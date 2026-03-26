Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból

Fotó: Olti Angyalka
Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.
A politikus egy sajtóeseményen kifejtette, hogy a szövetség elkötelezett a koalíciós megállapodás és a közös kormányprogram mellett, és a jelenlegi, gazdasági és nemzetközi szempontból is nehéz helyzetben a stabilitás megőrzését tartja elsődlegesnek.
Cseke szerint ebben az időszakban nem vitákra, hanem összetartásra van szükség, az RMDSZ pedig továbbra is kiegyensúlyozott álláspontra törekszik, és erre ösztönzi a koalíciós partnereket is.
Hozzátette, hogy a koalíción belüli nézetkülönbségeket belső egyeztetéseken kell rendezni, és jelenleg nem lát alternatívát a kormánykoalícióval szemben – írja az Agerpres.
Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.
Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.
Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.
Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.
Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.
Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.
Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).
Kelemen Hunor szerint nincs alternatívája a PSD, PNL, USR, RMDSZ és a nemzeti kisebbségek alkotta jelenlegi kormánykoalíciónak.
Sorin Grindeanu, a képviselőház elnöke szerdán kijelentette, hogy a kormánynak mielőbb mérsékelnie kell az üzemanyagár-emelkedés hatásait.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy jövő héten közvitára bocsátják a kórházi alkalmazottak munkaidejének megszervezését szabályozó miniszteri rendelet módosítását.
