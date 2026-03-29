Kézdivásárhelyről a nagyvilágba egyetlen hátizsákkal – tippek és trükkök két rutinos utazótól

Szilvia és Alpár közös szenvedélye az utazás, kalandjaikból sokan meríthetnek inspirációt • Fotó: Discover Instaspots archívuma

Az utazás luxus, és csak a gazdagok kiváltsága. Legalábbis sokan még mindig így gondolják. Szilvia és Alpár viszont YouTube-vlogjaikban mutatják meg, hogy ez korántsem így van. A kézdiszéki fiatalok tapasztalataikról meséltek a Székelyhonnak.

Farkas Orsolya

2026. március 29., 08:582026. március 29., 08:58

Egy utazás sosem költségmentes, de nem is feltétlenül azon múlik, mennyit költünk. Sokkal inkább azon, hogyan szervezzük meg. Kovács Szilvia és Biró Alpár évek óta járják a világot: Thaiföld trópusi szigeteitől Omán nyüzsgő bazárjain és Katar különleges világán át az Emirátusok luxusvilágáig, egészen Kína futurisztikus felhőkarcolóiig számos, egymástól teljesen eltérő helyet fedeztek fel. Mindezt egy-egy hátizsákkal tették, és közben

megtanulták, hogyan lehet az idővel és a pénzzel is okosan gazdálkodni.

Bakancslistás helyek viszonylag olcsón

Szilvia kézdivásárhelyi, Alpár kézdialmási származású, de jelenleg Kolozsváron van a bázisuk, itt élnek és dolgoznak. Az utazás iránti szenvedélyük közös, és most már annyira rutinossá váltak benne, hogy természetessé vált a kalandok dokumentálása is: vlogot készítenek – azaz videón keresztül kalauzolják a nézőt –, beszámolókat írnak.

Felhívják a figyelmet egy-egy város, látványosság történelmi jelentőségére, a tömegturizmus előtt viszonylag ismeretlen, csoda szép helyekre, amelyeket még a térképen is bejelölnek, hogy másoknak időt spóroljanak a keresgéléssel.

Több mint huszonöt különböző országot látogattak meg eddig, a bakancslistájuk folyamatosan bővül.

Kétfős csapatukban Szilvia a tervező típus, Alpár gyakorlatiasabb, így tulajdonképpen bármilyen eshetőségre fel vannak készülve, és ha mégsem, akkor is feltalálják magukat az adott helyzetben.

Utazásaik során izgalmas helyzetekben találják magukat (Wadi Mujib, Jordánia) • Fotó: Discover Instaspots archívuma Galéria

Így volt ez akkor is, amikor a készülődés közepette elfelejtettek vizet vinni a Jordánia déli részén található sivatagba, a sziklás kanyonjairól és a beduin kultúráról ismert Wadi Rumba. Noha a kaland nem indult éppen zökkenőmentesen, végül sikeresen teljesítették az egynapos túrát, és életre szóló élmény volt az is, hogy az éjszakát a szabad ég alatt töltötték a sivatag kellős közepén.

Jordániába egyébként éppen akkor utaztak, amikor a szomszédos Izraelben háború zajlott.

Noha az ország biztonságosan látogatható volt, a legtöbb turista ebben az időszakban kerülte a térséget. Ennek köszönhetően nemcsak a tömeget úszták meg, hanem a repülőjegy, a szállás, az étkezés és a turistaprogramok is kedvezőbb áron voltak elérhetők.

Egy utazás emlékezetessé válhat az emberek, a helyszínek vagy éppen az ételek miatt – a lényeg, hogy az ember gazdagabban térjen haza. Éppen ezért szerették Marokkót, Kínát, Tunéziát, Madeirát, Spanyolországot is.

Szilviát különösen a kulináris élmények vonzzák, Alpárt pedig minden, ami eltér az európai hétköznapoktól.

Megtapasztalta már az ázsiai életérzést és az arab világot, de Dél-Amerika is szerepel a tervei között. Egyetértenek abban, hogy nyitottnak kell lenni, mert ez sokat adhat hozzá az élményhez.

Nyitottak a különböző kultúrák felfedezésére (Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek) • Fotó: Discover Instaspots archívuma Galéria

Ők Petrában ismerkedtek meg egy amerikai régészcsapattal, akik első kézből mesélték el, mit fedeztek fel az ásatás során. Ezt egyébként meg is örökítették, hamarosan közzéteszik a videót is róla.

