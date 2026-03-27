Zord hétvége elé nézünk: erős széllel és kiadós csapadékkal érkezik a lehűlés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken több sárga riasztást adott ki rossz időjárás miatt, amelyek hétfő reggelig az ország több mint felét, így Székelyföldet is érintik.

Az előrejelzés szerint pénteken 10 és 20 óra között sárga jelzésű riasztás lesz érvényben szélerősödés miatt a Bánság déli részén, Olténiában, Munténia és Erdély nagy részén, valamint Dobrudzsa déli és délnyugati részén, ahol

a széllökések elérhetik az 50–70 km/órát, a Déli-Kárpátok nyugati részén, nagyobb magasságokban pedig a 90–100 km/órát is.

Ugyanakkor péntek este 22 órától szombat 17 óráig újabb sárga riasztás lesz érvényben erős szél miatt 11 megyében és Bukarestben. Ezekben a térségekben helyenként és időszakosan 50–65 km/órás széllökések várhatók.

A meteorológusok szerint március péntek 10 órától hétfő 10 óráig sárga riasztás lesz érvényben jelentős mennyiségű csapadék miatt a Bánság déli részén, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában és Moldva nagy részén, ahol eső, főként záporok várhatók, péntek délután és este, valamint szombaton helyenként villámlással kísérve.

A hegyekben vegyes halmazállapotú csapadék várható, 1600 méter felett a Déli- és Keleti-Kárpátokban havazásra lehet számítani, és