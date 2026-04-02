Előkerült a coțofenești-i aranysisak az ellopott dák műkincsek közül

Előkerült a coțofenești-i amelyet 2025 januárjában loptak el a hollandiai Drents Múzeumból – erősítették meg hivatalos források az RTV Drenthe-nek. Az ügyészség csütörtök délután készül sajtótájékoztatót tartani az ügyben a múzeumban.

Az asseni Drents Múzeumból 2025. január 25-én lopták el robbantásos betöréssel az ott ideiglenesen kiállított dák műkincseket, a Kr.e. 5-4. századból származó coțofenești-i aranysisakot, és három, a Sarmisegetusa Regia régészeti lelőhelyen feltárt, Kr.e. első századból származó dák arany karperecet.

A román kulturális minisztérium 2025 szeptemberében bejelentette, hogy 5,7 millió eurós kártérítést kapott a holland kormánytól.

Erwin Kessler, a Nemzeti Galéria igazgatója csütörtökön megerősítette, hogy előkerült a coțofenești-i aranysisak, amelyet 2025 januárjában loptak el a hollandiai Drents Múzeumból.

A coțofenești-i aranysisakot megtalálták. Ez jó hír mindannyiunk számára”