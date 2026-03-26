Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg csütörtöki közleményében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.

Székelyhon

2026. március 26., 10:462026. március 26., 10:46

A szakértő szerint a 10 lejes árküszöb átlépésére vonatkozó három héttel ezelőtti prognózisát – amelyet akkor több bírálat is ért – a valóság igazolta, ráadásul a vártnál gyorsabban. „Akkor hazugságnak nevezték, ma már tény” – fogalmazott Chisăliță.

Az AEI elnöke szerint a drágulás hátterében összetett tényezők állnak, többek között a kőolaj világpiaci ára, az árfolyam, az adópolitika és a geopolitikai feszültségek alakulása, de a közvélemény gyakran inkább egyszerű magyarázatokat keres, mintsem megértse az áremelkedések mögötti mechanizmusokat. „A kellemetlen igazságot ritkán fogadják el azelőtt, hogy nyilvánvalóvá válna” – jegyezte meg.

A szakértő figyelmeztetett, hogy

a 10 lejes árküszöb átlépése nem lezár egy folyamatot, hanem „egy bonyolultabb időszak kezdete”.

Szerinte a kérdés már nem az, hogy lesznek-e újabb áremelkedések vagy áringadozások, hanem az, hogy Románia mennyire készült fel a megértésükre és kezelésükre.

Hirdetés

Hangsúlyozta, amikor a döntések nem elemzésen, hanem vélekedéseken alapulnak, az rontja az alkalmazkodóképességet. „Egy feszült gazdasági környezetben ez a különbség határozza meg, ki marad ellenálló és ki válik sérülékennyé” – idézi az Agerpres hírügynökség az AEI elnökét.

korábban írtuk

Történelmi nap a benzinkutaknál
Történelmi nap a benzinkutaknál

Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.

korábban írtuk

Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide
Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.

Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

2026. március 26., csütörtök

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről

Négyen meghaltak, hárman megsérültek egy tegnap esti balesetben Neamţ megyében. A rendőrségi vizsgálat szerint szabálytalan előzés miatt következhetett be a tragédia – közölték a hatóságok csütörtök reggel.

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről
Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről
2026. március 26., csütörtök

Előzés kanyarban, záróvonalon – közzétette vizsgálati eredményeit a rendőrség a négy halálos áldozatot követelő balesetről
Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson

Már csak néhány nap maradt a kedvezményes adófizetési időszakból, ezen a héten még két munkanap áll rendelkezésre, és ezen kívül jövő hétfőn és kedden lehet még élni a lehetőséggel.

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
2026. március 26., csütörtök

Hajrá az adókedvezményért Gyergyószentmiklóson
2026. március 26., csütörtök

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében

Egy katonai drón mintegy 4 kilométerre behatolt Románia légterébe, majd lezuhant a Tulcea megyei Parcheș település közelében, miután az ukrán légvédelem eltérítette – közölte csütörtökön a védelmi minisztérium.

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében
Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében
2026. március 26., csütörtök

Éjjeli riadó: orosz drón zuhant le Tulcea megyében
2026. március 26., csütörtök

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból

Az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból – jelentette ki szerdán Korondon Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból
Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból
2026. március 26., csütörtök

Cseke Attila: az RMDSZ nem kíván kilépni a kormányból
Hirdetés
2026. március 26., csütörtök

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők

Szinte biztosan várakoznia kell a városi pénztáraknál annak, aki ezekben a napokban szeretné rendezni az adóját. Háromszéken a többség élni kíván a tízszázalékos kedvezmény lehetőségével, és ezért akár egy órát is hajlandó sorba állni.

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők
Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők
2026. március 26., csütörtök

Legalább a kedvezményt nem hagyják veszni a háromszéki adófizetők
2026. március 25., szerda

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó

Kijött az első előzetes a Warner-nél készülő Harry Potter-sorozathoz, ami J. K. Rowling világhírű varázslótanoncos regényeit dolgozza fel újra, a 2000-es években készült filmek után.

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
2026. március 25., szerda

Ilyen lesz a karácsonykor érkező Harry Potter-sorozat – videó
2026. március 25., szerda

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen

Székelyföld-szerte számos ponton nyújtanak segítséget a levélszavazatok pontos kitöltésében és annak leadásában. Összegyűjtöttük, a székelyföldi városokban hol adhatja le szavazatát, hogy időben célba érjen.

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
2026. március 25., szerda

Mutatjuk, hová lehet vinni a levélszavazatot, hogy időben megérkezzen
Hirdetés
2026. március 25., szerda

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon

Negyven férőhelyes, konyhával és egészségügyi helyiséggel is rendelkező bölcsődét adtak át a közösségnek szerdán délután Korondon. A felszólalók a „legkisebbek” biztonságos nevelésének fontosságát hangsúlyozták, ami a megmaradásunk alapja.

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
2026. március 25., szerda

Bölcsődét avattak, a legkisebbekről is gondoskodhatnak Korondon
2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek

Az Országos Adóhatóság (ANAF) kézzelfogható eredményeket ért el az adócsalás elleni küzdelemben és a költségvetési tartozások behajtásában, amit az áfabevételek 12,9 százalékos növekedése is jelez – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
2026. március 25., szerda

Pénzügyminiszter: több mint 10 százalékkal nőttek az áfabevételek
2026. március 25., szerda

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját

Az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségirendelet-tervezet nem a lakosságot, hanem a válságon nyerészkedő gazdasági szereplőket védi – állapította meg szerdai közleményében az Országos Szakszervezeti Tömb (BNS).

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
2026. március 25., szerda

A szakszervezeti tömb szerint a kormánynak a tavalyi szintre kellene csökkentenie az üzemanyagok jövedéki adóját
Hirdetés
