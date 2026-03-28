Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki

Több mint kétszázan próbálták ki szombaton Gyergyóremete új kerékpárútját, amelyet futók, sétálók és babakocsit toló édesanyák is birtokba vettek. A 3,2 kilométeres aszfaltcsíktól azt várják, hogy egyre többeket mozgásra ösztönöz majd.

Gergely Imre

2026. március 28., 18:322026. március 28., 18:32

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Több mint kétszázan próbálták ki szombaton Gyergyóremete új kerékpárútját, amelyet futók, sétálók és babakocsit toló édesanyák is birtokba vettek. A 3,2 kilométeres aszfaltcsíktól azt várják, hogy egyre többeket mozgásra ösztönöz majd.

Gergely Imre

2026. március 28., 18:322026. március 28., 18:32

Több mint kétszázan használták ki a lehetőséget Gyergyóremetén, hogy az elsők között próbálják ki a község új kerékpárútját. A Bánya utca végén vidám közösség gyűlt össze, hogy a hivatalos avatást követően birtokba vegye az új aszfaltcsíkot.

Beszédében Laczkó Albert Elemér polgármester elmondta: a beruházás összértéke 3,6 millió lej volt, amelyből 1,4 millió lejt országos fejlesztési alapból nyert a község, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosította.

A kerékpárút teljes hossza 3192 méter, szélessége 3 méter.

A pálya kétméteres sávban 4 centiméter vastagságú aszfaltburkolatot kapott. Kialakítása kifejezetten a kerékpáros közlekedést szolgálja, ezért gépjárművek, kvadok és hasonlók nem hajthatnak rá, mivel ezek gyorsan károsítanák a felületet.

A gazdákra is gondoltak

A mezőgazdasági forgalom számára külön segédutat építettek, így a környező területek megközelíthetősége nem változott, a gazdák továbbra is el tudnak jutni a földjeikre – hangsúlyozta a polgármester.

Az útvonal körülöleli a tervezett fürdő helyszínét, elhalad a háromágú borvízkút mellett, majd a Maros közelében tér vissza a faluba.

A közeljövőben tájékoztató táblák kihelyezését is tervezik, amelyek a környék természeti értékeit és látványosságait mutatják majd be.

A község vezetése a további bővítés lehetőségén is gondolkodik. A térség önkormányzatai régóta tervezik a teljes Gyergyói-medencét összekötő kerékpárút-hálózat kialakítását, amelynek ez a gyergyóremetei út is része lehet. Amint Laczkó Albert Elemér kérdésünkre válaszolva elmondta, a kivitelezési munkálatok decemberben fejeződtek be, és

már a téli időszakban is sokan használták az utat sétára és kikapcsolódásra,

ami egyértelműen jelzi a beruházás létjogosultságát. A fejlesztés az Egészséges Gyergyóremete elképzeléshez illeszkedik, amelynek célja, hogy minél több mozgásforma és sportolási lehetőség váljon elérhetővé a községben.

Az ünnepségen Bakó Antal plébános mondott áldást, és Simon István helyi tanácsos is felszólalt. Kiemelte: a beruházás akkor éri el célját, ha minél többen és megfelelően használják az utat sétára, futásra vagy kerékpározásra. Mint fogalmazott, minden száz méter megtétele gyógyszer a magas vérnyomásra, cukorbetegségre, ugyanakkor nyugtató hatású is lehet.

Minél többen használják, annál kevesebben fognak patikába járni gyógyszerekért

– vélekedett.

A mostani megnyitót egyfajta főpróbának is tekintik: a jövőben egy nagyszabású rekordkísérletet is terveznek, amelynek célja az egy vonalban haladó kerékpárosok számának világrekordja. Erre kétezer résztvevőt várnak majd.

A hivatalos átadás egyedi módon zárult:

szalagvágás helyett egy kerékpárláncot szereltek szét, miközben a résztvevők biciklicsengőinek hangja jelezte, hogy immár szabad az út.
Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

szóljon hozzá! Hozzászólások

A rovat további cikkei

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni

Jótékonysági koncertet szerveznek március 27-én Gyergyóalfaluban, hogy befejezhessék a négygyermekes gyergyószentmiklósi család otthonát, amely összefogásból épült fel egy év alatt.

2026. március 26., csütörtök

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre

A virágvasárnapi barkaszenteléstől a húsvétvasárnapi határkerülésig több újdonsággal készül Gyergyószentmiklós húsvétra. Idén először a főtéri parkban tartják az ételszentelést, a szervezők pedig a közös ünneplés közösségformáló erejét hangsúlyozták.

2026. március 23., hétfő

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit

Megtalálták, de sajnos már nem volt életben a Gyergyóalfaluból eltűnt 63 éves férfi – közölték Gyergyóalfalu község Facebook-oldalán a hétfői nagyszabású keresőakciót követően.

2026. március 23., hétfő

Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson

Két új szociális intézkedéssel bővíti támogatási rendszerét Gyergyószentmiklós önkormányzata: az egyik a fogyatékkal élő személyek adóterhein könnyít, a másik pedig váratlan, súlyos egészségügyi helyzetekben nyújt gyors segítséget.

2026. március 22., vasárnap

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluból, segítséget kérnek a megtalálásához

Eltűnt egy 63 éves férfi Gyergyóalfaluban, a család és a helyi közösség segítséget kér a megtalálásához.

2026. március 22., vasárnap

Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson

Hivatalosan is megkezdődött Gyergyószentmiklóson a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026-os évadának nyitánya.

2026. március 21., szombat

Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket

Idén is meghirdeti a hagyományossá vált facsemete-ültetési programját a gyergyószentmiklósi RMDSZ, melynek alkalmával 50 családot ajándékoznak meg facsemetékkel.

2026. március 19., csütörtök

Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson

Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a csütörtöki ülésen.

2026. március 18., szerda

Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc államtitkár bejelentette, napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.

