Eső és havazás után fordulat jön az időjárásban

Fotó: Csató Andrea

Lassan elhagyja térségünket a hétvégi lehűlést okozó mediterrán ciklon, hétfőig azonban még marad a csapadékos időjárás: az ország nagy részén eső, a hegyvidéken pedig havazás várható. Ezt követően javulásnak indul az időjárás.

Székelyhon

2026. március 29., 15:382026. március 29., 15:38

Kiadós esőzéseket, a hegyvidéken pedig havazást okozott a hétvégén az ország nagy részében a Romániát is érintő mediterrán ciklon, ami miatt hétfő reggelig újabb, sárga jelzésű riasztást adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat. A havazás elsősorban Brassó, Szeben és Harghita megyét érintette, ahol az útkarbantartók beavatkozására is szükség volt.

Az időjárás hétfőig borongós marad, esővel, a hegyvidéken pedig havazással, azt követően azonban felmelegedés várható

– vetítette előre Alina Șerban meteorológus a HotNews-nak.

„Holnapra és holnaputánra javulást várunk; szinte minden régióban fog még esni, ezúttal inkább nyugaton, de a csapadékmennyiség nem lesz olyan jelentős: 10–15 liter hullhat négyzetméterenként, de hosszabb idő alatt” – magyarázta a szakember.

A hegyvidéken, a magasabban fekvő területeken továbbra is várható havazás, de csak kis mennyiségben.

Idézet
Holnapig további, mintegy 10–20 cm vastagságú hóréteg rakodik le, és a szél miatt hófúvás várható.

A szél az ország többi részén is megerősödhet kisebb területeken, a Bánság déli és Olténia nyugati részén, valamint Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában” – részletezte Alina Șerban.

A meteorológus szerint hétfőtől javulni kezd az időjárás, már csak kisebb mennyiségű csapadékra lehet számítani, de mivel a tavasz átmeneti évszak, továbbra is számítani lehet a megszokottnál hidegebb vagy melegebb időszakokra.

Belföld Időjárás
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. március 29., vasárnap

XIV. Leó pápa virágvasárnapon: Krisztus a keresztről kiáltja az embereknek, hogy tegyék le a fegyvert

Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja keresztjéről: tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok – mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi misén, amellyel megnyitotta a húsvéti nagyhetet.

Havazást is jósolnak Hargita megyében

Jelentős mennyiségű csapadék várható, a hegyekben pedig több centiméternyi hó fog esni, ugyanakkor több folyó is megáradhat a hétfőn délutánig érvényes riasztás szerint – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Heten kerültek kórházba egy frontális ütközés nyomán Kolozs megyében

Hét ember sérült meg egy közlekedési balesetben szombaton késő este a Kolozs megyei Aranyosegerbegyen (Viișoara).

Csíkszereda az élmezőnyben: csaknem hétezren itt vennék át a szavazási levélcsomagjukat

Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredában vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, a három külképviseleten több mint 27 ezren vennék át a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.

Vasárnap is kitart az esős idő Székelyföldön

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű riasztást adott ki jelentős mennyiségű csapadék, a hegyekben pedig havazás miatt, amely hétfő reggelig az ország közel felét – Hargita és Kovászna megyét is – érinti.

A magyarság szimbólumainak jegyében zajlottak a Csoma-napok

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek (KCSSKE) 36. alkalommal is sikerült megszervezni a Csoma-napokat Kovásznán. Az idei tematika a magyarság szimbólumai voltak.

Harmadik típusú világmegmentés – A Hail Mary-küldetés

Nem nehéz elrontani egy regény nagyvászonra adaptálását, Andy Weir zseniális sci-fijével viszont nem ez történt. A meglehetősen könyvhű filmváltozat 2026 eddigi legjobb blockbustere lett. Kritika.

Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás

Vasárnaptól Románia áttér a nyári időszámításra, hajnali 3 órakor 4 órára kell átállítani az óramutatókat. Ez nem befolyásolja a vasúti menetrendet.

Amikor egy órát ugrik az idő: kezdődik a nyári időszámítás

Március 29-én vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: az órákat hivatalosan hajnali háromkor négy órára állítják át, így március utolsó vasárnapja a maga 23 órájával az év legrövidebb napja lesz.

Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 16 megye folyóvizeire, köztük Hargita és Kovászna megyeiekre is.

