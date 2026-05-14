NATO-főtitkár Bukarestben: erősebb Európára van szükségünk egy erősebb NATO-n belül

Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete mindig is erős szövetség volt és az is marad, és szükségünk van egy erősebb Európára egy erősebb NATO-n belül - jelentette ki szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár a Bukaresti Kilencek csúcstalálkozójának végén.

Székelyhon

2026. május 14., 08:542026. május 14., 08:54

A Nicușor Dan román és Karol Nawrocki lengyel államelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón Rutte kiemelte, hogy a Cotroceni-palotában megszervezett találkozó „szilárdan kapcsolódik a NATO-hoz és a transzatlanti kapcsolatokhoz”.

A B9-csúcs résztvevői által aláírt közös nyilatkozattal kapcsolatban Rutte megismételte, ami a dokumentumban is szerepel:

Idézet
Oroszország továbbra is a legnagyobb és legközvetlenebb fenyegetés a NATO számára”.

Rutte kiemelte továbbá, hogy a Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélésen a csúcstalálkozón részt vevő vezetők megvitatták, mit lehetne még tenni a háborúban álló ország támogatására.

Idézet
Egy erős Ukrajna ma és holnap is – ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk az orosz agressziót (...) Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk is”

– mutatott rá a NATO-főtitkár.

Mark Rutte kitért arra is, hogy „egy erősebb Európa egy erősebb NATO-ban az USA-val való szövetséget jelenti”. Felidézte, hogy az Egyesült Államok elnökével folytatott legutóbbi egyeztetésén „némi csalódottságot” érzett Donald Trump részéről. Azt is hangsúlyozta, hogy

néhány szövetséges országnak nagyobb mértékben hozzá kell járulnia a közös védelemhez.

Ennek kapcsán Rutte kitért arra is, hogy a Bukaresti Kilencek közös nyilatkozatában megjelenő NATO 3.0 fogalom „a következő logikus lépés” a szövetség történetében.

Ez azt jelenti, hogy Európa egyre nagyobb részt vállal a saját konvencionális védelmében, ami lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy nagyobb figyelmet fordítson más térségekre.

A NATO elnöke üzent is Donald Trumpnak: „Európa meghallotta a kérését, és ennek megfelelően cselekszik. (...) Óvatos vagyok, de optimista az ankarai NATO-csúcstalálkozót illetően” – tette hozzá az Agerpres beszámolója szerint.

Külföld Belföld
2026. május 14., csütörtök

A számottevő amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke Románia elnöke szerint

A „számottevő” amerikai jelenlét az európai országok közös érdeke – jelentette ki a Bukaresti Kilencek (B9) csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón Nicușor Dan.

2026. május 13., szerda

„Nem hittem, hogy valaha ilyet átélek” – megszólalt az ötéves gyermeket megtaláló légi mentőcsapat tagja

Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.

2026. május 13., szerda

Egy hónap alatt több száz lejjel nőtt a nettó átlagbér – ki érezte meg?

Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek

Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.

2026. május 13., szerda

Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.

Megduplázták a hangos bulikért és a közrendzavarásért kiszabható bírságokat

A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Nicușor Dan Bukarestben

Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.

2026. május 13., szerda

Orbán Viktor: mától liberális kormány vezeti Magyarországot

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

