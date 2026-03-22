Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson

Fotó: Kémenes Árpád
Hivatalosan is megkezdődött Gyergyószentmiklóson a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026-os évadának nyitánya: felvonulás, koncertek, közösségi programok és a Bázis ifjúsági központ megnyitója jelezte, hogy a város egy éven át kiemelt figyelmet szentel a fiataloknak.
Nyitott kamionok gördültek végig a város utcáin: rajtuk dobosok ütötték a ritmust, táncosok összehangolt mozdulatai, látványos óriásbábok és vidám hangulatban vonuló fiatalok százai jelezték, hogy különleges esemény kezdődött Gyergyószentmiklóson.
Fotó: Gergely Imre
Így indult a hétvégén az a programsorozat, amely azt hivatott megmutatni a helyi fiataloknak és a vendégeknek is, hogy
Az előzményekhez tartozik, hogy decemberben a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium által első alkalommal meghirdetett vetélkedőn Gyergyószentmiklós és testvérvárosa, Cegléd tizenegy másik településpárt utasított maga mögé, többek között Csíkszeredát, Székelyudvarhelyt és Marosvásárhelyt is.
Fotó: Gergely Imre
A címet nem csupán egy hétvégén, hanem egész éven át viseli a város, az indulás pedig igazán erőteljesre sikerült. Ebben nemcsak a várost felrázó dobosoknak volt szerepük, hanem számos hangszeresnek, együttesnek és előadónak is. Gyergyószentmiklós zenei téren évek óta Székelyföld egyik kiemelkedő központja.
mellettük pedig olyan formációk is bemutatkoztak, amelyek kevésbé ismertek szélesebb körben, de munkájuk ugyancsak figyelemre méltó. Fellépett az Álarc, a LariDante, a Mulligan Tree, a Néked, a No Sugar, valamint Solyom Berni és a Vanilla Phank dalai is megszólaltak.
Fotó: Leopold Tamás
Fontos esemény volt a Bázis ifjúsági központ megnyitása is. Mint elhangzott, hatalmas jelentőségű lépés, hogy
A szombati megnyitón arra is rámutattak, hogy a magyarországi és külhoni települések fiataljai már azzal nyertek, hogy részt vettek az Ifjúsági Főváros címért zajló versenyben. A pályamunkák elkészítése során heteken, hónapokon át gondolkodtak azon, hogyan lehetne jobb lehetőségeket teremteni a fiatalok számára.
Szombaton délután a Basilides Tibor Sportcsarnokban rendezték meg az ifjúsági fővárosi év hivatalos megnyitóját. Itt ismét bemutatták azt a produkciót, amelyet a vetélkedő élő műsorában láthatott a közönség, és amellyel Gyergyószentmiklós és Cegléd elnyerte a címet. A Step Dance és a Brill Dance tánccsoportok fellépései között Mihály Csaba és Portik Lívia dalai is felcsendültek.
Az eseményen több közéleti személyiség is felszólalt: Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete; Mohay Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője; Kántor Boglárka parlamenti képviselő; Brimo Widad, az ENSZ 2024-es ifjúsági nagykövete; Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere; Biró Barna-Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke; Demeter Szilárd kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos; Vincze Loránt EP-képviselő, valamint Benedek Balázs, a Bázis vezetője. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket.
Fotó: Kémenes Árpád
Többen hangsúlyozták: az ifjúsági főváros kezdeményezésnek hosszú távon is hatással kell lennie. Nem elegendő egyetlen évre szóló programokban gondolkodni. Ha azonban a fiatalok élnek a lehetőséggel, és aktívan formálják ezt az időszakot, az
Az idei év során legalább 130 eseményt terveznek, de a programok száma várhatóan tovább növekszik. Az év végén Gyergyószentmiklós átadja a stafétát Marosvásárhelynek, amely 2027-ben lesz Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa.
Idén is meghirdeti a hagyományossá vált facsemete-ültetési programját a gyergyószentmiklósi RMDSZ, melynek alkalmával 50 családot ajándékoznak meg facsemetékkel.
Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a csütörtöki ülésen.
Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc államtitkár bejelentette, napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.
Erdőt is fenyeget a szerda esti tarlótűz Maroshévíz környékén, mintegy öt hektáron ég a száraz növényzet, hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.
Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.
A Szülőnek lenni előadás-sorozat újabb alkalommal várja az érdeklődőket március 20-án, pénteken 18 órától Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templomban. Az esemény meghívott előadója Sisak Imola lesz.
Újabb érdekes meghívottal folytatódik a Nagyvilág Gyergyóremetén előadás-sorozat. Gergely László mesél az élményeiről, aki korábban az Egyesült Államokban dolgozott látványtechnikusként.
Gazdasági melléképület gyulladt ki Tekerőpatakon kedd délelőtt, a helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak.
Levette magáról a hatóságok által elrendelt elektronikus nyomkövetőt egy gyergyószentmiklósi férfi, aki azóta harmincnapos előzetes letartóztatásba került – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Négy férfit és egy nőt vettek őrizetbe a hatóságok vasárnap, miután összeverekedtek egy maroshévízi lokálban. Mintegy tízezer lejes kárt okoztak – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