Lehetőségek, amiket nem szabad elszalasztani

Azt mondják, sokan nem is tudják, mennyi lehetőség van: az Erasmus+ ifjúsági cserékre 30 éves korig bárki jelentkezhet, és egy hét alatt új országokat, kultúrákat és embereket ismerhet meg, ezért mindenképpen érdemes olyan Facebook-csoportokat vagy szervezeteket keresni, amelyek révén csatlakozni lehet a programba. Emellett ott a másik érdekes program a DiscoverEU, amellyel

a fiatalok körbeutazhatják Európát, ráadásul számos árkedvezményt is kapnak,

többek között szálláshelyekre, tömegközlekedésre, erre azonban csak 18 éves diákok pályázhatnak.

Több mint 25 országot látogattak meg eddig (Wadi Rum, Jordánia) • Fotó: Discover Instaspots archívuma Galéria

Sokan ugyanazokat a hibákat követik el utazás közben, pedig ezek egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhetők. Íme pár dolog, amire érdemes figyelni:

  • a repjegy keresésekor legyünk rugalmasak, ne ragaszkodjunk egyetlen dátumhoz. Érdemes ránézni egy hosszabb, akár egy hónapos intervallumra a Skyscanner vagy a Kiwi oldalain, és megkeresni a legolcsóbb napokat. Gyakran előfordul, hogy a légitársaságok saját honlapján még kedvezőbb ajánlatokat találunk. Az is megtörténhet, hogy nem a hozzánk legközelebbi reptérről indul a legkedvezőbb járat – volt példa rá, hogy Szilvia és Alpár előbb Budapestre vonatoztak, és onnan indultak, mert kevesebb volt a csatlakozás, és az ár is kedvezőbb volt;

  • szállás a központon kívül: a belvárosi hotelek helyett keressünk szállást a külvárosban vagy a kevésbé zsúfolt részeken. A tömegközlekedés szinte mindenhol elérhető, de egy bérelt robogóval vagy biciklivel is fillérekből bejárhatjuk a környéket. Az autóbérlésnek is megvannak az előnyei, de érdemes több szolgáltató ajánlatáról érdeklődni. Szilvia és Alpár legtöbbször Airbnb-n és Bookingon foglal, mindig figyelembe véve a szállásokról írt véleményeket. Érdemes a hostel lehetőségét is fontolgatni, főleg, ha egyedül utazunk;

  • ne siessük el a vásárlást: ne a reptéren váltsunk pénzt, és ne ott vegyük meg a SIM-kártyát sem. A helyi pénzváltók általában kedvezőbb árfolyamokat kínálnak, SIM-kártyát is olcsóbban lehet vásárolni, de a legkifizetődőbb az, ha már itthon eSIM-et vásárolunk;

  • kerüljük a csúcsszezont: ha kirándulni szeretnénk, és nem kizárólag a tengerpart a cél, érdemes inkább tavasszal vagy ősszel utazni a nyári hónapok helyett. Ilyenkor nemcsak kevesebb a turista, hanem az árak is kedvezőbbek, a látványosságok pedig sokkal nyugodtabban élvezhetők.

Olyan helyeket is megmutatnak, amelyeket az átlagos turista nem látogat meg (Madeira) • Fotó: Discover Instaspots archívuma Galéria

Teljes állás mellett sem kell lemondani az utazásról: ha ünnepekre és hosszú hétvégékre időzítünk, a szabadnapokból is többet kihozhatunk – ahogy Szilvia és Alpár is teszi. Érdemes jegyzetelni, összehasonlításokat végezni, és utána foglalni jegyet, szállást.

Amin viszont nem érdemes spórolni, az a biztonságunk, egészségünk

– szögezte le a pár. Érdemes igényelni ingyenesen az európai egészségbiztosítási kártyát. Ennek birtokában sürgősségi ellátásra kaphatunk ingyen az EU-ban, az Európai Gazdasági Térség országaiban és még néhány országban.

Egy hátizsákkal a világ bármely pontjára elutaznak (Koh Phangan, Thaiföld) • Fotó: Discover Instaspots archívuma Galéria

Ezenkívül utasbiztosítás megkötését se felejtsük el. Néhány bank automatikusan utasbiztosítást is kínál az ügyfeleinek.

Nem kell a világ végére utazni az élményekért

– mondja Szilvia. Szerinte a környező országok is bőven tartogatnak meglepetéseket: számára például Olaszország megunhatatlan, ráadásul Rómába, Nápolyba, Milánóba már Brassóból is utazhatunk. Mint mondta, ha Milánóba látogatunk, érdemes vonatra ülni és egy óra alatt elutazni Torinóba is, és felfedezni a kisebb olasz városokat, szigeteket, amelyek gyakran többet adnak a leglátogatottabb turistacélpontoknál.

