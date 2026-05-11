Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

A rendőrség közlése szerint szombaton este kilenc óra után értesítették őket a balesetről, amelyben egy szekér és egy autó volt érintett. A helyszínen kiderült, hogy a szekeres Kézdivásárhely irányából tartott Ozsdola felé, ám megfelelő jelzések hiányában egy kanyarban összeütközött a szemből jövő gépjárművel.

Az autóvezető nem volt alkohol hatása alatt a baleset idején, ám a szekeret irányító ember leheletében 0,70 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda. Ő és a szekéren ülő másik ember is megsérült az ütközésben, kórházi ellátásra szorultak. A rendőrség folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek feltárása érdekében.