Megtalálták, de sajnos már nem volt életben a Gyergyóalfaluból eltűnt 63 éves férfi – közölték Gyergyóalfalu község Facebook-oldalán a hétfői nagyszabású keresőakciót követően.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, M. István szombaton tűnt el otthonából, fia pedig a közösségi médiában kért segítséget a megtalálása érdekében.

Hétfőn reggel nagyszabású keresőakció indult civilek bevonásával a férfi felkutatásara, nem sokkal később azonban jelezték, hogy