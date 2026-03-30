Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy napig keresték a két kislányt

Egy napig keresték a két kislányt

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság

Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.

Simon Virág

2026. március 30., 17:182026. március 30., 17:18

2026. március 30., 17:232026. március 30., 17:23

Vasárnap tűnt el az 5 éves B. R.-A. és a 4 éves F. M.-A., akik közös udvaron laktak Dicsőszentmártonban. A rendőrség RO-Alert üzenetet küldött vasárnap délután és hétfőn délelőtt is, kérve a lakosságot, hogy ha látják a kislányokat azonnal értesítsék őket.

Éjszaka és hétfőn is folytatták a két kiskorú felkutatását. A Maros megyei rendőrség sajtóirodája hétfőn délután 5 órakor jelentette, hogy

a két kislányt egy elszigetelt terülten találta meg egy erdész.

A településtől négy kilométeres távolságra voltak.


Kórházba szállítottak őket, hogy megvizsgálhassák, hiszen szinte egy napot töltöttek a szabadban. Mindkettőjükön csupán egy-egy papucs és vékony ruha volt.

korábban írtuk

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban
Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban

A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.

Marosszék Rendőrség
Ezek is érdekelhetik

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok
Földrengés zavarta meg a vasárnap délután nyugalmát
Az agyagfalviak fordítottak és gólzáporral nyertek Csíkszentmártonban
Úgy lopták a gázolajat a dél-erdélyi vasútfelújítás építőtelepéről, mintha nem lenne holnap
Megtörte rossz sorozatát Miskolcon, előnybe került az elődöntőben a Gyergyói HK
Villáminterjú László Szende Katalinnal: Mindenre van megoldás
2026. március 30., hétfő

Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban

A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.

Továbbra is nagy erőkkel keresik a Dicsőszentmártonból eltűnt kislányokat

Nagy erőkkel zajlik annak a két kislánynak a keresése, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonuk közeléből. A 4 és 5 éves gyermekek otthonaik közös udvaráról tűntek el, a hatóságok pedig azóta is megszakítás nélkül dolgoznak felkutatásukon.

2026. március 29., vasárnap

Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok

Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

2026. március 28., szombat

Egy aknagránát miatt riasztották a tűzoltókat, végül hármat találtak a földben

Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

2026. március 27., péntek

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé

Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.

2026. március 26., csütörtök

Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen

A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente

Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.

