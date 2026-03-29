Eső és havazás után fordulat jön az időjárásban

Lassan elhagyja térségünket a hétvégi lehűlést okozó mediterrán ciklon, hétfőig azonban még marad a csapadékos időjárás: az ország nagy részén eső, a hegyvidéken pedig havazás várható. Ezt követően javulásnak indul az időjárás.

Székelyhon 2026. március 29., 15:38

Kiadós esőzéseket, a hegyvidéken pedig havazást okozott a hétvégén az ország nagy részében a Romániát is érintő mediterrán ciklon, ami miatt hétfő reggelig újabb, sárga jelzésű riasztást adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat. A havazás elsősorban Brassó, Szeben és Harghita megyét érintette, ahol az útkarbantartók beavatkozására is szükség volt.

Az időjárás hétfőig borongós marad, esővel, a hegyvidéken pedig havazással, azt követően azonban felmelegedés várható

– vetítette előre Alina Șerban meteorológus a HotNews-nak. Hirdetés „Holnapra és holnaputánra javulást várunk; szinte minden régióban fog még esni, ezúttal inkább nyugaton, de a csapadékmennyiség nem lesz olyan jelentős: 10–15 liter hullhat négyzetméterenként, de hosszabb idő alatt” – magyarázta a szakember. A hegyvidéken, a magasabban fekvő területeken továbbra is várható havazás, de csak kis mennyiségben.

Holnapig további, mintegy 10–20 cm vastagságú hóréteg rakodik le, és a szél miatt hófúvás várható.