Meglátogatják a legnagyobb turistalátványoságokat, felfedezik a rejtett gyöngyszemeket (Pisa, Olaszország) • Fotó: Discover Instaspots archívuma Galéria

Egy hétvégi kiruccanásra, úgynevezett city-breakre érdemes számításba venni a lengyelországi Varsót, Katowicét is, ráadásul

a nyár közeledtével várható a charterjáratok bejelentése is a brassói repülőtéren, ezért érdemes résen lenni.

A családosoknak – és nem csak – érdemes hajóutakban gondolkodni, a fiatal pár tapasztalata alapján ugyanis egy út alatt 3–4 országba is el lehet jutni, és a hajózás maga is egyedi élmény.

Szilvia és Alpár legközelebb a Kanári-szigetekre utazik. Az utat természetesen ezúttal is megörökítik: a Discover Instaspots, illetve a Szilvia&Alpár felületein hasznos tippeket, élményeket és tapasztalatokat osztanak meg Instagramon, Facebookon és YouTube-on. Mint mondják, nemcsak a szép oldalát mutatják meg egy-egy utazásnak, hanem azt is, amikor nem minden alakul a terv szerint. Szerintük pont ezekből a helyzetekből lesznek a legjobb történetek.

Háromszék Magazin Kézdivásárhely
2026. március 28., szombat

Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát

Fura hangok hallatszottak a napokban egy sepsiszentgyörgyi süllyesztett hulladéktárolóból, a járókelők a helyi rendőrséget riasztották. Kiderült, hogy egy alig pár órás kecskegida küzdött a túlélésért a szemét között.

2026. március 28., szombat

2026. március 28., szombat

Csőtörés miatt nincs víz több utcában Kézdivásárhelyen

Csőtörés elhárításán dolgoznak a vízszolgáltató munkatársai Kézdivásárhelyen, ezért szombat este 6 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás több utcában.

2026. március 28., szombat

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Ismét lehet tojásírást tanulni a zabolai kastélyban

A húsvétig ugyan még keveset várni kell, de nem árt már most felfrissíteni a kesice-használati ismereteinket. A zabolai Mikes-kastélyban szombaton azonban nemcsak tojásírási technikákat leshetünk el, hanem különleges zenei élményben is részünk lehet.

2026. március 27., péntek

2026. március 26., csütörtök

Kézdivásárhely is bekerült az EYOF 2027 helyszínei közé

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta, hogy Kézdivásárhely és Azuga is felkerüljön a 2027-es Európai Ifjúsági Téli Olimpiai Fesztivált (EYOF) szervező romániai települések listájára.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 26., csütörtök

Társadalmi felzárkózás: konferencia, irodaavató és kiállítás egy napon

A társadalmi felzárkózás, az esélyteremtés és a roma közösség megerősítésének lehetőségeiről tartanak szakmai konferenciát március 27-én. A rendezvénysorozatban irodaátadó, kiállításmegnyitó és zenei fellépések is helyet kapnak.

2026. március 26., csütörtök

2026. március 25., szerda

Tojásíró maratonnal hangolódhatnak a húsvétra Sepsiszentgyörgyön

Március utolsó napján elkezdődnek a sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány méltán népszerű tojásdíszítő műhelymunkái. A húsvéti készülődést éjszakába nyúló tojásíró maratonnal zárják április harmadikán, nagypénteken.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Ők kapnak idén Pro Urbe díjat Sepsiszentgyörgyön

A csütörtökön napirendre kerülő tanácshatározat alapján Fekete Márta műépítész, Márkus András plébános, Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének elnöke és Opra Mariana Sanda intenzív terápiás főorvos kapja Sepsiszentgyörgy Pro Urbe díját.

2026. március 25., szerda

2026. március 25., szerda

Felfüggesztették egy vendéglátóhely működését, amiért alkohollal szolgálták ki a kiskorúakat

A sepsiszentgyörgyi rendőrök pénzbírságot szabtak ki a város egyik vendéglátóhelyének, amiért egy alkalmazott alkoholt szolgált fel egy 16 és egy 17 éves fiatalnak. A bírság mellé az önkormányzat elrendelte a helyiség tevékenységének felfüggesztését.

2026. március 25., szerda

