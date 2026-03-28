Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták

• Fotó: Haáz Vince

Lefoglalták a hatóságok a belügyminisztériumi katasztrófavédelmi főosztály (DSU) több munkatársának mobiltelefonját.

Székelyhon

2026. március 28., 10:432026. március 28., 10:43

A DSU péntek esti tájékoztatása szerint az illetékes igazságügyi szervek dokumentumokat kértek ki a főosztálytól, és több alkalmazottnak is lefoglalták a telefonját. A rövid közleményben hangsúlyozták, hogy az ügyben egyelőre in rem eljárás zajlik, azaz

a gyanú megalapozottságát vizsgálják, nem konkrét személyek ellen nyomoznak.

A katasztrófavédelmi főosztály együttműködik az illetékes igazságügyi szervekkel a tényállás tisztázása érdekében, és minden kért információt és dokumentumot a rendelkezésükre bocsát – szögezték le az Agerpres által idézett közleményben.

A katonai ügyészek azt követően végeztek házkutatást a DSU-nál, hogy több orvos esetében fiktív munkavégzés gyanúja merült fel, vagyis fizetést kaphattak anélkül, hogy megjelentek volna a munkahelyükön. Az Observator News-nak nyilatkozó források szerint a hatóságok az intézményt vezető Raed Arafat belügyi államtitkár telefonját is lefoglalták. A DSU vezetője nem kívánta kommentálni az ügyet.

Ezek is érdekelhetik

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen
Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Fogadási botrány árnyékolja be a sereghajtó idényét, a csapatkapitányt is elveszítheti a klub
Mesés harmónia, több száz éves házak
Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Székelyhon

Faforgáccsal teli raktár gyúlt ki Szentegyházán, vízhiány és a szél nehezítette az oltást – frissítve
Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen
Székelyhon

Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen
Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
Székely Sport

Tétovább kezdés után erős befejezés: féltucatnyi góllal biztosította be harmadik helyét a Sepsi OSK II.
RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Krónika

RO-Alert üzenetet kaphatnak az állampolgárok energiafogyasztásuk állásáról
Fogadási botrány árnyékolja be a sereghajtó idényét, a csapatkapitányt is elveszítheti a klub
Székely Sport

Fogadási botrány árnyékolja be a sereghajtó idényét, a csapatkapitányt is elveszítheti a klub
Mesés harmónia, több száz éves házak
Nőileg

Mesés harmónia, több száz éves házak
2026. március 28., szombat

Újabb fordulat a csenei gyilkosság ügyében: hatósági felügyelet alá helyezték az áldozat nagyapját

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a januárban a Temes megyei Csene községben megölt 15 éves fiú nagyapját, aki a gyanú szerint arcon ütötte a gyilkosság egyik vádlottjának anyját.

2026. március 28., szombat

2026. március 28., szombat

Egy egri fertálymester útja Brassótól Rugonfalváig

Nem mindenki tudja, hogy az ökölvívó Papp László rugonfalvi gyökerekkel bírt, ahol ünnepséget terveznek születése századik évfordulója apropóján. Erről meg a sepsiszentgyörgyi kosárlabda őskoráról is beszélgettünk Oláh István egri fertálymesterrel.

2026. március 28., szombat

2026. március 27., péntek

Nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok, az erdőt is veszélyezteti a tarlótűz

A dédai hivatásos és önkéntes tűzoltókat is riasztották egy tarlótűzhöz péntek este. A Maros megyei Ratosnya egyik falujában nehezen megközelíthető területen csaptak fel a lángok.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Szombaton lesz a Föld órája, sok helyszínen egy órára lekapcsolják a villanyt

Szombaton 20:30 és 21:30 között lekapcsolják a parlament épületének belső és külső világítását a Föld órája kezdeményezéshez való csatlakozás részeként – közölte a képviselőház.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Virágvasárnapi passió Marosvásárhelyen – közös lelki élményre hívnak a szervezők

Idén is megrendezik Marosvásárhelyen a Virágvasárnapi passió előadást, amelyen a résztvevők együtt élhetik át Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. Az érdeklődőket vasárnap 17 órára várják a Nyári Színpadhoz.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Perelni készül a kormányt a legfelsőbb bíróság

A legfelsőbb bíróság perelni készül a kormányt a bírák és ügyészek számára bírósági döntéssel megítélt bértartozások kifizetésének elhalasztása miatt, és első lépésként előzetes panaszt nyújtott be a kormányhoz és a pénzügyminisztériumhoz.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Kihirdette a költségvetésről szóló törvényeket Románia elnöke

Nicușor Dan államelnök pénteken kihirdette a 2026-os állami költségvetésről és a társadalombiztosítási költségvetésről szóló törvényeket.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Rekordkísérlettel avatják fel a gyergyóremetei bicikliutat

Ünnepélyes keretek között adják át szombaton Gyergyóremetén az új bicikliutat. Az esemény nem csupán egy hivatalos átadó lesz: a szervezők egy különleges rekordkísérlettel is készülnek.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Tűz ütött ki egy marosvásárhelyi tömbházlakásban

A marosvásárhelyi tűzoltók egy lakástűzhöz vonultak ki pénteken délután, amely egy tömbház legfelső emeletén keletkezett.

2026. március 27., péntek

2026. március 27., péntek

Balul „sült el” a halsütés Udvarhelyen

Nem mindennapi tűzesethez riasztották a hatóságokat Székelyudvarhelyen, péntek délután: valaki a plázánál levő lakópark mögött egy betonkerítés tövében akart halat sütni. Azonban a lángok elharapóztak.

2026. március 27., péntek

