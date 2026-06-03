Fotó: Borbély Fanni
A csíkszeredai városháza és a városi művelődési ház korszerűsítését nem tudják teljesen befejezni az augusztusi határidőig, amit a PNRR-s beruházásokra írtak elő. Ezért kormánydöntésre várnak a helyzet megoldására. Ez idő alatt is halad a kivitelezés.
Két fontos középület korszerűsítésére pályázott a csíkszeredai önkormányzat, amelyekre finanszírozást nyert az Országos Helyreállítási Programból (PNRR). A kivitelezés tavaly óta javában zajlik, úgy a városháza, mint a művelődési ház épületénél. Csakhogy mindkét munkálat esetében bizonytalanná vált, hogy tartható-e a PNRR által előrírt augusztusi határidő.
A kivitelezés jelenlegi állásáról és a kihívásokról Bors Béla alpolgármesterrel beszélgettünk. Tőle tudjuk, hogy
a városháza épületénél kedvezőbb a helyzet, ott az energetikai pályázatban elszámolható munkálatok többségét augusztus végéig lezárhatják,
a művelődési háznál azonban számos, előre nem látott szerkezeti probléma hátráltatta a kivitelezést, ott nagyobb kihívásokkal kell szembenézni.
„Mindkét projektet év végéig be akarjuk fejezni” – hangsúlyozta az alpolgármester.
Fotó: Borbély Fanni
Az ütemtervnek megfelelően haladnak a városháza épületének modernizálásával, a déli szárny felújítása szinte teljesen kész van. Újdonságként Bors Bélától megtudtuk, hogy ennek a szárnynak a földszintjén
A levéltár bútorzata három hét múlva érkezik meg – tette hozzá az alpolgármester.
Fotó: Borbély Fanni
A déli és középső részét tekintve eddig többek között teljesen megújult a tetőszerkezet, új szigetelést kapott az épület, kicserélték a víz-, tűzivíz- és fűtéshálózatot, valamint napelemes rendszert is telepítettek, megoldották a pince ázását,
Jelenleg az északi szárnynál dolgoznak, a kivitelezést nehezíti, hogy a katonaság nem költözött ki az épületből a beruházás idejére, így igyekeznek rugalmasan megoldani a feladatot.
Fotó: Borbély Fanni
A munkálatokat a városházánál tavaly júniusban kezdték el, azóta több olyan problémára derült fény, amelyek nem szerepeltek az eredeti tervekben: penészes, korhadt szerkezetek, rossz állapotú padlózatok, elöregedett víz- és fűtéshálózatok, valamint beázásokat okozó csapadékvíz-elvezetési gondok miatt jelentős többletmunkák váltak szükségessé. Ugyanakkor
„Látszik, hogy egy több mint 140 éves műemléképületről beszélünk. Vannak részek, amelyeket annak idején nagyon jól megcsináltak, de helyenként, olyan anyagokat építettek be, amelyek éppen rendelkezésre álltak” – fogalmazott Bors Béla alpolgármester.
A két torony díszelemeit is felhelyezik a következő két hétben. Zajlik a városháza felújítása
Fotó: Borbély Fanni
Az alpolgármester szerint a városháza esetében jó eséllyel sikerül lehívni a PNRR-forrásokat. „Ami kimondottan a pályázat része, azt augusztus végére be is tudjuk fejezni, így az elszámolható költségeket illetően 99 százalékban biztos vagyok benne, hogy le tudjuk hívni” – mondta.
Fotó: Borbély Fanni
A városházás beruházással ellentétben sokkal nehezebb helyzetben vannak a városi művelődési ház felújításával. A tavaly ősszel elkezdett kivitelezés során a szakemberek egymás után fedezték fel a rejtett szerkezeti problémákat. Erről a februári bemutató során is beszámoltunk. Kiderült például, hogy
a főbejárati lépcső alatti részek jelentős üregeket rejtenek,
a stúdióterem födémszerkezete több helyen nem felelt meg a mai követelményeknek,
a próbaterem vasazata pedig gyengébb állapotban volt a vártnál.
„Számos előre nem látott problémába ütköztünk. Ezekre megfelelő műszaki megoldásokat kellett találni, ami több hónapos csúszást idézett elő” – magyarázta Bors Béla.
Fotó: Borbély Fanni
A felújítás során
új légkezelő rendszert építenek be,
teljesen megújul a fűtési és világítási rendszer,
kicserélik a kazánokat,
korszerűsítik a színpad gépészetét,
valamint a homlokzat is restauráláson esik át.
A munkálatok részeként egy földbe süllyesztett tűzivíztartályt is kialakítottak az épület mellett.
Mindezek ellenére egyre valószínűbb, hogy a beruházás nem készül el a jelenlegi PNRR-határidőig.
– ismerte el az alpolgármester.
Fotó: Borbély Fanni
A helyzet hasonló ahhoz, amellyel jelenleg a csíkszeredai megyeháza felújításánál is szembesültek: a kivitelezések előrehaladtak, de
A városvezetés ezért a kormány döntésére vár, amelynek nyomán eldőlhet, miként kezelik azokat a PNRR-s beruházásokat, amelyek műszaki okokból nem fejezhetők be a jelenlegi határidőre.
A Csíki Játékszínnek is otthon adó épületnél nem várt szerkezeti problémák nehezítették a kivitelezést
Fotó: Borbély Fanni
„A minisztérium most azt vizsgálja, hogy mely beruházások fejezhetők be biztosan, és melyek nem. Ehhez jelentést kértek minden önkormányzattól, hogy hogyan állnak a munkálatokkal. Hogy ennek milyen következményei lesznek, azt jelenleg senki sem tudja megmondani” – fogalmazott Bors Béla.
Az önkormányzat addig is folytatja a munkálatokat, és igyekszik minden olyan költséget elszámolni, amely még belefér a jelenlegi uniós finanszírozási keretbe.
Az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv (PNRR) egy nagyszabású európai uniós gazdaságélénkítő program, amelynek célja a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítása, valamint Románia zöld- és digitális átállásának elősegítése. A program több mint 21 milliárd euró vissza nem térítendő és hitelkeretet biztosít Románia számára.
Fotó: Borbély Fanni
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