Fogy a lakosság és nő az idősek aránya Romániában

Románia hivatalos lakhely szerint nyilvántartott lakossága 2026. január elsején 21,646 millió fő volt, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Romániában a városi és a női lakosság van többségben, 55,2, illetve 51,2 százalékban képviselteti magát. A városon élők száma 11,948 millió volt, 0,9 százalékkal kisebb, mint 2025. január elsején, a vidéken élőké pedig 9,697 millió, 0,4 százalékkal nagyobb a vizsgált időszakhoz mérten.
Ugyanakkor a női lakosság 11,091 millió főt tett ki, 0,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt, a férfi lakoság létszáma pedig, szintén 0,5 százalékos csökkenéssel 10,555 millió fő volt.
Az INS adatai szerint
100 (15 év alatti) gyermekre 136,6 idős személy jut (2025. január elsején 131,7). A 14 évesnél fiatalabb lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítva 0,3 százalékponttal csökkent, a 65 év fölöttiek aránya pedig 0,3 százalékponttal nőtt.
0,4 évvel magasabb, mint 2025. január elsején. A mediánéletkor 44,3 év volt, 0,5 évvel több, mint 2025. január 1-jén.
2026. január elsején Románia lakosságának legnagyobb részét, 8,6 százalékát a 45-49 év közötti korosztály tette ki. A 0-4 év közötti korosztály aránya 4 százalék, az 5-9 év közötti korosztályé 4,9 százalék, a 10-14 éves korosztályé 4,8 százalék, a 15-19 év közöttié 5,2 százalék volt – összegzi az INS adatait az Agerpres.
