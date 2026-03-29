Vasárnap is kitart az esős idő Székelyföldön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű riasztást adott ki jelentős mennyiségű csapadék, a hegyekben pedig havazás miatt, amely hétfő reggelig az ország közel felét – Hargita és Kovászna megyét is – érinti.
2026. március 29., 11:01
Az előrejelzés szerint Dobrudzsában, Moldva és Munténia nagy részén, valamint Erdély délkeleti térségében jelentős mennyiségű csapadék várható.
A hegyekben vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, 1600 méter felett a Déli- és Keleti-Kárpátokban havazás várható, és helyenként jelentős, átlagosan 10–20 cm vastagságú hóréteg alakulhat ki, ugyanakkor 60–70 km/órás széllökésekkel kell számolni, amelyek hófúvást okoznak.
Időszakosan az ország keleti és délnyugati részén megerősödik a légmozgás, 40–50 km/órás szél várható.
A sárga jelzésű riasztás 19 megyét – köztük Hargitát és Kovásznát –, valamint Bukarestet érinti.
