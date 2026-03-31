650 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a Világbank a román kormány fejlesztési projektjeinek támogatására

A Világbank jóváhagyott egy 650 millió dolláros hitelt Románia számára a kormány fejlesztési projektjeinek támogatására.

A nemzetközi pénzintézet keddi közleménye szerint az 544 millió eurónak megfelelő hitel a kormánynak

a fiskális fenntarthatóság megerősítésére,

a magánszektor fejlődésének ösztönzésére

és új munkahelyek teremtésére irányuló erőfeszítéseit hivatott támogatni.

A tájékoztatás értelmében a Románia számára jóváhagyott kölcsön két fő pillérre épül:

az egyik a fiskális fenntarthatóság helyreállítását,

a másik pedig a gazdasági növekedés ösztönzését és a munkahelyteremtést célozza.

A Világbank képviselői szerint Románia „bátor és szükséges lépéseket tett” közpénzügyeinek rendbetételéért, és ezek eredményei már kezdenek megmutatkozni a deficitek csökkenésében és a finanszírozási költségek mérséklődésében.

Hirdetés

„Ez a finanszírozás is igazolja a Románia erőfeszítéseibe vetett bizalmunkat, valamint a kormánnyal való szilárd és tartós partnerségünket” – idézték a közleményben a Világbank Romániáért és Magyarországért felelős vezetőjét, Yasser El-Gammalt.