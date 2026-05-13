Egy hónap alatt több száz lejjel nőtt a nettó átlagbér – ki érezte meg?

Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

A reálkereseti index 2026 márciusában 94,9 százalék volt 2025 márciusához és 106,1 százalék 2026 februárjához viszonyítva. Az 1990 októberéhez viszonyított márciusi mutató 251,1 százalék volt, ami 14,3 százalékponttal nagyobb a februári értéknél.

A legnagyobb nettó átlagbért (16 039 lej) a dohánytermékgyártásban,

a legkisebbet (2901 lej) pedig a halászatban és akvakultúrában jegyezték.

Az INS szerint márciusban a legtöbb ágazatban nőtt a nettó átlagbér februárhoz képest, főként az alkalmi prémiumok – negyedéves és éves jutalmak, teljesítménybónuszok, húsvéti juttatások –, a természetbeni juttatások, pénzbeli támogatások, valamint a nyereségből és más alapokból kifizetett összegeknek köszönhetően. A béremelkedéshez az is hozzájárult, hogy egyes ágazatokban nőtt a termelés vagy gyarapodtak a bevételek – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet közlésére hivatkozva.

Hirdetés

A legnagyobb (34,5 és 45,5 százalék közötti) nettó bérnövekedést a pénzügyi közvetítésben, a film- és televíziós gyártásban, valamint a dohánytermékgyártásban regisztrálták.

A legnagyobb (1 és 4 százalék közötti) bércsökkenést a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártásában, a szénbányászatban és a légi közlekedésben jegyezték.

A közszférában az előző hónaphoz képest márciusban nőtt a nettó átlagfizetés az oktatásban (1,4 százalékkal), az egészségügyben és szociális ellátásban (1,3 százalékkal), illetve a közigazgatásban (0,8 százalékkal).