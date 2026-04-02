A kormány elfogadta a szolidaritási csomagot; 2,8 millió nyugdíjas kap nyugdíjkiegészítést

Fotó: Olti Angyalka
Florin Manole munkaügyi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a Szociáldemokrata Párt által javasolt szolidaritási csomagot, amelynek megfelelően 2,8 millió nyugdíjas részesül nyugdíjkiegészítésben.
2026. április 02., 14:372026. április 02., 14:37
A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, hogy a 3000 lej alatti kisnyugdíjasok két egyenlő részletben, májusban és decemberben kapják meg a 2026-os évre járó egyszeri nyugdíjkiegészítést.
Közel 3 millió nyugdíjas részesül támogatásban, amelynek összege
1500 lej havi jövedelem alatt 1000 lej,
1501-2000 lej jövedelem között 800 lej,
2001-3000 lej jövedelem között pedig 600 lej.
Az RMDSZ csütörtöki közleménye szerint a kormány arról is döntött, 110 ezer gyermekes család kap magasabb havi juttatást, az úgynevezett beilleszkedési támogatás részeként.
Ebben azok a hátrányos helyzetű családok részesülnek, amelyek havi jövedelme nem haladja meg a 930 lejt.
Szintén nő a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelők számára nyújtott szociális juttatás összege. A támogatásban több mint 82 ezer fogyatékkal élő gyermek szülei részesülnek.
A kormány arról is rendelkezett, hogy megduplázza az oktatási ösztönzőt, amely a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek óvodai részvételét támogatja. Eszerint 35 ezer gyerek fog áprilistól havi 265 lejre növelt támogatást kapni.
A barcasági Apácán a húsvéti kakaslövés éppúgy része az ünnepnek, mint a szemetelés és kapulopás, a piros tojás és a locsolkodás. A hagyomány világszinten egyedülálló, a jelképes bosszúállással több évszázados sérelemre emlékeznek.
Ilie Bolojan miniszterelnök áldott ünnepeket kívánt a katolikus és protestáns híveknek, akik április 5-én ünneplik a húsvétot.
Románia NATO-hoz vezető útja azon a mély meggyőződésen alapult, hogy az ország a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság közösségéhez akar tartozni – üzente vasárnap Nicușor Dan a szövetség alapító okirata aláírásának 77. évfordulója alkalmából.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a békéért. A pápa mindenkit arra szólított fel, csatlakozzon az imához.
A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását a külképviseleteken vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodákban.
Tizennyolc éves, ittasan vezető sofőrt is lekapcsoltak a Hargita megyei rendőrök a húsvéti ünnepek során.
Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) vasárnap közölt adatai szerint februárban 11 898 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 40-nel többnek, mint előző hónapban.
A húsvétvasárnapi szabadtéri ételszentelés legfelemelőbb pillanatai közé tartozik a magyar és a székely himnuszok eléneklése.
Az élelmiszerárak tavaly április óta mintegy 10 százalékkal emelkedtek, és ortodox húsvét után újabb drágulás jöhet az energia- és üzemanyagköltségek növekedése miatt – jelentette ki a vasárnap Agerpresnek Aurel Popescu.
Háziállatok is áldozatul estek annak a tűzvésznek, amely a Maros megyei Petelén ütött ki és amelyhez vasárnap kora hajnalban riasztották a szászrégeni tűzoltókat.
