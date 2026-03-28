Örökbefogadták a sepsiszentgyörgyi kukából mentett kecskegidát

Fura hangok hallatszottak a napokban egy sepsiszentgyörgyi süllyesztett hulladéktárolóból, a járókelők a helyi rendőrséget riasztották. Kiderült, hogy egy alig pár órás kecskegida küzdött a túlélésért a szemét között.

Bodor Tünde 2026. március 28., 12:062026. március 28., 12:06

A Gyöngyvirág és Tavirózsa utcák kereszteződésénél levő kukához a riasztást követően kiszálltak a helyi rendőrök, akik megállapították, hogy valaki egy alig pár órája született kecskegidát dobott a szemétbe. Mivel nekik nem sikerült kiszabadítani a kis gidát, a tűzoltókat hívták, hogy mentsék ki a jószágot. Miután kimentették majd bebugyolálták a kihűlt és legyengült kiskecskét, tejet vettek neki és

beszállították egy állatorvosi rendelőbe.

A Gyurinak keresztelt állat rövid időn belül megerősödött és az állatorvos örökbe is fogadta.

Fotó: Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség

Az elkövető, aki a gidát kidobta, bűncselekményt követett el:

állatkínzásért vonható felelősségre, ezért a helyi rendőrség hivatalosan is feljelentést tett a megyei rendőrség állatvédelmi osztályán.

A hatóságiak várják azok jelentkezését, akik bármilyen információval tudnak szolgálni a történtekkel kapcsolatban, mivel mint kiderült a környéken nincs térfigyelő kamera, amelynek felvételei alapján azonosítható lenne az illető.

