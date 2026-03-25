Üzemanyagárak: ha már történelem, nézzük csak, hogyan jutottunk ide

Letűnt árak egy letűnt korból

Letűnt árak egy letűnt korból

Fotó: Udvarhely Híradó Archívum

Tíz lej fölé emelkedett szinte minden kútnál a gázolaj literenként ára szerdán, ennek apropóján lapoztuk fel a fotóarchívumunkat, hogy milyen árak kerülnek elő a múltból.

Székelyhon

2026. március 25., 14:142026. március 25., 14:14

Nemcsak az online, hanem az offline, CD-re kimentett fotóarchívumunkat is leporoltuk, hogy megnézzük, hogyan alakult a múltban az üzemanyag ára Székelyföldön. A legrégebbi képeink 2003 nyaráról valók, amikor még régi pénzben számoltunk.

Üzemanyagárak 2003 júliusában az egyik székelyudvarhelyi töltőállomáson. Még régi pénzben tankolták meg a Daciát

Fotó: Udvarhely Híradó Archívum

5 és 6 lej közötti árak 2011 decemberében. Már új világ van, új lejjel

Fotó: Kristó Róbert

6 lej fölötti árak 2012 augusztusában. Szemmel látható drágulás

Fotó: Kristó Róbert

6-tal kezdtünk még 2014-ben is

Fotó: Kristó Róbert

2015 augusztusában visszajöttek az árak. A gázolaj 5 lej alá is

Fotó: Veres Nándor

2016. február. Stabilan 4 lej

Fotó: Veres Nándor

2017 őszén. Borús napon is víg árak – mai szemmel

Fotó: Barabás Ákos

Ugrunk egyet 2021-re, ami időben nagy, de árban nem akkora. Visszaköszönnek a 2014-ben már látott, 6 lejjel kezdődő árak

Fotó: Pinti Attila

Pániktankolás 2022 márciusában. Még éppen 8 lej alatt

Fotó: Veres Nándor

2024 júliusában is maradtunk még 8 lej alatt, ami a standard árakat illeti

Fotó: Pinti Attila

2025 augusztusa. Még belefért a nyaralásba

Fotó: Borbély Fanni

És itt vagyunk a jelenben, ami már a múlt is. 2026 márciusának, tehát ennek a hónapnak az elején még 9 lej alatt jártunk

Fotó: Borbély Fanni

2026. március 25. Tíz lej fölött a standard gázolaj. A történet a napokban minden bizonnyal tovább íródik

Fotó: Olti Angyalka

Történelmi nap a benzinkutaknál
Nagyon hamar beigazolódtak azok az előrejelzések – egyesek szerint akkor még spekulációk –, amelyek 9–10 lej fölé vizionálták az üzemanyagok literenkénti árát.

2026. március 25., szerda

A szakszervezetek szerint már minden eldőlt, nem nagyon lehet beleszólni az üzemanyagárat szabályozó tervezetbe

A szakszervezetek szerint a kormány csak „mímeli” a társadalmi partnerekkel való konzultációt az energiaválság ügyében, ezért nem vesznek részt a Háromoldalú Érdekegyeztető Tanács szerdára meghirdetett ülésén.

2026. március 25., szerda

Szinte egyhangúlag fogadta el a képviselőház a nőgyilkosság elleni törvényt

A képviselőház szerdán döntő házként megszavazta a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvénytervezetet.

2026. március 25., szerda

Széllel és esővel jön a lehűlés, a hegyekben havazás is várható

Megerősödő szélre és mérsékelt mennyiségű csapadékra vonatkozó figyelmeztetést adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hétfő reggelig érvényes előrejelzés szerint a hegyekben havazásra és friss hóréteg kialakulására is számítani lehet.

Új határidő a kormánytól az üzemanyagárak beavatkozására

Ilie Bolojan miniszterelnök kedd este bejelentette, hogy a kormány várhatóan szerdán délután vagy csütörtökön fogadja el az üzemanyagpiaci válsághelyzet kihirdetéséről szóló sürgősségi rendeletet.

2026. március 25., szerda

Ha nem lesz leépítés, nem lesz fizetés – figyelmeztetnek Bukarestben

Ilie Bolojan kormányfő kijelentette, hogy a következő hónapokban „több tízezer” álláshelyet szüntetnek meg a központi és helyi közigazgatásban, hozzátéve, az állami vállalatok reformja prioritás, de „nem túl könnyű feladat”.

2026. március 25., szerda

A választható tantárggyal folytatódik a próbaérettségi

A választott tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik szerdán a próbaérettségi.

Húsvéti szokások – Játssz, válaszolj, és nyerj értékes ajándékokat!

A húsvét nemcsak a kereszténység legszentebb ünnepe, hanem a hagyományok megélésének kiemelt eseménye is. Most itt a lehetőség, hogy megmutasd, te hogyan ünnepled.

2026. március 25., szerda

Csoma-napok: csütörtökön kezdődik a tudományos ülésszak

Kovásznán hétfőn óta zajlik, és szombatig tart az 1990 óta minden évben megrendezett Csoma-napok 36. kiadása, amely lényegében a csütörtökön kezdődő tudományos ülésszakra épül rá. A szervező egyesület elnökével, Ferencz Évával beszélgettünk.

2026. március 24., kedd

Meggyilkolta feleségét egy férfi egy Maros megyei faluban

A Maros megyei Havad községhez tartozó Gegesen egy 42 éves férfi kedden délután többször is megkéselte feleségét, aki belehalt a sérüléseibe.

2026. március 24., kedd

Egy kis figyelem nem árt: így kerülhető el az érvénytelen levélszavazat

Több tízezer levélszavazat vált érvénytelenné korábban apró hibák miatt, ezért fokozott figyelmet kérnek a szavazólapok helyes kitöltésére azoktól, akik részt vesznek a magyarországi választáson.

