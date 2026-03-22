Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson

Fotó: Kémenes Árpád

Hivatalosan is megkezdődött Gyergyószentmiklóson a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026-os évadának nyitánya: felvonulás, koncertek, közösségi programok és a Bázis ifjúsági központ megnyitója jelezte, hogy a város egy éven át kiemelt figyelmet szentel a fiataloknak.

Gergely Imre

2026. március 22., 14:292026. március 22., 14:29

Nyitott kamionok gördültek végig a város utcáin: rajtuk dobosok ütötték a ritmust, táncosok összehangolt mozdulatai, látványos óriásbábok és vidám hangulatban vonuló fiatalok százai jelezték, hogy különleges esemény kezdődött Gyergyószentmiklóson.

Így indult a hétvégén az a programsorozat, amely azt hivatott megmutatni a helyi fiataloknak és a vendégeknek is, hogy

a város méltó arra, hogy 2026-ban viselje a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet.

Az előzményekhez tartozik, hogy decemberben a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium által első alkalommal meghirdetett vetélkedőn Gyergyószentmiklós és testvérvárosa, Cegléd tizenegy másik településpárt utasított maga mögé, többek között Csíkszeredát, Székelyudvarhelyt és Marosvásárhelyt is.

Made In Gyergyó, avagy egy színpadon a gyergyói együttesek

A címet nem csupán egy hétvégén, hanem egész éven át viseli a város, az indulás pedig igazán erőteljesre sikerült. Ebben nemcsak a várost felrázó dobosoknak volt szerepük, hanem számos hangszeresnek, együttesnek és előadónak is. Gyergyószentmiklós zenei téren évek óta Székelyföld egyik kiemelkedő központja.

A szombat esti Made In Gyergyó koncerten egy színpadra álltak a legismertebb helyi kötődésű előadók és zenekarok, köztük a Bagossy Brothers Company és a 4S Street,

mellettük pedig olyan formációk is bemutatkoztak, amelyek kevésbé ismertek szélesebb körben, de munkájuk ugyancsak figyelemre méltó. Fellépett az Álarc, a LariDante, a Mulligan Tree, a Néked, a No Sugar, valamint Solyom Berni és a Vanilla Phank dalai is megszólaltak.

Megnyitották a Bázis ifjúsági központ

Fontos esemény volt a Bázis ifjúsági központ megnyitása is. Mint elhangzott, hatalmas jelentőségű lépés, hogy

létrejöhetett egy olyan tér, ahol a fiatalok együtt lehetnek és közösséget építhetnek.

A szombati megnyitón arra is rámutattak, hogy a magyarországi és külhoni települések fiataljai már azzal nyertek, hogy részt vettek az Ifjúsági Főváros címért zajló versenyben. A pályamunkák elkészítése során heteken, hónapokon át gondolkodtak azon, hogyan lehetne jobb lehetőségeket teremteni a fiatalok számára.

A gyergyószentmiklósi főtéren helyet kapó Bázis központ tanulószobának, podcaststúdiónak és zenekari próbateremnek is helyet ad.

Szombaton délután a Basilides Tibor Sportcsarnokban rendezték meg az ifjúsági fővárosi év hivatalos megnyitóját. Itt ismét bemutatták azt a produkciót, amelyet a vetélkedő élő műsorában láthatott a közönség, és amellyel Gyergyószentmiklós és Cegléd elnyerte a címet. A Step Dance és a Brill Dance tánccsoportok fellépései között Mihály Csaba és Portik Lívia dalai is felcsendültek.

Az eseményen több közéleti személyiség is felszólalt: Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete; Mohay Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője; Kántor Boglárka parlamenti képviselő; Brimo Widad, az ENSZ 2024-es ifjúsági nagykövete; Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere; Biró Barna-Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke; Demeter Szilárd kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos; Vincze Loránt EP-képviselő, valamint Benedek Balázs, a Bázis vezetője. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket.

Többen hangsúlyozták: az ifjúsági főváros kezdeményezésnek hosszú távon is hatással kell lennie. Nem elegendő egyetlen évre szóló programokban gondolkodni. Ha azonban a fiatalok élnek a lehetőséggel, és aktívan formálják ezt az időszakot, az

nemcsak Gyergyónak, hanem egész Hargita megyének és a magyar közösségnek is nyereséget hozhat.

Az idei év során legalább 130 eseményt terveznek, de a programok száma várhatóan tovább növekszik. Az év végén Gyergyószentmiklós átadja a stafétát Marosvásárhelynek, amely 2027-ben lesz Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa.

2026. március 21., szombat

Ötven gyergyószentmiklósi családnak ajándékoznak gyümölcsfa csemetéket

Idén is meghirdeti a hagyományossá vált facsemete-ültetési programját a gyergyószentmiklósi RMDSZ, melynek alkalmával 50 családot ajándékoznak meg facsemetékkel.

2026. március 21., szombat

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Ezer és kétezer-ötszáz lej értékű támogatásokat fogadtak el Gyergyószentmiklóson

Fogyatékkal élők számára az adófizetéshez, jövedelem nélkülieknek pedig az egészségügyi ellátáshoz nyújt támogatást Gyergyószentmiklós önkormányzata. Több utcafelújítási projekt előkészítése és a Monturist-ügy is napirendre került a csütörtöki ülésen.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Díjak és pályázati lehetőségek a Hargita megyei Lovasgálán

Harminckilenc díjazott vehetett át elismerést a 2026. évi Hargita megyei Lovasgálán. A Gyergyóremetén megrendezett eseményen Nacsa Lőrinc államtitkár bejelentette, napokon belül meghirdetik az idei Kárpát-medencei Lovas Programot.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen

Erdőt is fenyeget a szerda esti tarlótűz Maroshévíz környékén, mintegy öt hektáron ég a száraz növényzet, hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

2026. március 18., szerda

Hirdetés
2026. március 18., szerda

Főszerepben a gyergyói zene és a fiatalok: nagykoncerttel indul az ifjúsági főváros programsorozat

Látványos koncerttel indul a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa programsorozat Gyergyószentmiklóson. Szombaton 20 órától a Basilides Tibor Sportcsarnok ad helyet annak az eseménynek, ahol a gyergyói zenei élet ismert előadói lépnek színpadra.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Előadás szülőknek és pedagógusoknak Gyergyószentmiklóson

A Szülőnek lenni előadás-sorozat újabb alkalommal várja az érdeklődőket március 20-án, pénteken 18 órától Gyergyószentmiklóson, az örmény katolikus templomban. Az esemény meghívott előadója Sisak Imola lesz.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Amerikai filmeken dolgozott, most Gyergyóremetén mesél erről

Újabb érdekes meghívottal folytatódik a Nagyvilág Gyergyóremetén előadás-sorozat. Gergely László mesél az élményeiről, aki korábban az Egyesült Államokban dolgozott látványtechnikusként.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Leégett egy gazdasági melléképület, egy ember pánikrohamot kapott – frissítve

Gazdasági melléképület gyulladt ki Tekerőpatakon kedd délelőtt, a helyszínre több tűzoltóegységet is riasztottak.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Eltávolította az elektronikus nyomkövetőt, letartóztatták a rendőrök

Levette magáról a hatóságok által elrendelt elektronikus nyomkövetőt egy gyergyószentmiklósi férfi, aki azóta harmincnapos előzetes letartóztatásba került – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Öt embert vettek őrizetbe egy kocsmai tömegverekedés miatt Maroshévízen

Négy férfit és egy nőt vettek őrizetbe a hatóságok vasárnap, miután összeverekedtek egy maroshévízi lokálban. Mintegy tízezer lejes kárt okoztak – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

