Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára

Tovább folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szombaton újabb 15 banival drágult a gázolaj, így literenkénti ára már minden székelyföldi töltőállomáson meghaladja a 10 lejt, míg a prémium gázolaj ára már csak pár banira van a 11 lejes lélektani határtól.

Történelmi nap volt a szerdai, amikorra beigazolódtak a 10 lej fölötti üzemanyagárra vonatkozó korábbi előrejelzések: szinte minden benzinkútnál elérte a 10 lejt a standard gázolaj literenkénti ára, a benziné pedig jócskán meghaladta a 9 lejt. Bár a kormány csütörtöki ülésén üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett, a sürgősségi rendeletbe foglalt intézkedések csak április 1-jétől lépnek hatályba, addig az üzemanyagok zavartalanul drágulhatnak tovább.

korábban írtuk Történelmi nap a benzinkutaknál Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.

Már nincs 10 leg alatti gázolaj

Szombaton újabb 15 banival nőtt a gázolaj ára, így a Peco Online árösszehasonlító adatai szerint Székelyföldön már sehol sem lehet 10 lej alatti áron gázolajat tankolni.

A standard gázolaj ára Hargita megyében töltőállomástól függően 10,22 és 10,41 lej között változik, a legolcsóbban jelen pillanatban a székelyudvarhelyi MOL-kutakon tankolhatunk, míg a legmagasabb árat a csíkszeredai OMV-nél kell fizetnünk.

Kovászna megyében 10,18 és 10,27 lej közötti áron kínálják a standard gázolajat, a legalacsonyabb árat a sepsiszentgyörgyi MOL-nál, a legmagasabbat a rétyi Petrom-kúton találjuk.

Maros megyében 10,22 és 10,41 lej között alakulnak az árak, a szovátai MOL-kúton a legolcsóbb, a szászrégeni OMV-nél a legdrágább a standard gázolaj.

A benzin ezúttal nem drágult

A standard benzin esetében szombaton nem történt áremelés, így Hargita megyében 9,28 és 9,45 lej között változik a literenkénti ár, a legelőnyösebb áron a székelyudvarhelyi Petromnál, a legdrágábban a csíkszeredai OMV-nél tankolhatjuk meg autónkat.

Kovászna megyében 9,28 és 9,38 lej között alakulnak az árak, a legkevesebbet a sepsiszentgyörgyi Petrom-kúton, a legtöbbet az ugyanott található Rompetrolnál fizethetünk.

Maros megyében 9,28 és 9,40 lej közötti árat kérnek a töltőállomások, a legolcsóbb árat a szászrégeni Petrom, a legmagasabbat a ludasi Rompetrom függesztette ki a standard benzin esetében.

Egy hajszálnyira a 11 lejtől

A prémium üzemanyagok árának emelkedése is folyatódott az elmúlt időszakban, így alaposan a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyen típusú gázolajjal vagy benzinnel tankolná meg autóját.