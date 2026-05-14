NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén.

2026. május 14., 08:54

A Nicușor Dan román és Karol Nawrocki lengyel államelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Rutte kiemelte, hogy a Cotroceni-palotában megszervezett találkozó „szilárdan kapcsolódik a NATO-hoz és a transzatlanti kapcsolatokhoz". A B9-csúcs résztvevői által aláírt közös nyilatkozattal kapcsolatban Rutte megismételte, ami a dokumentumban is szerepel:

Oroszország továbbra is a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a NATO számára”.

Rutte kiemelte továbbá, hogy a Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélésen a csúcstalálkozón részt vevő vezetők megvitatták, mit lehetne még tenni a háborúban álló ország támogatására.

Egy erős Ukrajna ma és holnap is – ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk az orosz agressziót (...) Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk is”

– mutatott rá a NATO-főtitkár. Mark Rutte kitért arra is, hogy „egy erősebb Európa egy erősebb NATO-ban az USA-val való szövetséget jelenti”. Felidézte, hogy az Egyesült Államok elnökével folytatott legutóbbi egyeztetésén „némi csalódottságot” érzett Donald Trump részéről. Azt is hangsúlyozta, hogy

néhány szövetséges országnak nagyobb mértékben hozzá kell járulnia a közös védelemhez.