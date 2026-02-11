Hirdetés

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után. Barabás Hajnal 2026. február 11., 14:062026. február 11., 14:06

A kivitelezőknek tartaniuk kell a feszes iramot, ugyanis a PNRR-finanszírozás miatt a munkálatokat nyárig be kell fejezniük Fotó: Borbély Fanni

Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után.

Kívül-belül megújul a csíkszeredai városi művelődési ház, amely a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak volt otthona. A munkálatokhoz hamarosan hozzáfognak, és jövő nyárra be is szeretnék fejezni a kivitelezést. Hirdetés Korodi Attila polgármester elmondta, ez a beruházás nemcsak az energiahatékonyság javításáról szól, hanem arról is, hogy növeljék a nézői élményt és jobbá tegyék a munkakörülményeket. Az önkormányzat folyamatosan egyeztetett a benne működő intézményekkel, hogy az épület valóban a színházi és táncművészeti igényekhez igazodjon.

A projekt teljes értéke 14,83 millió lej plusz áfa,

amelyből 7,32 millió lejt az országos helyreállítási program (PNRR) biztosít – osztotta meg Bors Béla alpolgármester, hozzátéve, a kivitelezést a Tectum Company Kft. és az Impex Aurora alkotta társulás végzi el.

Üregesedés a bejárati kőlépcsők alatt, mintha a levegőben állna az egész lépcső Fotó: Borbély Fanni

Kihívások a munka során Miközben bejártuk az építőtelepet, Szőcs-Gazdi Tibor építésvezető a kihívásokról is beszélt, amelyeket tapasztaltak. Ezek egyike volt az, amikor feltárták az épület padlózatát a színház előterében, és fél méteres üregesedést fedeztek fel alatta, ugyanis

a tőzeges talaj megsüllyedt a padló alatt.

Ugyanez a helyzet áll fenn a kőlépcsők alatt is, az üregeket a média képviselői is megtekinthették. Mint látható volt, az épület előtérében már új alapot öntöttek a padlózatnak, ezután következik a lépcső alatti rész helyrehozása is.

Vigyáznak a Cantata Profana mozaikalkotásra Fotó: Borbély Fanni

A körbejárás során elhangzott, hogy a kivitelezés során külön figyelmet szentelnek a színpad feletti Cantata Profana mozaikalkotás megőrzésének. Ugyanakkor

a városi művelődési ház homlokzatán lévő mozaikműveket is restaurálják, letisztítják.

A hőszigetelést ezeken a részeken belülről oldják meg, speciális hőszigetelőlapok használatával.

Különleges hőszigetelő lappal szigetelik a belső falakat azokon a részeken, ahol kívül mozaikalkotás található Fotó: Borbély Fanni

Az előtérből nyíló csigalépcsőt, amely az egykori mozigépész terméhez vezetett, és mentőlépcsőként funkcionált, lebontották. Helyére mosdót alakítanak ki a mozgássérültek számára, az emeleten pedig raktárhelyiséggé alakítják az egykori vetítőtermet.

A 250 férőhelyes nézőterem is új patinát kap,

a falkárpitot lecserélik új, türkizkék kárpitra, ugyanakkor a falak szürkéskék színezetet kapnak.

Az új szellőző rendszer a táncpróbateremben Fotó: Borbély Fanni

Márton Árpád képzőművész – akinek nevéhez a mozaikalkotások fűződnek – műhelye is megújul, ide költözhet majd vissza a város neves alkotója, mihelyt befejezik a kivitelezést. Modern és korszerű lesz Az 1957–1960 között épült ingatlan új fűtés- és villanyáram-rendszert, új tűzvédelmi rendszert és új légtechnikát kap. A szellőztetés megoldására főként a nézőtéren volt szükség. Ugyanakkor

korszerű lesz a színpadtechnika is,

oda 7 kézi és 7 elektromos vezérlésű csörlőrendszert szerelnek fel.

A városi művelődési ház felújítása javában zajlik. A Csíki Játékszín nézőtere is teljesen megújul, új kárpitot, padlót, légtechnikát kap, korszerű lesz a színpadtechnikája is Fotó: Borbély Fanni

Figyelnek a megfelelő hangszigetelésre is, ahol ez szükséges, ezért erre alkalmas ajtókat és ablakokat építettek be. A próbatermekben továbbá speciális ízület-és térdvédő padlóburkolatot fektetnek le. Kívül-belül nagy átalakításon esik át az ingatlan, amit nyárig szeretnék befejezni, ugyanis feszes a PNRR által előírt határidő.

