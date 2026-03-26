Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból

Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A politikus egy sajtóeseményen kifejtette, hogy a szövetség elkötelezett a koalíciós megállapodás és a közös kormányprogram mellett, és a jelenlegi, gazdasági és nemzetközi szempontból is nehéz helyzetben a stabilitás megőrzését tartja elsődlegesnek.

Hirdetés

Cseke szerint ebben az időszakban nem vitákra, hanem összetartásra van szükség, az RMDSZ pedig továbbra is kiegyensúlyozott álláspontra törekszik, és erre ösztönzi a koalíciós partnereket is.

Hozzátette, hogy a koalíción belüli nézetkülönbségeket belső egyeztetéseken kell rendezni, és jelenleg nem lát alternatívát a kormánykoalícióval szemben – írja az Agerpres.