Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy napig keresték a két kislányt
Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.
2026. március 30., 17:18
Vasárnap tűnt el az 5 éves B. R.-A. és a 4 éves F. M.-A., akik közös udvaron laktak Dicsőszentmártonban. A rendőrség RO-Alert üzenetet küldött vasárnap délután és hétfőn délelőtt is, kérve a lakosságot, hogy ha látják a kislányokat azonnal értesítsék őket.
Éjszaka és hétfőn is folytatták a két kiskorú felkutatását. A Maros megyei rendőrség sajtóirodája hétfőn délután 5 órakor jelentette, hogy
A településtől négy kilométeres távolságra voltak.
Kórházba szállítottak őket, hogy megvizsgálhassák, hiszen szinte egy napot töltöttek a szabadban. Mindkettőjükön csupán egy-egy papucs és vékony ruha volt.
A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.
Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.
Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.
Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.
Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.
Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.
Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.
A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.
Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.
