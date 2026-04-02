Árvízkészültséget adtak ki több folyóra, Hargita megyében a Tatros érintett

Első- (sárga jelzésű) és másodfokú (narancssárga) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több megye folyóvizeire.

A hidrológusok közlése szerint péntek reggel 9 órától szombat délig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a Beszterce, a Moldova és a Miletin folyó vízgyűjtő területén.

A narancssárga jelzésű riasztás Hargita (Tatros-folyó), Suceava, Neamț, Botoșani és Iași megyét érinti – ismerteti az Agerpres.