Vasárnap is kitart az esős idő Székelyföldön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű riasztást adott ki jelentős mennyiségű csapadék, a hegyekben pedig havazás miatt, amely hétfő reggelig az ország közel felét – Hargita és Kovászna megyét is – érinti.

Székelyhon 2026. március 29., 11:01

Az előrejelzés szerint Dobrudzsában, Moldva és Munténia nagy részén, valamint Erdély délkeleti térségében jelentős mennyiségű csapadék várható. A hegyekben vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, 1600 méter felett a Déli- és Keleti-Kárpátokban havazás várható, és helyenként jelentős, átlagosan 10–20 cm vastagságú hóréteg alakulhat ki, ugyanakkor 60–70 km/órás széllökésekkel kell számolni, amelyek hófúvást okoznak.

Az időszak végéig 25–30 liter, helyenként pedig 30–40 litert meghaladó csapadék gyűlhet össze négyzetméterenként.