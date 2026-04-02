Visszaadták Romániának az ellopott dák műkincseket

Visszaszolgáltatták Romániának a coțofenești-i aranysisakot és a hollandiai Drents Múzeumból tavaly ellopott három dák aranykarperec közül kettőt – tájékoztatott csütörtökön a honlapján a holland ügyészség.

A közlemény szerint Stan Rareș-Petru és Daniela Buruiană, a román ügyészség képviselői csütörtök délután vették át a műkincseket Corien Fahner főügyésztől, az Észak-Hollandiai Ügyészség képviselőjétől fokozott biztonsági intézkedések mellett Assenben, a Drents Múzeum részét képező tanácsteremben – számolt be az Agerpres. „Rendkívül örülünk e kivételes műkincsek visszaszolgáltatásának. Ez egy fordulatokban bővelkedő, kalandos történet volt. Különösen Románia, de a Drents Múzeum személyzete számára is” – mondta Corien Fahner az eseményen, a sajtó jelenlétében. Hozzátette, hogy

a holland hatóságok tovább keresik a még hiányzó dák karperecet is.

A felbecsülhetetlen értékű, csaknem 2500 éves román műkincseket 2025. január 24-ről 25-re virradóra lopták el a Drents Múzeumból. Az aranysisakot és a két dák karperecet szerdán adták át az Észak-Hollandiai Ügyészségnek, a gyanúsítottak ügyvédeinek közreműködését követően. Az ügy három fő gyanúsítottjának pere 2026. április 14-én kezdődik. Corien Fahner szerint a büntetőeljárás során feltárt adatok alapján

az ügyészségnek nincs bizonyítéka arra, hogy a három gyanúsítotton kívül más is részt vett volna a Drents Múzeumból történt lopásban.

Az ügyészség több alkalommal is tárgyalt a gyanúsítottak ügyvédeivel. Ezek a tárgyalások vádalkuhoz vezettek, amelynek egyik feltétele az ellopott tárgyak visszaszolgáltatása volt. A sisak és a két karperec előkerülésével ez nagyrészt megvalósult – magyarázta a holland ügyész.

A sajtótájékoztatón jelen lévő Robert van Langh, a Drents Múzeum igazgatója örömét fejezte ki, hogy a visszaszerzett műkincsek oda térnek vissza, ahová tartoznak, és köszönetet mondott a holland és a román rendőrségnek. Külügyminiszter: a coțofenești-i aranysisak és a dák aranykarperecek hazatérnek Oana Țoiu román külügyminiszter csütörtökön holland hivatali kollégájával, Tom Berendsennel tárgyalt a coțofenești-i aranysisak és a dák aranykarperecek visszaszerzéséről.

A felbecsülhetetlen értékű 2500 éves műkincsek hazatérnek”

– írta a román diplomácia vezetője a megbeszélésről beszámoló Facebook-bejegyzésében. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy év közös erőfeszítései azt bizonyították, mennyire fontos kitartani, amikor nemzedékek számára kiemelkedő jelentőségű tárgyakról van szó. Köszönetet mondott azoknak a szakembereknek, akik részt vettek a nyomozásban, kiemelve a külügyi és belügyi hatóságok közötti folyamatos együttműködés szerepét. Țoiu szerint döntő jelentőségű volt, hogy a holland hatóságok is megértették:

Románia számára a kincsek visszaszerzése elengedhetetlen, noha a biztosítási összeg már korábban megérkezett a román államhoz.