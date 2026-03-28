Székelyföldi megyéket is érint a szombaton elrendelt árvízvédelmi készültség

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el szombaton az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 16 megye folyóvizeire, köztük Hargita és Kovászna megyeiekre is.

A hidrológusok közlése szerint hétfő délig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet az Aranyos, a Temes, a Néra, a Cserna, a Zsil, az Olt, a Ialomița, a Bodza, a Râmnicu Sărat, a Putna, a Tatros és a Beszterce folyó vízgyűjtő területén.

Hirdetés

A sárga jelzésű riasztás Krassó-Szörény, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Fehér, Kolozs, Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Vrancea, Hargita, Bákó, Neamț, Kovászna, Prahova és Ilfov megyét érinti – ismerteti az Agerpres.

Mint írtuk, az Országos Meteorológiai Szolgálat több sárga riasztást adott ki rossz időjárás miatt, amelyek hétfő reggelig az ország több mint felét, így Székelyföldet is érintik.