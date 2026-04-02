Na de mi lesz a több millió eurós biztosítási kártérítéssel, ha megvan az aranysisak?

Fotó: Drents Múzeum
Demeter András kulturális miniszter csütörtökön üdvözölte a coțofenești-i aranysisak visszaszerzését, hangsúlyozva, hogy a holland félnek visszatérítendő összeget csak a műtárgyak restaurálásának befejezése után állapítják meg.
„Győzelem ez, öröm. Ezt reméltük. Már az első napoktól kezdve bíztam a holland hatóságok elszántságában, és íme, nem tévedtem” – nyilatkozta Demeter András az Agerpres hírügynökségnek.
A miniszter közölte, hogy az ügyben a szokásos eljárást követik. Eszerint
először a román és a holland szakemberek együtt ellenőrzik a műkincsek hitelességét, illetve az állapotát,
és csak a vizsgálat után téríti majd vissza a román állam a biztosítási összeget, amelyből levonják a restaurálás költségeit
– magyarázta Demeter, aki szerint azt már tudni lehet, hogy
A holland ügyészség csütörtökön jelentette be, hogy visszaszolgáltatták Romániának a hollandiai Drents Múzeumból ellopott coțofenești-i aranysisakot és három dák aranykarperec közül kettőt.
A román kulturális minisztérium 2025 szeptemberében közölte, hogy az ellopott négy műkincsért 5,7 millió eurós biztosítási kártérítés jár.
Visszaszolgáltatták Romániának a coțofenești-i aranysisakot és a hollandiai Drents Múzeumból tavaly ellopott három dák aranykarperec közül kettőt – tájékoztatott csütörtökön a honlapján a holland ügyészség.
