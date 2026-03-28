A magyarság szimbólumainak jegyében zajlottak a Csoma-napok

Gazda József, a Csoma emléknapok kezdeményezője, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Alapítója • Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

Gazda József, a Csoma emléknapok kezdeményezője, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Alapítója

Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek (KCSSKE) 36. alkalommal is sikerült megszervezni a Csoma-napokat Kovásznán. Az idei tematika a magyarság szimbólumai voltak.

Bodor Tünde

2026. március 28., 20:492026. március 28., 20:49

Az egyhetes rendezvény gerince a Kőrösi Csoma Sándor kutatásaihoz és a magyarság kultúrájához kötődő előadásokra felépített háromnapos konferencia volt, ezt pedig kulturális programok keretezték. A rendezvénysorozat mindenkori védnöke a bukaresti magyar nagykövet, Kissné Hlatki Katalin, aki ugyan idén személyesen nem tudott eljönni, de

az eseményeket figyelemmel követték az erdélyi magyar képviselet, a nagykövetség és a csíkszeredai konzulátus munkatársai is.

A konferenciára 18 előadót hívtak meg, akiktől olyan témákról lehetett előadásokat hallgatni, mint a magyar zászló, a magyar nyelv mint jelképrendszer, a létező és képzeletbeli állatok (táltos ló, medve), Magyarország térképe, Attila a XIV. századi Itália megítélésében, a szimbólumok sokrétűsége és változási dinamikája.

Számos egyetemi közpint képviseltette magát előadói által (az ELTE, a Corvinus, a Sapientia, EMTE), de a Magyarságkutató Intézet és magánkutatók is megosztották kutatásaik eredményét.

Az egyhetes rendezvénysorozat gerincét a konferencia képezi, mely idén is három napon keresztül zajlott • Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

Az egyhetes rendezvénysorozat gerincét a konferencia képezi, mely idén is három napon keresztül zajlott

Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

Mint minden évben, idén is kiosztották a Csoma emlékérmet, amely olyan tudósoknak, előadóknak jár, akik visszatérő vendégei a konferenciáknak, vagy kutatási eredményeik jelentősen hozzájárultak a Kőrösi Csoma Sándorról és magyarságunkról kialakított kép árnyalásához. Az idei díjazott, Czeglédi Katalin kutatási területe az altajisztika és a Csoma-emléknapoknak legalább húsz éve visszajáró előadója.

Csütörtökön a kovásznai Kádár László képtárban megnyílt az idei Csoma-tárlat, amelyet pár éve a Kovásznai Megyei Közművelődési Intézet partnerségével szervez a KCSSKE.

A Kádár László képtárban Kádár Iréne kurátor nyitotta meg a Csoma-tárlatot • Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

A Kádár László képtárban Kádár Iréne kurátor nyitotta meg a Csoma-tárlatot

Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

Idén a „lassú tudás” tematikára reflektálhattak a képzőművészek, arra reagálva, hogy „a felgyorsult információáramlás és az azonnaliság uralta közegben a figyelem vált az egyik legértékesebb erőforrássá”. A kiállítás arra hívja fel a figyelmet, hogy

a valódi megértés nem azonnali, hanem időből, tapasztalásból és elmélyülésből épül fel

– írják a szervezők. A tárlatot Kányádi Iréne kurátor nyitotta meg és átadta a Kőrösi Csoma Sándor- és Szentimrei Judit-díjat Dimény András és Kónya Albert Attila képzőművészeknek.

Diákok, cserkészek állnak sorfalat a koszorúzóknak • Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

Diákok, cserkészek állnak sorfalat a koszorúzóknak

Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

A tárlat megnyitását követően a résztvevők a központi parkba vonultak, ahol a város vezetősége, az anyaországi és hazai, helyi magyar politikai képviselet, a testvértelepülésekről érkezett vendégek a cserkészek fáklyás sorfala között vonulhattak a tisztelet koszorúit elhelyezni a Csoma-mellszobor talapzatához.

Pénteken a tibeti tudósról elnevezett városi középiskolánál is ünnepi program zajlott, megkoszorúzták az iskolaudvaron levő szobrot, majd délután a Csoma Emlékközpontban tartották a Tanulás című gyermekrajz kiállítás megnyitóját, és díjazták a legjobb rajzokat. Az egyre gyarapodó rajzok szerzői – idén 50 mű érkezett – azért kapták éppen a „tanulás” témáját illusztrálásra, mert

így kapcsolták össze az ő alkotásaikat a „nagyok”, a képtárban megtartott képzőművészek reflexióival.

A rajzpályázat a középiskolások kategóriájában Kádár Villő lett, míg az 5-8 osztályosok között Molnár Annabella munkája kapta a legnagyobb elismerést.

• Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

Fotó: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület/Facebook

Este a Kovásznai Művelődési Központban tartották a gálaműsort, ahol a helyi versmondók, néptáncosok, énekesek, kórusok, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanulói mutatták be az általuk tanultakat.

A szombati zárónapra is bőven maradt még program. Délelőtt a konferenciát az emléknapok értelmi szerzője, kezdeményezője, a KCSSKE tiszteletbeli elnöke és az emlékközpont alapítója, Gazda József művészettörténész zárta, majd Csomakőrösön ünnepi istentisztelettel, azt követően pedig a helybeli gyerekek műsorával folytatódott, majd a kelet-kutató szülőházánál zárult az ünneplés.

Háromszék
