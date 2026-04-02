Támogatják a családokat és a kultúrát: nő az utalványok értéke

Emelkedik a kulturális utalványok és a bölcsődei utalványok értéke, figyelembe véve az árak alakulását és az emberek szükségleteit – jelentette be csütörtökön a Facebook-oldalán a pénzügyminiszter.

Indoklása szerint az intézkedéssel támogatják a kultúrához való hozzáférést és a kulturális ágazatot, illetve ösztönzik a kulturális termékek és szolgáltatások fogyasztását. Emlékeztetett arra, hogy a munkaszerződéses alkalmazottoknak adható kulturális utalványok értéke levonható a vállalatok nyereségadójából.

Ez támogatás azoknak a munkavállalóknak jár, akik nem részesülnek a kétévesnél, fogyatékossággal élő gyermek esetén háromévesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekgondozási díjban.

Nazare hangsúlyozta, hogy a kultúrához való hozzáférés és a családok támogatása a költségvetési nehézségek idején is fontos marad – írja az Agerpres.