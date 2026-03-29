Két kislány tűnt el Dicsőszentmártonban, nagy erőkkel keresik őket a hatóságok

Egy 4, illetve egy 5 éves kislány tűnt el vasárnap, akik önként távoztak dicsőszentmártoni otthonukból – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság, amely a többi hatósággal közösen indított nagyszabású keresőakciót.

A közleményből kiderül, hogy az ötéves Buta Rebeca-Alexandra és a négyéves Forgaci Melisa-Ariana egyazon időben (délután két óra környékén) távozott dicsőszentmártoni otthonából, de nem tértek vissza. A hatóságokat délután öt órakor értesítették az esetről.

Buta Rebeca-Alexandra 87 centiméter magas, fekete haját copfban viseli. Távozásakor egy felül fehér, alul piros ruhát viselt, valamit fehér zoknit és rózsaszín papucsot.

Forgaci Melisa-Ariana nagyjából 65 centiméter magas, fekete haját két copfban hordja, ugyanakkor eltűnésekor egy rozsaszín-fehér cumi is volt nála. Eltűnésekor piros blúzt, világos rózsaszín harisnyát és kék papucsot viselt.

A rendőrség a tűzoltókkal, a csendőrökkel, a hegyimentőkkel, valamint önkéntesekkel közösen keresi a gyerekeket. Az akció során nyomkövető kutyákat is bevetnek.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy tárcsázzák a 112-es segélyhívó számot, amennyiben látták az eltűnt kiskorúakat.