom. Korábban azonban OMV Petrom és az Exxon Mobile birtokolta a földgáz kitermelésének a jogát. Utóbbi egy óriási amerikai kőolajipari vállalat, amelynek idővel már nem volt érdeke befektetni a Fekete-tengernél, hiszen ennél lényegesen nagyobb kőolaj- és földgázmezőket találtak a világ más pontjain. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy eladják a licenc rájuk eső részét. Ekkor

stratégiailag egy nagyon jó lépést tett a román állam és megvásárolta a felkínált jogot a Romgazon keresztül.

Ennek azonban fontos előzménye az offshore-törvény évekig elhúzódó módosítása, amellyel

szavatolták, hogy a román állam elővásárlási joggal rendelkezzen a Fekete-tengerből kitermelendő földgázra. Így sikerült kizárni annak a lehetőségét, hogy az ott kitermelt földgáz kérdések nélkül egyből exportra menjen.

Nem segítette a beruházást ugyanakkor az orosz-ukrán konfliktus sem, hiszen a Fekete-tengeren zajló harcok miatt egy kockázatos térségbe került a földgázmező. Ez kiberbiztonsági és egyéb védelmi kihívások elé állította Romániát. Egyébként a Neptun Deep projekt során nagyjából százmilliárd köbméter földgáz kitermeléséről van szó, ami az ország tízéves fogyasztását fedi le. Az aktuális információk szerint jövő év elején fog megkezdődni a kitermelés.

Fotó: Olti Angyalka

– Beszélgetésünk során nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iráni konfliktust sem. Milyen hatással lehet a romániai gáz- és kőolaj-beszállításra az, ha mondjuk további hónapokig húzódnak el az ottani harcok? – Eleve nagy felfordulást okozott, hogy a szankciók miatt nem tudott bejönni az országba az orosz gáz, emiatt pedig nagyon komoly hiány lépett fel. Szaúd-Arábiában ugyanakkor jelentős földgázmezőket robbantottak fel, ami azt jelenti, hogy a cseppfolyós állapotban szállítandó gázzal is problémák adódtak. Ezt az Amerikai Egyesült Államok és Azerbajdzsán igyekeztek megoldani, bár az is igaz, hogy végül utóbbi állam nem tudott segíteni, hiszen nincs megfelelő infrastruktúrája erre.

A közel-keleti háború azonban elsősorban a kőolajiparra van a legnagyobb hatással.

Ma már a világon mindenki tudja, hogy a Hormuzi-szoroson át érkezett a világ kőolajszállítmányának 20 százaléka, ami egy óriási mennyiség.

Romániában jelenleg csak két kőolaj-finomító működik: egyik Ploiești mellett Brazi településen, ami a Petrom tulajdonában van, a másik pedig Năvodari-on, ami a Rompetrol vállalaté. Utóbbiban most karbantartási munkálatok miatt szünetel a munka. Románia a számára szükséges kőolajmennyiség nagyjából 20-25 százalékát tudja helyileg biztosítani, a többihez importra szorul. Ez utóbbit megteheti az északi – Norvégia, Hollandia –, valamint a közel-keleti piacokról.

A mi térségünkben érvényes árképzést is az említett piacokon meghatározott referenciaárak befolyásolják.

Vagyis ettől függ a helyi benzin- és gázolajár. Ennek fényében már érzékelhető, hogy nagyon komoly kihívást eredményezett a térségben és az egész világon az, hogy leálltak a kőolajszállítmányok a Hormuzi-szorosban.

Fotó: Borbély Fanni

– Tehát a lakosság fel kell készüljön a gáz- és üzemanyagárak növekedésére? – Régen össze volt kötve a földgáz árképzése a kőolaj árával, de mostanra ezt szétválasztották. Ez viszont még mindig összefügg, hiszen általában gáz is van ott, ahol kőolaj található. A Közel-Keleten pedig mindkettőből elég komoly tartalékok vannak. Nekem most nagyon nehéz megjósolnom, hogy mi fog történni, hiszen minden a geopolitikai helyzettől függ. Az RMDSZ-nek viszont nagyon komoly álláspontja van ezügyben: mihamarabb be kell fagyasztani az üzemanyagárakat, így védve a lakosságot. – Akkor kérdem másképp. Románia mennyire kitett a Közel-Keleten zajló háború hatásainak a környező országokhoz képest? – A földgáz szempontjából biztonságosabb helyzetben vagyunk, mint sokan mások. Habár ismétlem, a közös EU-s piacon nem mi határozzuk meg az árakat.

A kőolaj miatt viszont hasonló helyzetben vagyunk, mint a környékbeli államok, vagyis óriási hiány merülhet fel.

A Shell energetikai és petrolkémiai vállalat egyik vezetőjének volt egy nyilatkozata a napokban, miszerint hatalmas hiány lesz a kőolajipari termékek terén, ha az elkövetkező hónapokban is így haladnak a dolgok. – Muszáj visszatérjek az üzemanyagárak befagyasztására, mert amíg beszélgetünk addig is emelkednek az árak. Miért nem történik ez meg Romániában, amikor azt látjuk, hogy Magyarország azonnal lépett? – Én nem szoktam is nem is szeretek összehasonlítani államokat, hiszen ahány ház, annyi szokás. Azt viszont figyelembe kell venni esetünkben, hogy egy több pártból álló koalíció vezeti Romániát, amiben az RMDSZ-nek tíz százaléka van. Mi azonban nyilvánosan vállaltuk: mielőbbi lépésekre van szükség, hogy az ország gazdaságát ideig-óráig biztonságba helyezzük.

Fotó: Olti Angyalka

– Térjünk rá egy másik kényes témára. Romániának vannak bizonyos vállalásai az EU-s és más egyezmények alapján, amelyek kötelezik az országot, hogy segítse Ukrajnát egy ottani energiahiány elkerülése érdekében. Tesz-e valamit ezügyben Románia? – Az orosz agressziót megelőzően a Transelectricának, Románia villamosenergia-átviteli rendszerirányítójának nagy szerepe volt abban, hogy Ukrajnát és Moldovát rácsatlakoztatta az európai hálózatra. Ennek köszönhetően az említett országok villamosenergia-ellátás szempontjából biztonságban tudtak maradni, hiszen így már nem függenek az orosz rendszertől.

Konkrétan villamos energiát is biztosítottunk Ukrajnának. Tudni kell azonban, hogy az általunk biztosított energiahordozók ki lettek fizetve.

A kapcsolódó kormányhatározatokat teljes mellszélességgel támogatta az RMDSZ, hiszen úgy gondoltuk, hogy egy háborúban lévő országot segíteni kell, ha van erre lehetőségünk. Ezenkívül kőolaj-végtermékekkel is támogattuk Ukrajnát, ahonnan gabona érkezett Romániába.

Fotó: Olti Angyalka

– Összegezve a beszélgetésünket, ön szerint milyen helyzetben van Románia az energiahordozók szempontjából? – Romániának megvan minden lehetősége, hogy egy energetikai csomóponttá alakuljon. Nagyon komoly villamosenergia-termelési kapacitásunk van, ugyanakkor földgázzal is rendelkezünk. A kérdés az, hogy ezt miként tudjuk hasznosítani. Az RMDSZ-nek van egy szigorú álláspontja:

mi akkor leszünk igazán bölcsek, ha a romániai földgázt helyi ipari egységekben hasznosítjuk, ezáltal pedig megsokszorozzuk az értékét.