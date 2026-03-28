Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki Több mint kétszázan próbálták ki szombaton Gyergyóremete új kerékpárútját, amelyet futók, sétálók és babakocsit toló édesanyák is birtokba vettek. A 3,2 kilométeres aszfaltcsíktól azt várják, hogy egyre többeket mozgásra ösztönöz majd. Gergely Imre 2026. március 28., 18:322026. március 28., 18:32

Több mint kétszázan használták ki a lehetőséget Gyergyóremetén, hogy az elsők között próbálják ki a község új kerékpárútját. A Bánya utca végén vidám közösség gyűlt össze, hogy a hivatalos avatást követően birtokba vegye az új aszfaltcsíkot.

Beszédében Laczkó Albert Elemér polgármester elmondta: a beruházás összértéke 3,6 millió lej volt, amelyből 1,4 millió lejt országos fejlesztési alapból nyert a község, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosította. Hirdetés A kerékpárút teljes hossza 3192 méter, szélessége 3 méter. A pálya kétméteres sávban 4 centiméter vastagságú aszfaltburkolatot kapott. Kialakítása kifejezetten a kerékpáros közlekedést szolgálja, ezért gépjárművek, kvadok és hasonlók nem hajthatnak rá, mivel ezek gyorsan károsítanák a felületet.

A gazdákra is gondoltak A mezőgazdasági forgalom számára külön segédutat építettek, így a környező területek megközelíthetősége nem változott, a gazdák továbbra is el tudnak jutni a földjeikre – hangsúlyozta a polgármester.

Az útvonal körülöleli a tervezett fürdő helyszínét, elhalad a háromágú borvízkút mellett, majd a Maros közelében tér vissza a faluba.

A közeljövőben tájékoztató táblák kihelyezését is tervezik, amelyek a környék természeti értékeit és látványosságait mutatják majd be.

A község vezetése a további bővítés lehetőségén is gondolkodik. A térség önkormányzatai régóta tervezik a teljes Gyergyói-medencét összekötő kerékpárút-hálózat kialakítását, amelynek ez a gyergyóremetei út is része lehet. Amint Laczkó Albert Elemér kérdésünkre válaszolva elmondta, a kivitelezési munkálatok decemberben fejeződtek be, és

már a téli időszakban is sokan használták az utat sétára és kikapcsolódásra,

ami egyértelműen jelzi a beruházás létjogosultságát. A fejlesztés az Egészséges Gyergyóremete elképzeléshez illeszkedik, amelynek célja, hogy minél több mozgásforma és sportolási lehetőség váljon elérhetővé a községben.

Az ünnepségen Bakó Antal plébános mondott áldást, és Simon István helyi tanácsos is felszólalt. Kiemelte: a beruházás akkor éri el célját, ha minél többen és megfelelően használják az utat sétára, futásra vagy kerékpározásra. Mint fogalmazott, minden száz méter megtétele gyógyszer a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, ugyanakkor nyugtató hatású is lehet.

Minél többen használják, annál kevesebben fognak patikába járni gyógyszerekért

– vélekedett.

A mostani megnyitót egyfajta főpróbának is tekintik: a jövőben egy nagyszabású rekordkísérletet is terveznek, amelynek célja az egy vonalban haladó kerékpárosok számának világrekordja. Erre kétezer résztvevőt várnak majd. A hivatalos átadás egyedi módon zárult:

szalagvágás helyett egy kerékpárláncot szereltek szét, miközben a résztvevők biciklicsengőinek hangja jelezte, hogy immár szabad az út.

