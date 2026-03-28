Újabb lélektani határt közelít az üzemanyagok ára

Nincs megállás: egyes kutakon már 11 lej közelében a prémium gázolaj ára
Fotó: Olti Angyalka
Tovább folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: szombaton újabb 15 banival drágult a gázolaj, így literenkénti ára már minden székelyföldi töltőállomáson meghaladja a 10 lejt, míg a prémium gázolaj ára már csak pár banira van a 11 lejes lélektani határtól.
2026. március 28., 15:002026. március 28., 15:00
2026. március 28., 15:222026. március 28., 15:22
Történelmi nap volt a szerdai, amikorra beigazolódtak a 10 lej fölötti üzemanyagárra vonatkozó korábbi előrejelzések: szinte minden benzinkútnál elérte a 10 lejt a standard gázolaj literenkénti ára, a benziné pedig jócskán meghaladta a 9 lejt. Bár a kormány csütörtöki ülésén üzemanyagpiaci válsághelyzetet hirdetett, a sürgősségi rendeletbe foglalt intézkedések csak április 1-jétől lépnek hatályba, addig az üzemanyagok zavartalanul drágulhatnak tovább.
Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.
Szombaton újabb 15 banival nőtt a gázolaj ára, így a Peco Online árösszehasonlító adatai szerint Székelyföldön már sehol sem lehet 10 lej alatti áron gázolajat tankolni.
A standard gázolaj ára Hargita megyében töltőállomástól függően 10,22 és 10,41 lej között változik, a legolcsóbban jelen pillanatban a székelyudvarhelyi MOL-kutakon tankolhatunk, míg a legmagasabb árat a csíkszeredai OMV-nél kell fizetnünk.
Kovászna megyében 10,18 és 10,27 lej közötti áron kínálják a standard gázolajat, a legalacsonyabb árat a sepsiszentgyörgyi MOL-nál, a legmagasabbat a rétyi Petrom-kúton találjuk.
Maros megyében 10,22 és 10,41 lej között alakulnak az árak, a szovátai MOL-kúton a legolcsóbb, a szászrégeni OMV-nél a legdrágább a standard gázolaj.
A standard benzin esetében szombaton nem történt áremelés, így Hargita megyében 9,28 és 9,45 lej között változik a literenkénti ár, a legelőnyösebb áron a székelyudvarhelyi Petromnál, a legdrágábban a csíkszeredai OMV-nél tankolhatjuk meg autónkat.
Kovászna megyében 9,28 és 9,38 lej között alakulnak az árak, a legkevesebbet a sepsiszentgyörgyi Petrom-kúton, a legtöbbet az ugyanott található Rompetrolnál fizethetünk.
Maros megyében 9,28 és 9,40 lej közötti árat kérnek a töltőállomások, a legolcsóbb árat a szászrégeni Petrom, a legmagasabbat a ludasi Rompetrom függesztette ki a standard benzin esetében.
A prémium üzemanyagok árának emelkedése is folyatódott az elmúlt időszakban, így alaposan a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyen típusú gázolajjal vagy benzinnel tankolná meg autóját.
a székelyföldi megyékben 10,63 és 10,97 lej közötti literenkénti áron lehet beszerezni.
A prémium benzin esetében jelentősebbek az árkülönbségek, hálózattól függően 9,87 és 10,24 lej közötti összeget kérnek egy literért.
Az iráni konfliktus kirobbanása óta márciusban 16 alkalommal emelkedtek az üzemanyagárak, a standard gázolaj literenként 2 lejjel, a standard benzin pedig 1,32 lejjel drágult. Összességében az év eleje óta – beleértve a jövedéki adó emelését és egy sor drágítást – egy liter standard benzinért 2,04 lejjel, egy liter standard gázolajért pedig 2,81 lejjel kell többet fizetnünk – számolta ki a Krónika.
A hivatalos bejelentések szerint a kormány a jövő héten újabb intézkedéscsomagról tárgyal az üzemanyagárak megfékezésére, Ilie Bolojan miniszterelnök nyilatkozata szerint „nagyon valószínű”, hogy a jövedéki adó csökkentése is terítékre kerül.
Elfogadta a kormány csütörtöki ülésén az üzemanyagpiaci válsághelyzettel kapcsolatos sürgősségi rendeletet.
