A kormány elfogadta a szolidaritási csomagot; 2,8 millió nyugdíjas kap nyugdíjkiegészítést

Florin Manole munkaügyi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a Szociáldemokrata Párt által javasolt szolidaritási csomagot, amelynek megfelelően 2,8 millió nyugdíjas részesül nyugdíjkiegészítésben.

A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, hogy a 3000 lej alatti kisnyugdíjasok két egyenlő részletben, májusban és decemberben kapják meg a 2026-os évre járó egyszeri nyugdíjkiegészítést.

Közel 3 millió nyugdíjas részesül támogatásban, amelynek összege

1500 lej havi jövedelem alatt 1000 lej,

1501-2000 lej jövedelem között 800 lej,

2001-3000 lej jövedelem között pedig 600 lej.

Az RMDSZ csütörtöki közleménye szerint a kormány arról is döntött, 110 ezer gyermekes család kap magasabb havi juttatást, az úgynevezett beilleszkedési támogatás részeként.

Ebben azok a hátrányos helyzetű családok részesülnek, amelyek havi jövedelme nem haladja meg a 930 lejt.