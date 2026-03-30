Nem igazolták a hatóságok az emberrablásról szóló híreszteléseket Dicsőszentmártonban

A két gyerek keresése jelenleg is folyamatban van, a hatóságok több személyt és járművet ellenőriznek. Képünk illusztráció

A közösségi médiában elterjedt információk szerint egy ember autóval vitte el a két, 4 és 5 éves kiskorút Dicsőszentmártonból, a hatóságok szerint azonban egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy emberrablás történt volna.

Székelyhon 2026. március 30., 14:562026. március 30., 14:56

Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján a közösségi médiában terjedő felvételeken szereplő embert már azonosították, és

a jelenlegi adatok nem támasztják alá, hogy köze lenne bármilyen bűncselekményhez.

A két gyermek felkutatása továbbra is zajlik, ezzel párhuzamosan a rendőrök átfogó vizsgálatot folytatnak az eset körülményeinek tisztázása érdekében. Ennek keretében

több személyt és járművet ellenőriznek, ugyanakkor a térfigyelő kamerák felvételeit is elemzik.