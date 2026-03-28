Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára

Nincs megállás: egyes kutakon már 11 lej közelében a prémium gázolaj ára

Nincs megállás: egyes kutakon már 11 lej közelében a prémium gázolaj ára

Fotó: Olti Angyalka

Tovább folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szombaton újabb 15 banival drágult a gázolaj, így literenkénti ára már minden székelyföldi töltőállomáson meghaladja a 10 lejt, míg a prémium gázolaj ára már csak pár banira van a 11 lejes lélektani határtól.

Farkas Áron

2026. március 28., 15:00

2026. március 28., 15:222026. március 28., 15:22

Történelmi nap volt a szerdai, amikorra beigazolódtak a 10 lej fölötti üzemanyagárra vonatkozó korábbi előrejelzések: szinte minden benzinkútnál elérte a 10 lejt a standard gázolaj literenkénti ára, a benziné pedig jócskán meghaladta a 9 lejt. Bár a kormány csütörtöki ülésén üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett, a sürgősségi rendeletbe foglalt intézkedések csak április 1-jétől lépnek hatályba, addig az üzemanyagok zavartalanul drágulhatnak tovább.

Történelmi nap a benzinkutaknál
Történelmi nap a benzinkutaknál

Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.

Már nincs 10 leg alatti gázolaj

Szombaton újabb 15 banival nőtt a gázolaj ára, így a Peco Online árösszehasonlító adatai szerint Székelyföldön már sehol sem lehet 10 lej alatti áron gázolajat tankolni.

A standard gázolaj ára Hargita megyében töltőállomástól függően 10,22 és 10,41 lej között változik, a legolcsóbban jelen pillanatban a székelyudvarhelyi MOL-kutakon tankolhatunk, míg a legmagasabb árat a csíkszeredai OMV-nél kell fizetnünk.

Kovászna megyében 10,18 és 10,27 lej közötti áron kínálják a standard gázolajat, a legalacsonyabb árat a sepsiszentgyörgyi MOL-nál, a legmagasabbat a rétyi Petrom-kúton találjuk.

Maros megyében 10,22 és 10,41 lej között alakulnak az árak, a szovátai MOL-kúton a legolcsóbb, a szászrégeni OMV-nél a legdrágább a standard gázolaj.

A benzin ezúttal nem drágult

A standard benzin esetében szombaton nem történt áremelés, így Hargita megyében 9,28 és 9,45 lej között változik a literenkénti ár, a legelőnyösebb áron a székelyudvarhelyi Petromnál, a legdrágábban a csíkszeredai OMV-nél tankolhatjuk meg autónkat.

Kovászna megyében 9,28 és 9,38 lej között alakulnak az árak, a legkevesebbet a sepsiszentgyörgyi Petrom-kúton, a legtöbbet az ugyanott található Rompetrolnál fizethetünk.

Maros megyében 9,28 és 9,40 lej közötti árat kérnek a töltőállomások, a legolcsóbb árat a szászrégeni Petrom, a legmagasabbat a ludasi Rompetrom függesztette ki a standard benzin esetében.

Egy hajszálnyira a 11 lejtől

A prémium üzemanyagok árának emelkedése is folyatódott az elmúlt időszakban, így alaposan a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyen típusú gázolajjal vagy benzinnel tankolná meg autóját.

A prémium gázolaj ára már csak néhány banira van az újabb, 11 lejes lélektani határtól,

a székelyföldi megyékben 10,63 és 10,97 lej közötti literenkénti áron lehet beszerezni.

A prémium benzin esetében jelentősebbek az árkülönbségek, hálózattól függően 9,87 és 10,24 lej közötti összeget kérnek egy literért.

Terítéken a jövedéki adó csökkentése

Az iráni konfliktus kirobbanása óta márciusban 16 alkalommal emelkedtek az üzemanyagárak, a standard gázolaj literenként 2 lejjel, a standard benzin pedig 1,32 lejjel drágult. Összességében az év eleje óta – beleértve a jövedéki adó emelését és egy sor drágítást – egy liter standard benzinért 2,04 lejjel, egy liter standard gázolajért pedig 2,81 lejjel kell többet fizetnünk – számolta ki a Krónika.

A hivatalos bejelentések szerint a kormány a jövő héten újabb intézkedéscsomagról tárgyal az üzemanyagárak megfékezésére, Ilie Bolojan miniszterelnök nyilatkozata szerint „nagyon valószínű”, hogy a jövedéki adó csökkentése is terítékre kerül.

Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában
Elfogadta a kormány, ennek megfelelően alakul az üzemanyag ára Romániában

Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Belföld Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 28., szombat

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra

Március 28-tól, szombattól adhatják le levélszavazatukat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok az április 12-i országgyűlési választásra – hívja fel a figyelmet Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

2026. március 28., szombat

Mától adhatók le a levélszavazatok az országgyűlési választásra
2026. március 28., szombat

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták

Lefoglalták a hatóságok a belügyminisztériumi katasztrófavédelmi főosztály (DSU) több munkatársának mobiltelefonját.

2026. március 28., szombat

Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták
2026. március 28., szombat

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a januárban a Temes megyei Csene községben megölt 15 éves fiú nagyapját, aki a gyanú szerint arcon ütötte a gyilkosság egyik vádlottjának anyját.

2026. március 28., szombat

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját
2026. március 28., szombat

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig

Nem mindenki tudja, hogy az ökölvívó Papp László rugonfalvi gyökerekkel bírt, ahol ünnepséget terveznek születése századik évfordulója apropóján. Erről meg a sepsiszentgyörgyi kosárlabda őskoráról is beszélgettünk Oláh István egri fertálymesterrel.

2026. március 28., szombat

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig
2026. március 27., péntek

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz

A dédai hivatásos és önkéntes tűzoltókat is riasztották egy tarlótűzhöz péntek este. A Maros megyei Ratosnya egyik falujában nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok.

2026. március 27., péntek

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz
2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt
2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők
2026. március 27., péntek

Perelni készül a kormányt a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság perelni készül a kormányt a bírák és ügyészek számára bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetésének elhalasztása miatt, és első lépésként előzetes panaszt nyújtott be a kormányhoz és a pénzügyminisztériumhoz.

2026. március 27., péntek

Perelni készül a kormányt a legfelsőbb bíróság
2026. március 27., péntek

Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket.

2026. március 27., péntek

Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke
2026. március 27., péntek

Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat

Ünnepélyes keretek között adják át szombaton Gyergyóremetén az új bicikliutat. Az esemény nem csupán egy hivatalos átadó lesz: a szervezők egy különleges rekordkísérlettel is készülnek.

2026. március 27., péntek

Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat
