Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

Letűnt árak egy letűnt korból
Fotó: Udvarhely Híradó Archívum
Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.
Nemcsak az online, hanem az offline, CD-re kimentett fotóarchívumunkat is leporoltuk, hogy megnézzük, hogyan alakult a múltban az üzemanyag ára Székelyföldön. A legrégebbi képeink 2003 nyaráról valók, amikor még régi pénzben számoltunk.
Üzemanyagárak 2003 júliusában az egyik székelyudvarhelyi töltőállomáson. Még régi pénzben tankolták meg a Daciát
Fotó: Udvarhely Híradó Archívum
5 és 6 lej közötti árak 2011 decemberében. Már új világ van, új lejjel
Fotó: Kristó Róbert
6 lej fölötti árak 2012 augusztusában. Szemmel látható drágulás
Fotó: Kristó Róbert
6-tal kezdtünk még 2014-ben is
Fotó: Kristó Róbert
2015 augusztusában visszajöttek az árak. A gázolaj 5 lej alá is
Fotó: Veres Nándor
2016. február. Stabilan 4 lej
Fotó: Veres Nándor
2017 őszén. Borús napon is víg árak – mai szemmel
Fotó: Barabás Ákos
Ugrunk egyet 2021-re, ami időben nagy, de árban nem akkora. Visszaköszönnek a 2014-ben már látott, 6 lejjel kezdődő árak
Fotó: Pinti Attila
Pániktankolás 2022 márciusában. Még éppen 8 lej alatt
Fotó: Veres Nándor
2024 júliusában is maradtunk még 8 lej alatt, ami a standard árakat illeti
Fotó: Pinti Attila
2025 augusztusa. Még belefért a nyaralásba
Fotó: Borbély Fanni
És itt vagyunk a jelenben, ami már a múlt is. 2026 márciusának, tehát ennek a hónapnak az elején még 9 lej alatt jártunk
Fotó: Borbély Fanni
2026. március 25. Tíz lej fölött a standard gázolaj. A történet a napokban minden bizonnyal tovább íródik
Fotó: Olti Angyalka
Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.
A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.
A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.
Megerősödő szélre és mérsékelt mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétfő reggelig érvényes előrejelzés szerint a hegyekben havazásra és friss hóréteg kialakulására is számítani lehet.
Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.
Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.
A választott tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán a próbaérettségi.
A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.
Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.
A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.
Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.
1 hozzászólás