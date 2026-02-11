A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni

Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után.
A kivitelezőknek tartaniuk kell a feszes iramot, ugyanis a PNRR-finanszírozás miatt a munkálatokat nyárig be kell fejezniük
Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után.
A Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó művelődési ház felújítását tavaly ősszel kezdték el, azóta a külső hőszigetelést már befejezték, jelenleg a belső munkálatok zajlanak. A felújítás alatt lévő épületet szerdán járhatta körbe a sajtó a csíkszeredai városvezetés meghívására.
Kívül-belül megújul a csíkszeredai városi művelődési ház, amely a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak volt otthona. A munkálatokhoz hamarosan hozzáfognak, és jövő nyárra be is szeretnék fejezni a kivitelezést.
Korodi Attila polgármester elmondta, ez a beruházás nemcsak az energiahatékonyság javításáról szól, hanem arról is, hogy növeljék a nézői élményt és jobbá tegyék a munkakörülményeket. Az önkormányzat folyamatosan egyeztetett a benne működő intézményekkel, hogy az épület valóban a színházi és táncművészeti igényekhez igazodjon.
amelyből 7,32 millió lejt az országos helyreállítási program (PNRR) biztosít – osztotta meg Bors Béla alpolgármester, hozzátéve, a kivitelezést a Tectum Company Kft. és az Impex Aurora alkotta társulás végzi el.
Üregesedés a bejárati kőlépcsők alatt, mintha a levegőben állna az egész lépcső
Miközben bejártuk az építőtelepet, Szőcs-Gazdi Tibor építésvezető a kihívásokról is beszélt, amelyeket tapasztaltak. Ezek egyike volt az, amikor feltárták az épület padlózatát a színház előterében, és fél méteres üregesedést fedeztek fel alatta, ugyanis
Ugyanez a helyzet áll fenn a kőlépcsők alatt is, az üregeket a média képviselői is megtekinthették. Mint látható volt, az épület előtérében már új alapot öntöttek a padlózatnak, ezután következik a lépcső alatti rész helyrehozása is.
Vigyáznak a Cantata Profana mozaikalkotásra
A körbejárás során elhangzott, hogy a kivitelezés során külön figyelmet szentelnek a színpad feletti Cantata Profana mozaikalkotás megőrzésének. Ugyanakkor
A hőszigetelést ezeken a részeken belülről oldják meg, speciális hőszigetelőlapok használatával.
Különleges hőszigetelő lappal szigetelik a belső falakat azokon a részeken, ahol kívül mozaikalkotás található
Az előtérből nyíló csigalépcsőt, amely az egykori mozigépész terméhez vezetett, és mentőlépcsőként funkcionált, lebontották. Helyére mosdót alakítanak ki a mozgássérültek számára, az emeleten pedig raktárhelyiséggé alakítják az egykori vetítőtermet.
a falkárpitot lecserélik új, türkizkék kárpitra, ugyanakkor a falak szürkéskék színezetet kapnak.
Az új szellőző rendszer a táncpróbateremben
Márton Árpád képzőművész – akinek nevéhez a mozaikalkotások fűződnek – műhelye is megújul, ide költözhet majd vissza a város neves alkotója, mihelyt befejezik a kivitelezést.
Az 1957–1960 között épült ingatlan új fűtés- és villanyáram-rendszert, új tűzvédelmi rendszert és új légtechnikát kap. A szellőztetés megoldására főként a nézőtéren volt szükség. Ugyanakkor
oda 7 kézi és 7 elektromos vezérlésű csörlőrendszert szerelnek fel.
A városi művelődési ház felújítása javában zajlik. A Csíki Játékszín nézőtere is teljesen megújul, új kárpitot, padlót, légtechnikát kap, korszerű lesz a színpadtechnikája is
Figyelnek a megfelelő hangszigetelésre is, ahol ez szükséges, ezért erre alkalmas ajtókat és ablakokat építettek be. A próbatermekben továbbá speciális ízület-és térdvédő padlóburkolatot fektetnek le. Kívül-belül nagy átalakításon esik át az ingatlan, amit nyárig szeretnék befejezni, ugyanis feszes a PNRR által előírt határidő.
Körbejárta a sajtó az építőtelepet
