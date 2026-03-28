Nem befolyásolja a vonatok menetrendjét az óraátállítás

Vasárnaptól Románia áttér a nyári időszámításra, hajnali 3 órakor 4 órára kell átállítani az óramutatókat. Ez nem befolyásolja a vasúti menetrendet.

Az óraátállítás nem fogja befolyásolni a vonatok menetrendjét – közölte szombaton a Román Vasúttársaság (CFR) személyszállító részlegére hivatkozva az Agerpres.

A CFR Călători tájékoztatása szerint

hajnali 3 óráig – amelyik 4 óra lesz – a jelenleg érvényes, téli időszámítás szerint indulnak el a vonatok,

4 óra után pedig a nyári időszámításnak megfelelően.

Az óraátállításkor nyílt pályán haladó szerelvények folytatják útjukat a célállomásig. Ha az óraátállítást követő első órában több vonat indulásának időpontja egybeesik, a magasabb rangú szerelvények élveznek előnyt.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos országok is március 29-én térnek át a nyári időszámításra, az ezekkel közös határon át is menetrend szerint közlekednek a vonatok.