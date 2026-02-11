Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését

A kormány 5–6 százalék feletti infláció esetén törvénnyel korlátozná az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmi árrését – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

A tárcavezetőt arról kérdezték az újságírók egy sajtóeseményen, hogy meghosszabbítja-e Bolojan-kabinet az alapélelmiszerek március 31-én lejáró árréskorlátozását. Barbu kijelentette, hogy „az infláció jelenleg magas Romániában, különösen az agrár-élelmiszeripari termékeknél”, ezért a kormánynak és a parlamentnek közösen kell megoldást találnia a drágulások hatékony kezelésére.

nem az élelmiszerárak befagyasztását, hanem kizárólag a kereskedelmi árrés korlátozását tervezik.

Az utóbbi intézkedésnek pedig az energiaszektorban alkalmazott ársapkával ellentétben nincs költségvetési vonzata. Emlékeztetett, hogy a román állam közel 32 milliárd eurót fizetett ki az áram- és a földgáz-szolgáltatóknak.

Barbu közölte, hogy a törvénytervezet jövő héten véglegesíti a minisztérium, utána a kormány asztalára kerül – írja az Agerpres.