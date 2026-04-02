Fogy a lakosság és nő az idősek aránya Romániában

Románia hivatalos lakhely szerint nyilvántartott lakossága 2026. január elsején 21,646 millió fő volt, ami 0,5 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Romániában a városi és a női lakosság van többségben, 55,2, illetve 51,2 százalékban képviselteti magát. A városon élők száma 11,948 millió volt, 0,9 százalékkal kisebb, mint 2025. január elsején, a vidéken élőké pedig 9,697 millió, 0,4 százalékkal nagyobb a vizsgált időszakhoz mérten.

Ugyanakkor a női lakosság 11,091 millió főt tett ki, 0,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel ezelőtt, a férfi lakoság létszáma pedig, szintén 0,5 százalékos csökkenéssel 10,555 millió fő volt.

