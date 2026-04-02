Visszaadták Romániának az ellopott dák műkincseket

Fotó: Sem Van Der Wal/EPA/Agerpres
Visszaszolgáltatták Romániának a coțofenești-i aranysisakot és a hollandiai Drents Múzeumból tavaly ellopott három dák aranykarperec közül kettőt – tájékoztatott csütörtökön a honlapján a holland ügyészség.
2026. április 02., 17:15
A közlemény szerint Stan Rareș-Petru és Daniela Buruiană, a román ügyészség képviselői csütörtök délután vették át a műkincseket Corien Fahner főügyésztől, az Észak-Hollandiai Ügyészség képviselőjétől fokozott biztonsági intézkedések mellett Assenben, a Drents Múzeum részét képező tanácsteremben – számolt be az Agerpres.
„Rendkívül örülünk e kivételes műkincsek visszaszolgáltatásának. Ez egy fordulatokban bővelkedő, kalandos történet volt. Különösen Románia, de a Drents Múzeum személyzete számára is” – mondta Corien Fahner az eseményen, a sajtó jelenlétében. Hozzátette, hogy
A felbecsülhetetlen értékű, csaknem 2500 éves román műkincseket 2025. január 24-ről 25-re virradóra lopták el a Drents Múzeumból. Az aranysisakot és a két dák karperecet szerdán adták át az Észak-Hollandiai Ügyészségnek, a gyanúsítottak ügyvédeinek közreműködését követően. Az ügy három fő gyanúsítottjának pere 2026. április 14-én kezdődik.
Corien Fahner szerint a büntetőeljárás során feltárt adatok alapján
Az ügyészség több alkalommal is tárgyalt a gyanúsítottak ügyvédeivel. Ezek a tárgyalások vádalkuhoz vezettek, amelynek egyik feltétele az ellopott tárgyak visszaszolgáltatása volt. A sisak és a két karperec előkerülésével ez nagyrészt megvalósult – magyarázta a holland ügyész.
A sajtótájékoztatón jelen lévő Robert van Langh, a Drents Múzeum igazgatója örömét fejezte ki, hogy a visszaszerzett műkincsek oda térnek vissza, ahová tartoznak, és köszönetet mondott a holland és a román rendőrségnek.
Oana Țoiu román külügyminiszter csütörtökön holland hivatali kollégájával, Tom Berendsennel tárgyalt a coțofenești-i aranysisak és a dák aranykarperecek visszaszerzéséről.
– írta a román diplomácia vezetője a megbeszélésről beszámoló Facebook-bejegyzésében. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy év közös erőfeszítései azt bizonyították, mennyire fontos kitartani, amikor nemzedékek számára kiemelkedő jelentőségű tárgyakról van szó. Köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik részt vettek a nyomozásban, kiemelve a külügyi és belügyi hatóságok közötti folyamatos együttműködés szerepét.
Țoiu szerint döntő jelentőségű volt, hogy a holland hatóságok is megértették:
A külügyminiszter közölte, hogy még hátravan néhány lényeges lépés a négy műtárgy visszaszolgáltatásához: fel kell mérni állapotukat, és meg kell határozni a román államnak történő átadás menetrendjét, hogy visszakerülhessenek a Román Nemzeti Történeti Múzeum gyűjteményébe.
A tárcavezető szerint a nemzetközi biztosítási és kártérítési mechanizmusok aktiválása nyomán Románia 5,85 millió eurót kapott, ezt az összeget azonban vissza kell téríteni, amint a szakértői vizsgálat megerősíti, hogy a tárgyak sértetlenek.
Előkerült a coțofenești-i amelyet 2025 januárjában loptak el a hollandiai Drents Múzeumból – erősítették meg hivatalos források az RTV Drenthe-nek. Az ügyészség csütörtök délután készül sajtótájékoztatót tartani az ügyben a múzeumban.
