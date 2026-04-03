Enyhítő javaslat: ne büntessék meg a sofőrt, ha nincs nála a jogosítványa

Ne bírságolják meg a járművezetőket, ha igazoltatáskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat és a forgalmi engedélyt – javasolja tervezetében a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, Alexandru Dimitriu.

Pénteki közleményében a politikus azzal indokolta a közúti közlekedési törvényt módosító indítványát, hogy

a közlekedési rendőrség az adatbázisokból is ellenőrizheti a szükséges dokumentumokat.

Dimitriu emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi törvény szerint a sofőrök kötelesek a rendőr kérésére átadni

személyazonosító okmányaikat,

vezetői engedélyüket,

a jármű forgalmi engedélyét,

valamint egyéb dokumentumokat,

ellenkező esetben szabálysértést követnek el. Véleménye szerint ez az előírás mára elavult, és a büntetés a törvény céljához – a közlekedésbiztonság garantálásához – képest aránytalan.

A képviselő tervezete szerint a járművezetőnek nem kellene felmutatnia a dokumentumokat, ha az adatokat a rendőr a hivatalos adatbázisokból ellenőrizni tudja – írja az Agerpres hírügynökség.

Dimitriu érvei szerint a dokumentumok kötelező bemutatása ellentmond a közigazgatás digitalizációjára irányuló törekvéseknek, ezért a hatóságoknak a rendelkezésükre álló technikai eszközöket kellene használniuk, nem pedig felesleges terheket róniuk az állampolgárokra.