Megnyitották a Bázis ifjúsági központot Gyergyószentmiklóson

Hivatalosan is megkezdődött Gyergyószentmiklóson a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa 2026-os évadának nyitánya: felvonulás, koncertek, közösségi programok és a Bázis ifjúsági központ megnyitója jelezte, hogy a város egy éven át kiemelt figyelmet szentel a fiataloknak.

Gergely Imre 2026. március 22., 14:292026. március 22., 14:29

Nyitott kamionok gördültek végig a város utcáin: rajtuk dobosok ütötték a ritmust, táncosok összehangolt mozdulatai, látványos óriásbábok és vidám hangulatban vonuló fiatalok százai jelezték, hogy különleges esemény kezdődött Gyergyószentmiklóson.

Így indult a hétvégén az a programsorozat, amely azt hivatott megmutatni a helyi fiataloknak és a vendégeknek is, hogy

a város méltó arra, hogy 2026-ban viselje a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címet.

Az előzményekhez tartozik, hogy decemberben a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium által első alkalommal meghirdetett vetélkedőn Gyergyószentmiklós és testvérvárosa, Cegléd tizenegy másik településpárt utasított maga mögé, többek között Csíkszeredát, Székelyudvarhelyt és Marosvásárhelyt is.

Made In Gyergyó, avagy egy színpadon a gyergyói együttesek A címet nem csupán egy hétvégén, hanem egész éven át viseli a város, az indulás pedig igazán erőteljesre sikerült. Ebben nemcsak a várost felrázó dobosoknak volt szerepük, hanem számos hangszeresnek, együttesnek és előadónak is. Gyergyószentmiklós zenei téren évek óta Székelyföld egyik kiemelkedő központja.

A szombat esti Made In Gyergyó koncerten egy színpadra álltak a legismertebb helyi kötődésű előadók és zenekarok, köztük a Bagossy Brothers Company és a 4S Street,

mellettük pedig olyan formációk is bemutatkoztak, amelyek kevésbé ismertek szélesebb körben, de munkájuk ugyancsak figyelemre méltó. Fellépett az Álarc, a LariDante, a Mulligan Tree, a Néked, a No Sugar, valamint Solyom Berni és a Vanilla Phank dalai is megszólaltak.

Megnyitották a Bázis ifjúsági központ Fontos esemény volt a Bázis ifjúsági központ megnyitása is. Mint elhangzott, hatalmas jelentőségű lépés, hogy

létrejöhetett egy olyan tér, ahol a fiatalok együtt lehetnek és közösséget építhetnek.

A szombati megnyitón arra is rámutattak, hogy a magyarországi és külhoni települések fiataljai már azzal nyertek, hogy részt vettek az Ifjúsági Főváros címért zajló versenyben. A pályamunkák elkészítése során heteken, hónapokon át gondolkodtak azon, hogyan lehetne jobb lehetőségeket teremteni a fiatalok számára.

A gyergyószentmiklósi főtéren helyet kapó Bázis központ tanulószobának, podcaststúdiónak és zenekari próbateremnek is helyet ad.

Szombaton délután a Basilides Tibor Sportcsarnokban rendezték meg az ifjúsági fővárosi év hivatalos megnyitóját. Itt ismét bemutatták azt a produkciót, amelyet a vetélkedő élő műsorában láthatott a közönség, és amellyel Gyergyószentmiklós és Cegléd elnyerte a címet. A Step Dance és a Brill Dance tánccsoportok fellépései között Mihály Csaba és Portik Lívia dalai is felcsendültek. Hirdetés Az eseményen több közéleti személyiség is felszólalt: Kissné Hlatki Katalin, Magyarország bukaresti nagykövete; Mohay Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője; Kántor Boglárka parlamenti képviselő; Brimo Widad, az ENSZ 2024-es ifjúsági nagykövete; Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere; Biró Barna-Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke; Demeter Szilárd kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztos; Vincze Loránt EP-képviselő, valamint Benedek Balázs, a Bázis vezetője. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket.

Többen hangsúlyozták: az ifjúsági főváros kezdeményezésnek hosszú távon is hatással kell lennie. Nem elegendő egyetlen évre szóló programokban gondolkodni. Ha azonban a fiatalok élnek a lehetőséggel, és aktívan formálják ezt az időszakot, az

nemcsak Gyergyónak, hanem egész Hargita megyének és a magyar közösségnek is nyereséget hozhat.