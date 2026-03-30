Megtalálták a két eltűnt kislányt

Egy erdész talált rá hétfő délután arra a két kislányra, akik vasárnap tűntek el dicsőszentmártoni otthonukból.

Vasárnap tűnt el az 5 éves B. R.-A. és a 4 éves F. M.-A., akik közös udvaron laktak Dicsőszentmártonban. A rendőrség RO-Alert üzenetet küldött vasárnap délután és hétfőn délelőtt is, kérve a lakosságot, hogy ha látják a kislányokat azonnal értesítsék őket.

Éjszaka és hétfőn is folytatták a két kiskorú felkutatását. A Maros megyei rendőrség sajtóirodája hétfőn délután 5 órakor jelentette, hogy