Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon

A miniszterelnöki hivatal 2025-ben összesen közel 9,97 millió lejjel (23,7 százalékkal) csökkentette kiadásait az előző évhez képest – tájékoztatott szerdán a kormány sajtóirodája.
A közlemény szerint az összeg 84 százalékát, 8,4 millió lejt az új kormány hivatalba lépését követő hat hónapban takarították meg.
A múlt év második felében a kiadások 12,7 millió lejre csökkentek, ez csaknem 40 százalékkal kisebb összeg volt, mint egy évvel korábban. Jelentős megtakarítást értek el a szállítási költségek csökkentésével:
a szolgálati járművek számát 30-ról 17-re mérsékelték,
megszüntették a fizetett sofőrrel biztosított autóhasználatot,
és olcsóbb lízingrendszerre tértek át.
A kormány közlése szerint a kiadáscsökkentés a szállítás mellett a bérköltségeket (–14,8 százalék), a kiküldetési költségtérítéseket (–69,9 százalék) és a protokollköltségeket (–21,4 százalék) is érintették – írja az Agerpres hírügynökség.
A hivatalnál ugyanakkor jelenlegi a 176-ról 105-re fogják csökkenteni az álláshelyek számát, ami havi szinten hozzávetőleg 850 ezer lejes megtakarítást eredményezne. Az átszervezést még nem hajtották végre, mivel a vonatkozó jogszabályt még alá kell írnia a kormány főtitkárának.
Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság szerdai ülésén, amelyen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványt tárgyalja a testület.
Két ember égési sérüléseket szenvedett miután tűz ütött ki kedd este egy tömbházlakásban Sepsiszentgyörgyön. A tűzeset miatt negyven személyt kellett evakuálni a tömbházból.
Hirtelen esett össze egy idős férfi hétfőn Marosvásárhely egyik utcáján, egy önkéntes tűzoltó azonban éppen a helyszínen volt, és azonnal cselekedett, mellkaskompressziókkal hozta vissza az életbe a férfit.
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kedden ismertette az 112-es segélyhívó számra érkező hívások helymeghatározására szolgáló új rendszerét, valamint a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét.
Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.
Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.
