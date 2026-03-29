Árvízveszély: másodfokú készültség Hargita és Kovászna megyében is

Fotó: Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet
Négy megyében másodfokú (narancssárga jelzésű), 12 megye folyóvizeire elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el vasárnap az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
A hidrológusok szerint vasárnap 18 órától hétfő délig másodfokú árvízvédelmi készültség lesz érvényben a Feketeügy, a Tatros és a Putna vízgyűjtő területén – írja az Agerpres.
Ugyanakkor hétfő éjfélig elsőfokú készültség érvényes a következő folyók vízgyűjtő területén (zárójelben az érintett megyék):
Feketeügy (Hargita, Kovászna, Brassó),
Ialomița (Dâmbovița, Prahova és Ilfov),
Prahova (Prahova és Ialomița),
Bodza (Brassó, Kovászna, Buzău és Prahova),
Râmnicu Sărat (Buzău és Vrancea),
Putna, Szeret (Vrancea),
Tatros (Hargita, Bákó, Neamț, Kovászna és Vrancea),
Moldova (Suceava és Neamț),
Beszterce (Suceava, Neamț, Hargita és Bákó).
szóljon hozzá!