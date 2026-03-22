Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluban, a család és a helyi közösség segítséget kér a megtalálásához.

Székelyhon 2026. március 22., 21:152026. március 22., 21:15

Magyari István szombaton tűnt el otthonából, hollétéről azóta sincs hír. Fia a közösségi médiában számolt be az esetről, arra kérve az embereket, hogy aki látta édesapját, jelezze. A Gyergyóalfalvi Önkéntes Tűzoltóság is felhívást tett közzé:

az eltűnt férfi 180 centiméter magas, 63 éves. Eltűnésekor terepmintás mellényt viselt.

Információik szerint Bakta irányába láthatták elindulni. A hatóságok és a család arra kérnek mindenkit, hogy

ha bármilyen információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy a 0745414816 -os telefonszámot.