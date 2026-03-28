Fiktív munkavégzés gyanújával vizsgálódnak a katasztrófavédelemnél, Arafat telefonját is lefoglalták

A DSU péntek esti tájékoztatása szerint az illetékes igazságügyi szervek dokumentumokat kértek ki a főosztálytól, és több alkalmazottnak is lefoglalták a telefonját. A rövid közleményben hangsúlyozták, hogy az ügyben egyelőre in rem eljárás zajlik, azaz

A katasztrófavédelmi főosztály együttműködik az illetékes igazságügyi szervekkel a tényállás tisztázása érdekében, és minden kért információt és dokumentumot a rendelkezésükre bocsát – szögezték le az Agerpres által idézett közleményben.

A katonai ügyészek azt követően végeztek házkutatást a DSU-nál, hogy több orvos esetében fiktív munkavégzés gyanúja merült fel, vagyis fizetést kaphattak anélkül, hogy megjelentek volna a munkahelyükön. Az Observator News-nak nyilatkozó források szerint a hatóságok az intézményt vezető Raed Arafat belügyi államtitkár telefonját is lefoglalták. A DSU vezetője nem kívánta kommentálni az ügyet.