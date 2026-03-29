Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok

Fotó: Maros megyei rendőrség

Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.

Székelyhon

2026. március 29., 21:232026. március 29., 21:23

A közleményből kiderül, hogy az ötéves Buta Rebeca-Alexandra és a négyéves Forgaci Melisa-Ariana egyazon időben (délután két óra környékén) távozott dicsőszentmártoni otthonából, de nem tértek vissza. A hatóságokat délután öt órakor értesítették az esetről.

Buta Rebeca-Alexandra 87 centiméter magas, fekete haját copfban viseli. Távozásakor egy felül fehér, alul piros ruhát viselt, valamit fehér zoknit és rózsaszín papucsot.

Forgaci Melisa-Ariana nagyjából 65 centiméter magas, fekete haját két copfban hordja, ugyanakkor eltűnésekor egy rozsaszín-fehér cumi is volt nála. Eltűnésekor piros blúzt, világos rózsaszín harisnyát és kék papucsot viselt.

A rendőrség a tűzoltókkal, a csendőrökkel, a hegyimentőkkel, valamint önkéntesekkel közösen keresi a gyerekeket. Az akció során nyomkövető kutyákat is bevetnek.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy tárcsázzák a 112-es segélyhívó számot, amennyiben látták az eltűnt kiskorúakat.

Marosszék Rendőrség
A rovat további cikkei

2026. március 29., vasárnap

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

2026. március 28., szombat

Egy aknagránát miatt riasztották a tűzoltókat, végül hármat találtak a földben

Három aknagránátot találtak a földben szombaton Nyárádszeredában, a robbanóeszközöket mostanra elszállítottak a helyszínről – közölte a Maros megyei tűzoltóság.

2026. március 27., péntek

Rákóczi alakja Marosvásárhelyen különleges helyet foglal el a közösségi emlékezetben

II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozattal emlékezett meg a fejedelemről Marosvásárhely magyar közössége. Az ünnepség emlékeztetett a város szabadságharcban betöltött meghatározó szerepére is.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Eldőlt: nem épül egészségügyi központ a Székely vértanúk emlékműve mellé

Elutasította a marosvásárhelyi önkormányzat a Postarétre tervezett egészségügyi központ megépítésére vonatkozó határozattervezetet. Az RMDSZ-es tanácsosok szerint a dokumentáció nem felelt meg a zöldövezetekre és a műemlékvédelemre vonatkozó előírásoknak.

2026. március 26., csütörtök

Vasárnapi ebéd a Várban? Erről is határoztak a maratoni tanácsülésen

A helyi érdekeltségű vasúti szolgáltatás előkészítéséről, a földrengésveszélyes tömbházakról és a várbeli vendéglők bérbeadásáról is döntöttek csütörtökön. A marosvásárhelyi képviselő-testület csaknem ötven napirendi pontot tárgyalt.

2026. március 26., csütörtök

Marad a marosvásárhelyi RMDSZ élén Kovács Mihály Levente

Újraválasztották Kovács Mihály Leventét az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésen.

2026. március 26., csütörtök

Már több mint két napja küzdenek a tűzzel a ludasi hulladéklerakónál

Több mint két napja dolgoznak a tűzoltók a ludasi hulladéklerakónál keletkezett tűz megfékezésén. A lángokat már eloltották, de a területen továbbra is vannak tűzfészkek, amelyek folyamatos felügyeletet igényelnek.

2026. március 26., csütörtök

Óriáskivetítőn a román válogatott sorsdöntő mérkőzése Marosvásárhelyen

Óriáskivetítőn lesz megtekinthető csütörtök este a világbajnoki pótselejtező elődöntője a marosvásárhelyi várban.

2026. március 25., szerda

Héjjasfalván is átadták a „zsiráfos” bölcsődét

Átadták szerdán Héjjasfalván az országos bölcsődeépítési program keretében felhúzott legújabb intézményt – ez már az 55. „zsiráfos” bölcsőde, amely jellegzetes arculatához tartozik egy foltos hosszúnyakú is a bejáratnál.

