Túl korán érte el a 10 lejes küszöböt a gázolaj ára a szakértő szerint

Fotó: Olti Angyalka
A gázolaj literenkénti ára átlépte a 10 lejt, ami nemcsak a korábbi előrejelzések beigazolódását jelzi, hanem azt is, hogy a piacra ható gazdasági és geopolitikai tényezők egyre erőteljesebben érvényesülnek – állapította meg csütörtöki közleményében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke.
A szakértő szerint a 10 lejes árküszöb átlépésére vonatkozó három héttel ezelőtti prognózisát – amelyet akkor több bírálat is ért – a valóság igazolta, ráadásul a vártnál gyorsabban. „Akkor hazugságnak nevezték, ma már tény” – fogalmazott Chisăliță.
Az AEI elnöke szerint a drágulás hátterében összetett tényezők állnak, többek között a kőolaj világpiaci ára, az árfolyam, az adópolitika és a geopolitikai feszültségek alakulása, de a közvélemény gyakran inkább egyszerű magyarázatokat keres, mintsem megértse az áremelkedések mögötti mechanizmusokat. „A kellemetlen igazságot ritkán fogadják el azelőtt, hogy nyilvánvalóvá válna” – jegyezte meg.
A szakértő figyelmeztetett, hogy
Szerinte a kérdés már nem az, hogy lesznek-e újabb áremelkedések vagy áringadozások, hanem az, hogy Románia mennyire készült fel a megértésükre és kezelésükre.
Hangsúlyozta, amikor a döntések nem elemzésen, hanem vélekedéseken alapulnak, az rontja az alkalmazkodóképességet. „Egy feszült gazdasági környezetben ez a különbség határozza meg, ki marad ellenálló és ki válik sérülékennyé” – idézi az Agerpres hírügynökség az AEI elnökét.
Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.
Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.
