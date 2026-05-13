Egy hónap alatt több száz lejjel nőtt a nettó átlagbér – ki érezte meg?

Fotó: Olti Angyalka

Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

2026. május 13., 18:282026. május 13., 18:28

A reálkereseti index 2026 márciusában 94,9 százalék volt 2025 márciusához és 106,1 százalék 2026 februárjához viszonyítva. Az 1990 októberéhez viszonyított márciusi mutató 251,1 százalék volt, ami 14,3 százalékponttal nagyobb a februári értéknél.

  • A legnagyobb nettó átlagbért (16 039 lej) a dohánytermékgyártásban,

  • a legkisebbet (2901 lej) pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték.

Az INS szerint márciusban a legtöbb ágazatban nőtt a nettó átlagbér februárhoz képest, főként az alkalmi prémiumok – negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások –, a természetbeni juttatások, pénzbeli támogatások, valamint a nyereségből és más alapokból kifizetett összegeknek köszönhetően. A béremelkedéshez az is hozzájárult, hogy egyes ágazatokban nőtt a termelés vagy gyarapodtak a bevételek – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet közlésére hivatkozva.

A legnagyobb (34,5 és 45,5 százalék közötti) nettó bérnövekedést a pénzügyi közvetítésben, a film- és televíziós gyártásban, valamint a dohánytermékgyártásban regisztrálták.

A legnagyobb (1 és 4 százalék közötti) bércsökkenést a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártásában, a szénbányászatban és a légi közlekedésben jegyezték.

A közszférában az előző hónaphoz képest márciusban nőtt a nettó átlagfizetés az oktatásban (1,4 százalékkal), az egészségügyben és szociális ellátásban (1,3 százalékkal), illetve a közigazgatásban (0,8 százalékkal).

Tragikus ütközés: az elöl ülő fiatalok bennégtek az autóban, a hátsó ülésről ketten kimenekültek

Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.

Árus Zsolt: működésképtelen a Diszkriminációellenes Tanács, ami a magyarságnak különösen rossz

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.

Megduplázták a hangos bulikért és a közrendzavarásért kiszabható bírságokat

A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Nicușor Dan Bukarestben

Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.

Orbán Viktor: mától liberális kormány vezeti Magyarországot

Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Szakértő: recesszióban van a romániai gazdaság

A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.

Kelemen Hunor: nem a kormány idézte elő a magas inflációt

Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.

Azok drágultak a legjobban, amikre muszáj költenünk

A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.

Májusi havazás a Madarasi Hargitán

Hó formájában érkezik a csapadék a hegyvidéken, ez alól nem kivétel a Madarasi Hargita sem, ahol havazásba váltott át az eső május 13-án. Ezt a Szentegyházi Meteo Állomás Facebook-oldala jelezte a délben közzétett bejegyzésében.

Erdélyi könyvkiadás: lapról lapra nehezebb

Hogyan hat a jelenlegi gazdasági helyzet a könyvkiadásra, és miként tudnak működni a kiadók? Mekkora példányszámban jelennek meg a könyvek, és hogyan alakul a vásárlóerő? Két székelyföldi könyvvásár között erdélyi könyvkiadók vezetőivel beszélgettünk.

