Eső és havazás után fordulat jön az időjárásban

Fotó: Csató Andrea
Lassan elhagyja térségünket a hétvégi lehűlést okozó mediterrán ciklon, hétfőig azonban még marad a csapadékos időjárás: az ország nagy részén eső, a hegyvidéken pedig havazás várható. Ezt követően javulásnak indul az időjárás.
Kiadós esőzéseket, a hegyvidéken pedig havazást okozott a hétvégén az ország nagy részében a Romániát is érintő mediterrán ciklon, ami miatt hétfő reggelig újabb, sárga jelzésű riasztást adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat. A havazás elsősorban Brassó, Szeben és Harghita megyét érintette, ahol az útkarbantartók beavatkozására is szükség volt.
– vetítette előre Alina Șerban meteorológus a HotNews-nak.
„Holnapra és holnaputánra javulást várunk; szinte minden régióban fog még esni, ezúttal inkább nyugaton, de a csapadékmennyiség nem lesz olyan jelentős: 10–15 liter hullhat négyzetméterenként, de hosszabb idő alatt” – magyarázta a szakember.
A hegyvidéken, a magasabban fekvő területeken továbbra is várható havazás, de csak kis mennyiségben.
A szél az ország többi részén is megerősödhet kisebb területeken, a Bánság déli és Olténia nyugati részén, valamint Moldvában, Munténiában és Dobrudzsában” – részletezte Alina Șerban.
A meteorológus szerint hétfőtől javulni kezd az időjárás, már csak kisebb mennyiségű csapadékra lehet számítani, de mivel a tavasz átmeneti évszak, továbbra is számítani lehet a megszokottnál hidegebb vagy melegebb időszakokra.
Jelentős mennyiségű csapadék várható, a hegyekben pedig több centiméternyi hó fog esni, ugyanakkor több folyó is megáradhat a hétfőn délutánig érvényes riasztás szerint – közli a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap sárga jelzésű riasztást adott ki jelentős mennyiségű csapadék, a hegyekben pedig havazás miatt, amely hétfő reggelig az ország közel felét – Hargita és Kovászna megyét is – érinti.
Vasárnaptól Románia áttér a nyári időszámításra, hajnali 3 órakor 4 órára kell átállítani az óramutatókat. Ez nem befolyásolja a vasúti menetrendet.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 16 megye folyóvizeire, köztük Hargita és Kovászna megyeiekre is.
