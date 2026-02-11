Kevesebb szolgálati autó, olcsóbb lízing – így spórolnak Bolojanék magukon

A miniszterelnöki hivatal 2025-ben összesen közel 9,97 millió lejjel (23,7 százalékkal) csökkentette kiadásait az előző évhez képest – tájékoztatott szerdán a kormány sajtóirodája.

A közlemény szerint az összeg 84 százalékát, 8,4 millió lejt az új kormány hivatalba lépését követő hat hónapban takarították meg.

A múlt év második felében a kiadások 12,7 millió lejre csökkentek, ez csaknem 40 százalékkal kisebb összeg volt, mint egy évvel korábban. Jelentős megtakarítást értek el a szállítási költségek csökkentésével:

a szolgálati járművek számát 30-ról 17-re mérsékelték,

megszüntették a fizetett sofőrrel biztosított autóhasználatot,

és olcsóbb lízingrendszerre tértek át.

A kormány közlése szerint a kiadáscsökkentés a szállítás mellett a bérköltségeket (–14,8 százalék), a kiküldetési költségtérítéseket (–69,9 százalék) és a protokollköltségeket (–21,4 százalék) is érintették – írja az Agerpres hírügynökség.

A hivatalnál ugyanakkor jelenlegi a 176-ról 105-re fogják csökkenteni az álláshelyek számát, ami havi szinten hozzávetőleg 850 ezer lejes megtakarítást eredményezne. Az átszervezést még nem hajtották végre, mivel a vonatkozó jogszabályt még alá kell írnia a kormány főtitkárának.