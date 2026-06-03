A csíkszeredai városháza és a városi művelődési ház korszerűsítését nem tudják teljesen befejezni az augusztusi határidőig, amit a PNRR-s beruházásokra írtak elő. Ezért kormánydöntésre várnak a helyzet megoldására. Ez idő alatt is halad a kivitelezés.

Barabás Hajnal 2026. június 03., 21:022026. június 03., 21:02

Két fontos középület korszerűsítésére pályázott a csíkszeredai önkormányzat, amelyekre finanszírozást nyert az Országos Helyreállítási Programból (PNRR). A kivitelezés tavaly óta javában zajlik, úgy a városháza, mint a művelődési ház épületénél. Csakhogy mindkét munkálat esetében bizonytalanná vált, hogy tartható-e a PNRR által előrírt augusztusi határidő. Hirdetés A kivitelezés jelenlegi állásáról és a kihívásokról Bors Béla alpolgármesterrel beszélgettünk. Tőle tudjuk, hogy a városháza épületénél kedvezőbb a helyzet, ott az energetikai pályázatban elszámolható munkálatok többségét augusztus végéig lezárhatják,

a művelődési háznál azonban számos, előre nem látott szerkezeti probléma hátráltatta a kivitelezést, ott nagyobb kihívásokkal kell szembenézni. „Mindkét projektet év végéig be akarjuk fejezni” – hangsúlyozta az alpolgármester.

Fotó: Borbély Fanni

Jelenleg az északi szárnynál dolgoznak Az ütemtervnek megfelelően haladnak a városháza épületének modernizálásával, a déli szárny felújítása szinte teljesen kész van. Újdonságként Bors Bélától megtudtuk, hogy ennek a szárnynak a földszintjén

korszerű levéltárat alakítanak ki, ugyanis eddig kihívás volt az elmúlt évtizedek dokumentumainak megfelelő tárolása.

A levéltár bútorzata három hét múlva érkezik meg – tette hozzá az alpolgármester.

Fotó: Borbély Fanni

A déli és középső részét tekintve eddig többek között teljesen megújult a tetőszerkezet, új szigetelést kapott az épület, kicserélték a víz-, tűzivíz- és fűtéshálózatot, valamint napelemes rendszert is telepítettek, megoldották a pince ázását,

az udvarban pedig új csapadékvíz-elvezető rendszert építenek ki.

Jelenleg az északi szárnynál dolgoznak, a kivitelezést nehezíti, hogy a katonaság nem költözött ki az épületből a beruházás idejére, így igyekeznek rugalmasan megoldani a feladatot.

Fotó: Borbély Fanni

A munkálatokat a városházánál tavaly júniusban kezdték el, azóta több olyan problémára derült fény, amelyek nem szerepeltek az eredeti tervekben: penészes, korhadt szerkezetek, rossz állapotú padlózatok, elöregedett víz- és fűtéshálózatok, valamint beázásokat okozó csapadékvíz-elvezetési gondok miatt jelentős többletmunkák váltak szükségessé. Ugyanakkor

olyan munkákat is elvégeznek a belső terek rendezésével, amelyek nem számolhatók el a PNRR-s finanszírozásból.

„Látszik, hogy egy több mint 140 éves műemléképületről beszélünk. Vannak részek, amelyeket annak idején nagyon jól megcsináltak, de helyenként, olyan anyagokat építettek be, amelyek éppen rendelkezésre álltak” – fogalmazott Bors Béla alpolgármester.

A két torony díszelemeit is felhelyezik a következő két hétben. Zajlik a városháza felújítása Fotó: Borbély Fanni

Ennek a beruházásnak az összértéke egyébként 25,22 millió lej, amelyből 17 millió lejt a PNRR biztosít, a fennmaradó részt a város saját költségvetéséből fedezi.

Az alpolgármester szerint a városháza esetében jó eséllyel sikerül lehívni a PNRR-forrásokat. „Ami kimondottan a pályázat része, azt augusztus végére be is tudjuk fejezni, így az elszámolható költségeket illetően 99 százalékban biztos vagyok benne, hogy le tudjuk hívni” – mondta.

Fotó: Borbély Fanni

Más a helyzet a városi művelődési háznál A városházás beruházással ellentétben sokkal nehezebb helyzetben vannak a városi művelődési ház felújításával. A tavaly ősszel elkezdett kivitelezés során a szakemberek egymás után fedezték fel a rejtett szerkezeti problémákat. Erről a februári bemutató során is beszámoltunk. Kiderült például, hogy a főbejárati lépcső alatti részek jelentős üregeket rejtenek,

a stúdióterem födémszerkezete több helyen nem felelt meg a mai követelményeknek,

a próbaterem vasazata pedig gyengébb állapotban volt a vártnál. „Számos előre nem látott problémába ütköztünk. Ezekre megfelelő műszaki megoldásokat kellett találni, ami több hónapos csúszást idézett elő” – magyarázta Bors Béla.

Fotó: Borbély Fanni

A felújítás során új légkezelő rendszert építenek be,

teljesen megújul a fűtési és világítási rendszer,

kicserélik a kazánokat,

korszerűsítik a színpad gépészetét,

valamint a homlokzat is restauráláson esik át. A munkálatok részeként egy földbe süllyesztett tűzivíztartályt is kialakítottak az épület mellett. Mindezek ellenére egyre valószínűbb, hogy a beruházás nem készül el a jelenlegi PNRR-határidőig.

Év végére mindenképp be tudjuk fejezni a beruházást, de a PNRR által előírt határidőt nem tudjuk tartani”

– ismerte el az alpolgármester.

Fotó: Borbély Fanni

A helyzet hasonló ahhoz, amellyel jelenleg a csíkszeredai megyeháza felújításánál is szembesültek: a kivitelezések előrehaladtak, de

az uniós helyreállítási alap szoros ütemezése miatt kérdéses, hogy minden projekt időben lezárható-e.

A városvezetés ezért a kormány döntésére vár, amelynek nyomán eldőlhet, miként kezelik azokat a PNRR-s beruházásokat, amelyek műszaki okokból nem fejezhetők be a jelenlegi határidőre.

A Csíki Játékszínnek is otthon adó épületnél nem várt szerkezeti problémák nehezítették a kivitelezést Fotó: Borbély Fanni

„A minisztérium most azt vizsgálja, hogy mely beruházások fejezhetők be biztosan, és melyek nem. Ehhez jelentést kértek minden önkormányzattól, hogy hogyan állnak a munkálatokkal. Hogy ennek milyen következményei lesznek, azt jelenleg senki sem tudja megmondani” – fogalmazott Bors Béla. Az önkormányzat addig is folytatja a munkálatokat, és igyekszik minden olyan költséget elszámolni, amely még belefér a jelenlegi uniós finanszírozási keretbe.

Az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv (PNRR) egy nagyszabású európai uniós gazdaságélénkítő program, amelynek célja a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítása, valamint Románia zöld- és digitális átállásának elősegítése. A program több mint 21 milliárd euró vissza nem térítendő és hitelkeretet biztosít Románia számára.